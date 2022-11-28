星星之火，可以燎原。烏魯木齊天山區一場大火，不只奪去十人性命，也在內地多個城市引發起悼念示威，抗議地方政府防疫過度。上海烏魯木齊中路、北京多所高校也有人高舉白紙，反對封控措施。



冰封三尺，非一日之寒。星星之火可以燎原，因為不滿情緒早已在累積。半年前的上海封城不說，9月深圳福田區因為再現疫情，而再、再、再、再一次被實施靜默管理，上千民眾要求解封，與警方發生衝突。同月貴州省貴陽市一輛巴士翻側導致27人死亡，涉及大批民眾凌晨被送往隔離，當地嚴厲的動態清零政策因而受到質疑。上個月，河南鄭州的富士康工人徒步返鄉，據說既是擔憂感染新冠，也是出於逃避工廠可能出現的封控。

由「九不准」到「二十條」

由生活到工作，內地民眾長期受封控、靜默等嚴厲防疫措施而困擾。因此這次烏魯木齊大火後，他們自然將死傷歸咎於防疫過度，阻礙救火救援。而在慘劇後不久，烏魯木齊市政府宣布已基本清零，將有序恢復正常運作，也令當局封控的必要性受到質疑。

事實上，烏魯木齊市自8月10日起已在天山、沙依巴克米等多區實行靜態管理，原本暫定五天。雖然政府強調不是封城，只是減少不必要流動，但持續多時的靜態管理對市民構成的困擾和阻礙，某程度上也跟封城差無幾。

當時新疆每天增加四百宗無症狀感染，在內地各省市之中僅僅好於海南省，一時的收緊或許仍能為民眾所理解。一個月後，新疆的無症狀感染已減至每日二、三十宗，但靜態管理措施仍然持續，民眾的接受程度自然逐漸減低。尤其是中央「九不准」的政策推出已經一段時間，期望跟現實之間的落差，也容易加大民眾不滿。

一方面，民眾可能會歸咎於於地方政府的防疫過度。這可以說是烏魯木齊市政府的直接責任，也可以說是新疆自治區政府的監督責任。但另一方面，中央是否也有責任確保「九不准」能夠準確落地，在各省市有效實施？國務院聯防聯控機制不時點名批評地方政府層層加碼，例如9月曾點名提及蘇州、開封等城市，11月又指出河南省鄭州市隨意靜默、封城代替管控，但並沒有提及烏魯木齊。

各地民眾自發悼念烏魯木齊火災遇難者。（資料圖片）

政策科學為本、溝通必須有效

在「九不准」之後，內地又多了「二十條」，民眾對精準防控、人性化管理的期望自然更高。地方政府是否以科學原則，只作有必要的防疫措施？即使做到，又是否有效與民眾溝通，得到他們的理解？不滿情緒一直蘊釀，在爆發之後才作出回應，妥善處理的難度較及早處理高不止幾倍。

對岸的九合大選舉綠營大敗、藍營大勝，有民進黨人形容這是一場「無聲的大海嘯」；日前馬來西亞國會大選，國民陣線取得73席，伊斯蘭黨異軍突起成為國會最大黨，也有人形容這是一場「馬來海嘯」。但事實上，民進黨內政不善早已有跡可尋，馬來選民對巫統的不滿也早已存在。每一場海嘯縱然來得有點突然，蘊釀的過程中其實充滿低音，並非絕對無聲。治理之道，就是在社會所需、民眾所求以猛烈的形式表達之前及早回應，及早解決。

古人說「居安思危」，思則有備，有備無患。政府官員要做好準備，就必須傾聽民眾呼聲。這也是中共政權所強調，堅持走群眾路線的意義。