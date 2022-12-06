多聲道｜論文抄襲　台灣政壇人物「數一」

近年來，台灣政壇充斥着論文抄襲/不實現象被爆出。蔡英文也身陷其中。但她仗着權貴未親自面對媒體、公眾的質疑。



蔡英文的博士學位從2019年起也一直被爭論，爭論的焦點是蔡英文是否真的有依程序取得倫敦政治經濟學院（英文簡稱：LSE）之博士學位。由於蔡英文拿不出原本的學位證書（只有補發的）、LSE圖書館找不到其博士論文（只有後來補送的），亦沒有蔡英文博士學位口試資料、也未曾出示穿博士袍的畢業照。至今為止，蔡英文沒有向社會大眾詳細說明來釋疑。



來稿作者：陳文坪



台灣地區執政黨民主進步黨（民進黨）雖是冠上「民主進步」的黨派，但卻與名稱不符。前黨主席蔡英文不顧民進黨民主選舉提名程序，一手遮天包辦「六都」的市長提名。把「民主」與「進步」拋之腦後。

蔡英文一意孤行，剛愎自用，利用手中權力執意提名原新竹市長林智堅參選六都之一的桃園市長。喜形於色的蔡英文宣佈林智堅將代表民進黨參選桃園市長後，不但黨內不滿，也不符合桃園市民的預期。因林智堅雖在新竹市長當政八年，但政績乏善可陳。而能代表民進黨到桃園市參選，是蔡英文孤芳自賞的旨意。

林智堅獲得蔡英文背書參選桃園市長公布不久，即被爆出其碩士學術論文嚴重抄襲。當然，政客總是有千般理由來矇騙大眾，說自己的論文是千真萬確的，是自己努力付出才取得的成績，容不得他人隨意抹黑、質疑。他也搬出時任指導教授來「證實」論文是自己寫成的，並非抄襲。民進黨高層更是不分青紅皂白，也不加以審視，就對爆料人進行人身攻擊。

身為最高領導人的蔡英文，更是說自己愛將林智堅是清白的。堅持自己的提名是正確的。林智堅被爆料論文抄襲是一些人想擋住林智堅的政治前途。

由林智堅到鄭文燦

俗言之，紙是包不住火的。林智堅的碩士論文被校方確認抄襲，被台灣大學撤銷碩士學位。他在中華大學獲得的學位其碩士論文也認定抄襲，學位也被校方撤銷。在強大的社會輿論下，林智堅才灰溜溜退出參選桃園市長提名。

台灣地區11月26日舉行「九合一」縣市長選舉。選舉結果是民進黨一敗塗地，「退守」到台灣南部，只取得高雄、台南「兩都」的地方政權。不但失去桃園市執政權，連新竹市也一同失去。在台北市也不如預期的得票率。民進黨會輸得如此徹底，與林智堅抄襲案、蔡英文獨斷專橫有莫大關係。

無獨有偶，當政桃園市長八年的鄭文燦，是民進黨的明日之星，更是蔡英文「鐘意」的行政院長人選之一。也被爆出其論文造假。日前，台灣大學確認桃園市長鄭文燦論文也是抄襲的，12月1日對外宣佈，決定撤銷他的碩士學位。

台大撤銷鄭文燦碩士學位，對即將卸任市長一職的鄭文燦，其政途受挫已毋庸置疑。是因為在「九合一」選舉後才爆出，否則，民進黨在這一選舉中會更加敗北。

蔡適應、高虹安、蔡壁如相繼涉事

「九合一」選舉代表民進黨參選基隆市長的民進黨立委蔡適應的國立台北大學博士論文也被質疑造假，台北大學審定委員12月2日完成審定。遭到校方認定為抄襲並撤銷博士學位。

政壇上，被指論文抄襲的還有台灣民眾黨新當選新竹市長的高虹安，但高虹安加以否認。不過，在10月25日，台灣經濟部屬下的資訊工業策進會（簡稱資策會，Institute for Information Industry，III），正式提起自訴，控告高虹安違反《著作權法》。事因資策會提供全職薪金讓高虹安去攻讀博士學位。其研究結果屬於作者或資方？或雙方共同擁有？誰也說不清。

在本次九合一選舉期間，另一民眾黨籍立法委員蔡壁如也被捲入「論文門」，德明財經科技大學10月13日宣佈學術倫理審議結果，認定蔡壁如的碩士論文違反學術倫理，並撤銷蔡壁如學位後，立即辭去立委。

2020年，高雄市長韓國瑜因上任不到一年隨即「跑去」參選台灣總統，後落選被民進黨罷免下台。國民黨推出高雄市議員李眉蓁投入高雄市長補選。不料李眉蓁也遭爆料，她在2008年發表的碩士論文，有96%的頁數涉嫌抄襲。不過，李眉蓁出面道歉，並宣佈放棄國立中山大學在職班的碩士學位。

上樑不正下樑歪

學術上，論文抄襲等同「剽竊」他人知識產權。但李眉蓁勇於道歉並放棄學位。而林智堅、鄭文燦、蔡適應卻是利用「假文憑」混在政壇騙取選票當政8年市長，以及立委多年，卻沒有向大眾公開道歉，完全沒有羞恥心。蔡英文、民進黨高層也沒有為這一錯誤向「頭家」表示歉意。

這裏借用網友的話：上抄下也抄，下抄上更抄，不抄白不抄，要抄一起抄。可見，政治客們，為自身利益，明知錯誤，都要相互維護。這就是「上樑不正下樑歪」的現象充斥台灣政壇。而執政的民進黨是難辭其咎的。

民主社會的好處是須定期選舉。因此，要還政壇一股清流，有賴於「頭家」明亮的眼睛，用手中神聖的一票，下架這些混跡政壇的「政棍」。