多聲道｜世界盃颳起旋風　防疫邁向「共存」

2022年世界盃足球比賽11月20日在西亞的阿拉伯國家卡塔爾掀開序幕，過後如火如荼進行中。四年一度的足球賽事讓全世界觀眾，對過去三年生活在冠病的陰影中「一掃而空」。賽事現場數萬人的歡呼聲、嘻哈聲幾乎同步出現在電視機面前，而人人都笑得那麼燦爛、開懷。



目睹這一幕幕，中國中央電視台在初期轉播時還會出席觀眾席的畫面。但是，由於球場萬人聚集而無須戴口罩與大陸的防疫措施相矛盾，央視過後的轉播就被其它畫面所代替。

在足球風潮吹襲下，大陸多家高等學府學生採取消極的「白紙運動」 ，反對當局的防疫措施，反對動不動封鎖隔離政策。這些畫面傳開後，生活在海外的大陸同胞，也給予聲援。這時，中共高層才深知「動態清零」政策與所謂自稱的「精準、科學」防疫相去甚遠，不但脱離了實際、更脱離了科學。

在世界盃足球「瘋」吹進大陸後，校園、風控區抗議聲不斷出現。12月7日，中國國務院聯防聯控機制迅速發布進一步優化落實冠病疫情防控措施通知（簡稱防疫新十條），其中包括具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例一般採取居家隔離，也可自願選擇集中隔離收治。同時不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢。

防疫新十條出爐，特別是允許無症狀和輕症可居家隔離，被視為中國官方政策的大U轉，防疫開始走向「與冠病共存」的路線。

新冠病毒不可怕

這時，官方媒體、醫學界、科學界都紛紛解說冠病不可怕、不會有後遺症。中國工程院院士鍾南山就是其中之一。他在中華醫學會呼吸病學年會上指出，感染Omicron變種毒株不可怕，99％的病患可在7至10天內完全恢復。他認為接下來的防控重點應該放在防控重症，以及加速接種異種疫苗。

其實，防重症與接種疫苗加強針，海外許多國家早在去年下半年就提倡過的。正因中方過去三年來堅持「動態清零不動搖」而忽略這一防疫措施。

回顧今年10月份召開的中共二十大，以及11月的中共政治局會議因應各界呼聲推出防疫20條措施，都是堅持「動態清零」，「精準防疫」。沒想到不到個把月，中國官方就來個徹底U轉，一部分人拍手稱快，而另一部分民眾卻感到「不知所措」。會出現兩極化的現象，說明官方在制定政策時採取「硬着陸」的姿態。

其實，2021年6月，新加坡就提出「與冠病共存」的抗疫措施，經過八、九個月的逐步推行，如新加坡先行與世界的倫敦、柏林、悉尼、巴黎、希臘、馬來西亞、印尼、印度、越南等等近30個國家/城市開通疫苗接種者旅遊走廊（VTL），一段時間後，在今年4月開始才全面對外開放。

新加坡經驗可借鏡

新加坡的防疫經驗，大陸是可以參考的，但未必學習。不過，人口稠密的新加坡在放棄清零政策，走與冠病共存後，疫情並沒有出現大力反彈。這就說明疫情是可控的。但大陸一部分人總喜歡以廣袤大地為比較，說新加坡只是彈丸小國，醫療設施也完善。殊不知，科學是一致性的，不分土地大小。而是新加坡在推行防疫措施時，採取了分時、分階段進行，沒有一刀切的措施，慢慢過渡到與「冠病共存」，這過程是「軟着陸」，有心理準備，人民也一同參與。

中國大陸的疫情防控，過去一年來，到處是推行全員核酸檢測、應檢盡檢，「走了一段與眾不同的彎路」後才發現這一措施不可持續，錯過了許多時間去向人民宣導「冠病不可怕」的公眾教育。現在防疫調整了方向，如推行居家隔離措施，是進步的開始，是邁向新常態的開端。把疫情防控轉向關注重症、提高老齡人口的疫苗接種率上。任務雖艱鉅，卻是往可持續發展的方向推進，也是日後全面重開邊境，與國際接軌的先決條件。但願今後不會再走回頭路，即便疫情大幅度反彈，也必須堅持下去。冠病不可怕，調整心態，加強宣傳，才能走出疫情陰霾。

接下來半年是關鍵期

防疫政策剛調整，國外的經驗顯示，接下來的半年裏是關鍵期。各地方政府必須投入更多資源，應對疫情出現反彈。因此，設立更多社區醫院、康療中心，以應付無法居家隔離的人員；加強心理建設，以減低患者的焦慮感、恐懼感；加強輕症、無症狀患者的分流制度，避免蜂擁到醫院急診，以減輕醫院資源擠提，把有限資源留給那些重症、急症患者。做到善用資源，達到服務病患。

中國是人口大國，走了一段「曲折坎坷」的路是難免的，現在調整過來重新出發，防疫策略轉向「共存」之路，是值得肯定的，並會獲得國際社會的支持。明年這個時候，中國能回到2019年疫情前達到全面開放，就是對世界的最大貢獻。

中國國足雖無緣世界盃正賽，但中國的工程團隊卻為卡塔爾打造完美基建。反過來，卡塔爾世界盃足球旋風，透過央視卻改變了中國的防疫U轉。兩者相得益彰。因此，科學防疫，必須堅持到底。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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