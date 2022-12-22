多聲道｜《青年發展藍圖》是給200萬青年的聖誕禮物？

民政及青年事務局20日向社會公佈《青年發展藍圖》，成為一時新聞焦點。《藍圖》因應青年的成長歷程而分為四個篇章，總有160多項措施。局長麥美娟對計畫充滿信心，表示希望《藍圖》可以讓全港不同階層的200多萬名12歲至39歲的青年都可受惠。



筆者長期關注青年工作，對有關政策深表歡迎，並對青年可切實享受到政策效果持樂觀態度。我正在香港優質師友網絡（QMN）的平台上推動青年職業導向的工作，計劃得到城中多家企業支持，在剛過去的12月16日剛完成60多名在職「友師」的培訓工作，2023年將向社會公布計劃詳情，計劃透過提供職業體驗機會，讓部分高中學生有機會接觸不同行業，並在業界友師的幫助下，進一步探索自己的工作興趣，相信安排對青年的生涯規畫將有所助益。



來稿作者：楊莉珊



我追蹤局方發布的政策全文與媒體事後的多角度分析，認為政府真正展示出提升青年工作質量的決心。藍圖展示出未來三年的政策理念、目標與基本行動規劃，算是務實之作。未來，在我所能及的方面，會積極配合政府將政策意圖落實到我們的青年活動當中。

雖然過往每一屆政府都有就青年工作提出創舉，但散見於不同政策局的思考，自然不及這一屆的全面與深入。選在聖誕節前公佈，相信全港青年應該會喜歡這份「聖誕禮物」。

國家主席習近平對香港的青年工作有所期許：「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來」，中央領導人專程談到香港的青年問題，那是因為看到2019年黑暴過中，青年問題可謂問題處處，領導人特意點出學業、就業、創業和置業「四業」上的問題最為關鍵。李家超班子在接任後迅速回應中央期許，首先透過改組政策局，將青年政策升格為「專門衙門」，不但顯示出對青年工作的重視，更重要的是便於統籌資源，調動不同方面的行政力度，確保青年政策部會在執行過程中被官僚與程序中憑空消磨掉。

青年需要均衡上流機會

我們當然希望青年就是社會的未來，但要願望能真，就需要讓不同背景的青年提供比較均衡的上流機會，也要加強年輕一代對國家的榮譽感與歸宿感，這樣才可讓他們為特區與國家的發展貢獻力量。

《藍圖》以探索、希望、自強與建設四個主題獨立成篇章，麥美娟表示這樣的安排是因應青年的成長歷程提供不同行動措施。筆者特別留意到《藍圖》加強青年人的生涯規劃，培養正向思維，這與我們推動的職業導向項目的初衷不謀而合，同樣希望透過培養年輕人建立家國情懷，因此我們將引領香港青年人前去首都北京，體驗香港截然不同的工作環境，因為我們相信，香港青年的未來不能局限在這個城市，而是立足香港，服務國家且可放眼世界。

藍圖具邏輯性與可執行性

藍圖自然可以充滿想像，但如何具體落實才是青年最關心的環節。局方在執行機制上略有提及，表示會由政務司司長領導，強化現有的青年發展委員會來統籌不同決策局的資源與權限，並會設立青年專員一職來推動青年工作。並將透過「青年儀表板」的模式，對公眾公開即時更新的青年數據與趨勢，盼能由公眾來監督青年工作。同時也透過青年網絡收集青年聲音，並根據青年需求而有所調整。這種與青年互動的施政方式無疑較以往有明顯的進步，但具體效果如何，仍要看實際落實後的細節是否把握得宜。

雖然青年藍圖的效果尚未可知，但有一份具有邏輯性與可執行性的藍圖，起碼說明特區政府對如何推動青年工作，確實有過深入的思考。既然有了這份「說明書」，接下來就要看特區政府各部門的「動手能力」，看他們如何將青年政策落實在每一個範疇的具體工作當中。畢竟對香港青年來說，行勝於言，很快青年將會用他們直率的語言來告訴社會，他們對這份「聖誕禮物」是否喜歡。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會主席。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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