季霆剛｜烏克蘭國防部到底是有心還是無意？

烏克蘭國防部在12月18日在社交媒體推特貼出1 分鐘短片，感謝從世界各地前來馳援的志願軍人，影片中顯示了被竄改的香港特區區旗。此外，影片亦出現了青天白日滿地紅旗。由於早前在國際體育場合中多次發生錯播國歌事件，令大家都在懷疑背後是否有人為出錯、還是刻意要丟中國的臉子。



來稿作者：季霆剛



烏克蘭早在三月時設有一個專門的網站招募所謂的外國志願者前來支持烏克蘭。自兩國衝突開始以來，烏克蘭方面聲稱大約有 20,000 人加入了烏克蘭武裝部隊。他們的基本工資約為每月 630 美元，而烏方場聲稱每月獎金可達數千美元。一些外國人估計是因財迷心竅，抱淘金心態到烏克蘭一暏惡戰中的俄烏疆場。

對於特別是東亞人而言，俄烏戰場並不吸引，但對於少數恐共的台灣人而言是例外。對參與烏克蘭志願軍的台灣人而言，他們可能會誤以為俄烏衝突是兩岸衝突的前奏，他們不得不挺身冒險進入阽危之地。對於港人而言，早在本年3月份，英媒BBC早已經報導幾名在英港人稱會到烏參戰，他們聲稱俄烏衝突「如同當年香港那樣」、「要用血去換取這一代的自由」，說了大堆自我感動、自我敬佩的言辭，但實際上只是以俄烏衝突來投射自己過往在香港的失敗。

2022 年 4 月，俄羅斯國防部報告說，來自 63 個國家的 「僱傭軍」在烏克蘭作戰。據俄羅斯國防部所言，僱傭軍中，有波蘭人、也有中東移民和美國、加拿大、羅馬尼亞、英國等地的人。既然有超過63國家的人已投入所謂的志願軍，為何烏方的影片中只展示了 52 個國家以及地區的旗幟，為何要凸顯這面被竄改的香港特區區旗和青天白日旗，筆者臆測必定是有烏方的人在背後從中作梗。所謂志願軍是民間自願的力量，從不代表自己的國家。若是烏克蘭國防部刻意如此，就是有意貶低香港特區和有意製造「一中一台」。

近期，國家主席習近平重新頻頻外訪，先後訪問了中亞、東南亞和中東等地，展示中國的大國實力。中俄海軍亦在12月21日開始在中國東海參加演習。俄烏衝突近期再度進入僵局，雖然烏方稱多處被襲，但兩方戰線拉鋸。烏克蘭國防部在影片中刻意貶損香港特區並將台灣與其他國家並列，是有意向中國示威表態。

烏克蘭外長庫列巴曾向中國外長王毅表示，烏克蘭重視中國的國際地位和重要影響，期待中方為緩解當前危機發揮重要作用。烏克蘭方面的做法一是希望中國在緊密重修與西方國家關係的同時，譴責俄羅斯。二是對於中國軍方近期與俄羅斯軍方的互動表達不滿。這場事件會否引起外交風波，但肯定的是若是查證是烏方的人與「港獨」同流合污，必然會損害中烏兩國的關係。

作者季霆剛是深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員、全國港澳研究會會員。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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