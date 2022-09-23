中止俄烏鏖兵不能依靠武力

撰文：倪文迪
出版：更新：

俄羅斯總統普京周三（21日）在全國電視講話中宣布部分動員，批評西方對俄羅斯進行核勒索，威脅使用大規模殺傷力武器，他稱為了保護俄羅斯人民會使用一切手段，並非虛張聲勢。國防部長紹伊古隨後補充，此次動員預計30萬人，只涉及軍事專業和有戰鬥經驗人員。

普京決定動員，反映俄軍前線受壓，是大部分軍事分析預期的結果。俄軍動員後將有更多人力，以及軍工業都會加速運轉，或能在軍事上壓制烏克蘭。烏克蘭戰爭可能發展成為長期戰線，對局部區域以至於全世界的影響加深。西方如果繼續期望通過烏克蘭削弱俄羅斯，甚至妄想去武裝化，可能只是在追求人類滅亡。

俄羅斯總統普京宣布局部動員：圖為俄羅斯國防部新聞處發布的影片截圖，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu，中）2022年9月21日在莫斯科開會，同場還有俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov，右）及副國防部察利科夫（Ruslan Tsalikov）。（AP）

核時代沒有軍事上的戰勝

沉靜多時的烏克蘭月初反攻俄軍，東線從哈爾科夫一帶一口氣收復了大片失土。俄羅斯現時在戰場上的部隊不足以對抗全民總動員的烏克蘭，這也是為什麼俄軍選擇撤退而沒有防守，主要是為了珍惜有生戰力。但普京現在進行軍事動員，將改變戰場上的形勢。若認為烏克蘭可能有望在戰場上逆轉趕走俄軍，這種想法有點不切實際。

烏克蘭能控制的人口不足三千萬，而俄羅斯有1.44億人口，以動員而言烏方沒有優勢。西方即使繼續提供武器，很可能只是要烏克蘭人戰至最後一人。雖然這樣能利用烏克蘭弱化俄羅斯，但烏克蘭肯定成為最大的犧牲品。若然西方軍事動員，將與俄羅斯直接對戰，而普京已威脅最終會使用核武，意味俄羅斯在軍事上誓立於不敗之地。故此企圖使用武力化解與俄羅斯的爭端，是將人類整體的未來作賭注的愚蠢行為。

2022年9月14日，俄軍撤走後，烏克蘭哈爾科夫（Khavkiv）州附近的伊久姆（Izium）鎮重拾平靜，但在戰火洗禮下變得滿目瘡痍。（Evgeniy Maloletka／美聯社）

西方得放下對俄羅斯人的敵意

客觀而言，西方並沒有思考過如何處理俄羅斯人民的利益和感情，至今為止只是火上澆油。雖然俄羅斯存在反普京及反戰的聲音，軍事動員後也有民眾選擇離國，但在動員之前的俄羅斯國營民調機構顯示，普京支持率一度高達八成。數字縱有失真，但普京2008年入侵格魯吉亞及2014年入侵克里米亞期間支持度亦曾上升，不少俄羅斯人對西方國家感到軍事敵意也是事實。

惟歐美至今似乎不願相信，俄羅斯人民擔心國家安全，甚至以為所有俄羅斯人都非常信任西方。或許受冷戰結束期間東歐民心向背的往績影響，歐美不少人主觀地認為普京這個「獨裁者」挾持了俄羅斯人民與烏克蘭一戰，以為正在搖到普京的支持度。但萬一這只是一廂情願，普京不倒台？西方正是在以核戰作為賭注。

要解決俄烏問題，西方只能令俄羅斯人感受到國家沒有受到威脅。只有在西方收起敵意、展示善意的情況下，普京的戰爭才會失去俄羅斯人的支持。這是解決國際衝突的方法，也是解決許多衝突的方法——放下敵意，現實地協商，從而凝聚共識。

戈爾巴喬夫留下的前車之鑑戈爾巴喬夫的共同歐洲家園夢俄烏戰爭半周年　戰爭難測不輕言從「挨餓、挨打、挨駡」看國際秩序｜于品海什麼是「以規則為基礎的國際秩序」？｜于品海烏克蘭戰事或結束俄羅斯的歐洲夢
俄烏關係
普京
核武
美俄關係
世界變局
01觀點