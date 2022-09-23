中止俄烏鏖兵不能依靠武力

俄羅斯總統普京周三（21日）在全國電視講話中宣布部分動員，批評西方對俄羅斯進行核勒索，威脅使用大規模殺傷力武器，他稱為了保護俄羅斯人民會使用一切手段，並非虛張聲勢。國防部長紹伊古隨後補充，此次動員預計30萬人，只涉及軍事專業和有戰鬥經驗人員。



普京決定動員，反映俄軍前線受壓，是大部分軍事分析預期的結果。俄軍動員後將有更多人力，以及軍工業都會加速運轉，或能在軍事上壓制烏克蘭。烏克蘭戰爭可能發展成為長期戰線，對局部區域以至於全世界的影響加深。西方如果繼續期望通過烏克蘭削弱俄羅斯，甚至妄想去武裝化，可能只是在追求人類滅亡。

俄羅斯總統普京宣布局部動員：圖為俄羅斯國防部新聞處發布的影片截圖，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu，中）2022年9月21日在莫斯科開會，同場還有俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov，右）及副國防部察利科夫（Ruslan Tsalikov）。（AP）

核時代沒有軍事上的戰勝

沉靜多時的烏克蘭月初反攻俄軍，東線從哈爾科夫一帶一口氣收復了大片失土。俄羅斯現時在戰場上的部隊不足以對抗全民總動員的烏克蘭，這也是為什麼俄軍選擇撤退而沒有防守，主要是為了珍惜有生戰力。但普京現在進行軍事動員，將改變戰場上的形勢。若認為烏克蘭可能有望在戰場上逆轉趕走俄軍，這種想法有點不切實際。

烏克蘭能控制的人口不足三千萬，而俄羅斯有1.44億人口，以動員而言烏方沒有優勢。西方即使繼續提供武器，很可能只是要烏克蘭人戰至最後一人。雖然這樣能利用烏克蘭弱化俄羅斯，但烏克蘭肯定成為最大的犧牲品。若然西方軍事動員，將與俄羅斯直接對戰，而普京已威脅最終會使用核武，意味俄羅斯在軍事上誓立於不敗之地。故此企圖使用武力化解與俄羅斯的爭端，是將人類整體的未來作賭注的愚蠢行為。

2022年9月14日，俄軍撤走後，烏克蘭哈爾科夫（Khavkiv）州附近的伊久姆（Izium）鎮重拾平靜，但在戰火洗禮下變得滿目瘡痍。（Evgeniy Maloletka／美聯社）

西方得放下對俄羅斯人的敵意

客觀而言，西方並沒有思考過如何處理俄羅斯人民的利益和感情，至今為止只是火上澆油。雖然俄羅斯存在反普京及反戰的聲音，軍事動員後也有民眾選擇離國，但在動員之前的俄羅斯國營民調機構顯示，普京支持率一度高達八成。數字縱有失真，但普京2008年入侵格魯吉亞及2014年入侵克里米亞期間支持度亦曾上升，不少俄羅斯人對西方國家感到軍事敵意也是事實。

惟歐美至今似乎不願相信，俄羅斯人民擔心國家安全，甚至以為所有俄羅斯人都非常信任西方。或許受冷戰結束期間東歐民心向背的往績影響，歐美不少人主觀地認為普京這個「獨裁者」挾持了俄羅斯人民與烏克蘭一戰，以為正在搖到普京的支持度。但萬一這只是一廂情願，普京不倒台？西方正是在以核戰作為賭注。

要解決俄烏問題，西方只能令俄羅斯人感受到國家沒有受到威脅。只有在西方收起敵意、展示善意的情況下，普京的戰爭才會失去俄羅斯人的支持。這是解決國際衝突的方法，也是解決許多衝突的方法——放下敵意，現實地協商，從而凝聚共識。