進言廣達｜旅遊業界的聖誕願望：復推內地來港旅遊簽注

三年以來望穿秋水，香港旅遊業界在這個聖誕節前夕，終於見到雙向的曙光。由外而內，早前港府終於取消「黃碼」制度，向全球釋出香港已經復常的重要信息，歡迎國際旅客來港。旅客抵港接受檢測後，可隨即出入食肆、酒吧和運動處所等地點。由內向外，港人出行回港免酒店隔離，取消登機前48小時核酸檢測，不少市民已經買好機票出行。加上世界盃餘溫尚存，一時間疫下陰霾得以舒解，市面氣氛也開始好轉。



來稿作者：黃進達



目前內地現時標準入境隔離要求為「5天集中隔離+3天居家隔離」，雖說有地區已陸續靈活安排，比如成都的入境隔離政策已變為「2+3」。但對於香港市民而言，這些隔離時間成本仍然過高，近日澳門亦宣布大幅放寬防疫限制，這是利好的預熱信號。

出行便利 財通還需開放入境

在香港市民力爭「0+0」回國內的免檢呼聲當中，我們要慎防盲點，比如對於香港旅遊三年以來的最大痛點，是香港失去了佔比極大的內地訪港旅客。據數字顯示，內地訪港旅客在疫情前佔全體旅客總數的78%，這亦支撐了香港旅遊業作為傳統四大支柱的行業生計。即使通了關，如果內地沒有放寬向旅客開批旅遊簽注，香港旅遊業都難以看到真正復甦的希望。這就是所謂的燈下黑，因為有其他的吸睛亮點，人們反而會對發生在身邊很近事物失去察知。

一直停辦來港的旅遊簽注申請，來港人士只能以商務或探親等原因來港，致令兩地的人文交流深受影響，對於香港的旅遊與相關的配套行業帶來重大打擊。另一方面，疫情前近半旅客使用香港機場轉飛內地，但在疫情的檢疫與隔離安排下，旅客經香港轉機北上內地，其人必須要停經並入香港境，在時間和安排上做不到國際的航空樞紐的功能，更為爭分奪秒的商務旅客平添麻煩。貨隨人流、財隨人走，香港的金融與人才格局面對國際之間的激烈競爭，港府需要更積極向中央爭取及早通關，以茲維持優勢。

科學防疫 加強香港通關本錢

內地以「新十條」進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施後，機票、火車票的瞬時搜索量暴漲，出發時間是春運期間的機票搜索量達到疫情前水平，顯示以人為本的措施有助鼓勵市民的出行意願。內地人民目前在社會面上已可跨區流動，不需要查驗「健康碼」出行，對此內地已積極為航空公司、機場恢復運力，以應對春運人流洪峰的需要，香港應予以學習，在迎向全面通關前吸引旅客來港作好準備功夫。為此，香港社會需要在全層面予以中央信心，能以科學精準抗疫，不放鬆也不過緊。

近日港府幾份重磅藍圖出台，正是大展拳腳的好時機。惠風和暢，香港與內地開關的寄望期待已久，特區政府需與內地部委繼續接洽爭取盡快恢復辦理來港的旅遊簽注，盡用香港的國際化，使香港有空間大步追回落後。筆者與旅遊業界大多數從業員的聖誕願望，必是灑掃門庭，恭候旅客蒞臨。

作者黃進達是經民聯旅遊事務委員會主席、香港菁英會副主席、重慶市政協委員及全國青聯委員。文章標題為編輯所擬，內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。

「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。