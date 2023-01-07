多聲道｜ 從普遍封城到「躺平式放開」

從2020年1月開始的全國普遍封城，到2022年12月及其後的全面「躺平式放開」，三年來中國民眾經歷了太多。



2020年前數月的封城，與2022年的封城差別很大：當時沒有頻繁的全員核酸檢測，健康碼、行程碼也未普遍推廣，「足不出戶」式的封控也極少採用。換句話說，2020年的封控並不像2022年那樣擾民。而且當年在疫情緩解後，封控措施也隨之「降級」，並未出現反復。



來稿作者：林原



那時我居住於河北一城市。封控最嚴時，所在小區實行封閉式管理，每家每兩日僅允許一人外出。當時感覺相當不便，但與2022年4月、5月間上海「足不出戶」或「足不出小區」的封控還是強多了，而生活物資一般都可在附近超市買到。這種每戶每兩日一人外出式的封控，不久形同虛設，人們出入小區不再受限。當時進入超市、小區等，需測體溫，但無需查驗健康碼、行程碼以及48小時內核酸檢測陰性證明。

如果2022年中國繼續推行「2020版的封城」，而非「升級版」的封城（包括每日全員核酸檢測等），民眾的反感情緒應會小些。我在2020年未做過核酸檢測，在2021年僅做過一次核酸檢測——暑假結束後學校要求從外地返校教師必須核酸檢測陰性才能進校門。而2022年在國內的七個多月時間，我已記不清做過多少次核酸檢測。離開中國後，當地兩次進入封城狀態，民眾做的核酸檢測就更多了。

2022年11月11日公佈的「進一步優化疫情防控的二十條措施」（包括加快新冠肺炎治療相關藥物儲備等措施），對疫情防控適當「放寬」。當時就有人以為二十條措施推行後，即便繼續動員大量人力進行封控，動態清零也難以實現——但不能實現清零的大規模動員是不可持續的。至此防疫已進入過渡期。在這一過渡期，民眾對疫情防控的反感更嚴重了。「白紙抗議」正發生於這一時期。這一過渡期後來向全面放開邁進，標誌性事件是12月7日頒佈了「新十條」。

「新十條」（包括進一步優化核酸檢測等）的本意，應該不是走向「躺平式」防疫，但其客觀後果是促成防疫的「躺平化」，而近三年的「動態清零」由此不了了之。按理說，剛走出「動態清零」，疫情演變應出現短暫緩衝期，不致於立即爆發大流行。但實際情況是，「新十條」公佈後，北京等地疫情立即大爆發，並出現醫療資源擠兌。這其實反映了中國防疫近乎徹底失敗。

三年來，從封城到全員核酸檢測、大規模集中隔離，中國民眾經歷了其他國家民眾未曾經歷的「大折騰」，但疫情「大爆發」終未避免。至於主要原因，應是政府從「動態清零」防疫直接過渡到「躺平式放開」。首先，不限制陽性感染者出門，這是錯誤的。政府應該要求陽性感染者自覺居家隔離。其次，政府未頒佈強制口罩令。目前大多數人出門佩戴口罩，但仍有少部分人不戴。再次，政府未嚴格要求民眾在公共場所保持社交距離。另外，在大流行情況下，政府未禁止餐飲場所堂食，也未關閉娛樂場所。政府甚至未提倡居家辦公。

12月26日，國務院聯防聯控機制綜合組印發〈關於對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」的總體方案〉。這其實是官方開始推卸其在疫情防控中的責任，並將「躺平式」防疫經過「修飾」後端上檯面。在12月7日「新十條」出台後，儘管新冠仍實行「乙類甲管」，但有關部門實際上在疫情防控中已無所作為。然而，只要醫療資源正處於擠兌狀態，政府就必須將疫情防控置於首位，必須採取相關措施。

目前的中國，似乎回到了2020年1月——疫情短時間大爆發，而政府並不全面掌握疫情真實狀況。但三年前的政府，力求做到儘快控制疫情；而現在的政府，已經放棄控制疫情。中國的現實就是，每個家庭、每個人自行在疫情中渡過難關（如果不能渡過，也難以得到他人的同情）。這是疫情的「煉獄」。

作者林原（Rongjie Lin）是歷史學博士，旅加時評人，當代中國問題研究者。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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