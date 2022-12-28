多聲道｜「動態清零」不了了之

2021年12月15日，我在《聯合早報》發文<防疫策略與社會正常化>，呼籲中國官方考慮適時終止「動態清零」。當時多數中國民眾對該政策的反感，還不像近段時間這般強烈。整整一年過去，「動態清零」的一頁終要翻過去了。然而在這一年間，中國不少家庭、個人已付出了他們本不應付出的巨大代價。



來稿作者：林原



實際上，受到防疫封控影響最大的是社會上各類弱勢群體，比如慢性病患者，比如開小店鋪的業主，比如「手停口停」的體力勞動者，等等。高校學生也算弱勢群體，他們正常的學習、生活由於封校受到影響。至於那些既得利益者，包括坐在政府機關辦公室吹空調者，他們的利益一般未受直接影響。少數商人乃至官員，還能借疫情創收，包括發「核酸財」「疫苗財」「封控財」等。

如果中國在2022年春季結束「動態清零」，就不會有引發巨大爭議的上海封城，也不會有貴陽涉疫隔離人員遭遇的大巴側翻事故，而烏魯木齊火災即便發生也不會導致嚴重傷亡及普遍憤怒。如果提早結束「動態清零」，或許不會有「白紙抗議」了。

11月在上海、北京等城市街頭手舉白紙抗議者，至少部分屬於生活、工作受過度防疫嚴重影響者。在嚴密監控的中國，爆發這樣的抗議活動，說明部分民眾的忍耐已達極限。中國官方的防疫封控——從封城到封社區，除要儘快控制疫情外，或也想以此作為應對日後內部動亂或外部戰爭的「演習」。至於新疆烏魯木齊等地連續封城超百日，簡直在測試百姓忍耐底線。然而，街頭民眾的抗議給官員們敲響警鐘：封城之類舉措，固然可以應對騷亂，但也可能引發騷亂。

北京街頭抗議者喊出了「不要核酸要自由」等口號。2022年與2021年不同，中國民眾普遍經歷了多次核酸檢測。胡錫進本年8月還在為常態化核酸檢測辯護，認為這樣可及早發現社會面新增病例，由此可將疫情撲滅在萌芽狀態。這種論調其實是偏頗的。在過度防疫背景下，常態化核酸檢測會導致大量無症狀感染者遭集中隔離（隔離條件可能不佳），而他們本不應受如此對待。至於眾多無症狀感染者的密切接觸者，也會領教過度防疫的「滋味」。

另外，在一個腐敗「潛規則」普遍存在的國家，涉及巨大利益的核酸檢測本身也不可能排除腐敗，「假陽性」與「假陰性」的情況難以避免（這不利於儘早實現「清零」，也不利於儘快解封）。11月下旬，在30餘家核酸檢測公司任監事的張姍姍引發中國網路廣泛關注——這些公司（及類似公司）在人員招募、與政府關係等方面都可能存在問題。

諸多地方政府面臨的財政困境，使大規模、頻繁核酸檢測難以為繼。這是中國最近防疫政策大轉向的主要原因之一（「白紙抗議」應也起到特定作用）。12月7日，優化落實疫情防控的「新十條」公佈，提出「進一步優化核酸檢測」、「優化調整隔離方式」等。這些措施公佈偏晚——有些損失已造成，但晚出臺比不出臺好。此後「動態清零」防疫難以為繼，估計官方一般也不會再提及它。不過，官方仍不會公開承認以往防疫策略存在問題。

在以前的文章中，我提到「動態清零」防疫的替代選項，並非僅有「躺平式」防疫，還有介於二者之間的積極防疫選項。中國官方以往拒絕承認有「中間選項」（或稱「中間道路」），但在目前「動態清零」不了了之情況下，應該承認防疫政策存在「中間選項」。現在的問題是，有些地方近乎走向「躺平」防疫，強調每個人是自己健康第一責任人，而大眾只能自行去搶購藥品——但又得面對特定藥品的短缺。中國防疫的前景仍不很明朗。

作者林原（Rongjie Lin）是歷史學博士，旅加時評人，當代中國問題研究者。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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