仲點論政｜金融科技必能驅動香港的經濟復甦

如果日常生活跟時代脫節，言行舉止總是不合時宜的話，就往往會被人稱為「老土」。其實城市也跟個人一樣，身處互聯網、大數據、人工智能的年代，香港如果要在疫後的世代裡「闖出一番事業」的話，就必須運用新思維，走一條創新的道路。如果只是舊調重彈的話，即使有復甦，也不會有甚麼太大的勁頭。



來稿作者：劉仲恒



第16屆亞洲金融論壇剛在本港舉行，這次論壇的主題是「推進轉型：創效·共融·創新」。筆者認為，這個主題對香港來說很有啟發性。香港原來就是國際金融中心，但是要在疫後重建的世界裡脫穎而出，就必須轉型和創新才行。如果既要善用原有的金融中心基礎，又要轉型和創新的話，倚重方興未艾的金融科技似乎就是最好的答案了。

通過運用金融科技來推動金融服務的創新，同時更新商貿的性質和用戶對金融服務的期望，肯定是當下的世界潮流。一般來說，金融科技所涵蓋的範圍包括人工智能、區塊鏈、雲計算和大數據，在支付、清算、結算、存款、貸款、融資、保險、投資、市場的管理和支持等領域的應用。有了金融科技的創新方案，銀行、證券交易所、對沖基金和所有的金融機構可以獲得全新的競爭優勢。

目前，美國百分之40的金融決策者在金融科技平台上擁有一個或多個賬戶，預計到了2030年，總潛在市場會增長到7,300億美元，複合年增長率超過百分之25。歸根究底，潛力這麼大是因為金融科技有很多優勢，首要原因必然是速度和效率。以前，金融交易需要相當的時間。現在有了金融科技，申請的門檻大大降低而批准的速度快了，這讓越來越多的用戶選擇在使用金融科技的機構進行業務往來。另外，現在金融機構可以根據業務運營的性質和需求，借助金融科技的自動化來提高流程效率。其次，金融科技所受到的嚴格監管確保了穩健的管理和最佳的風險管理，使用戶感到放心。

香港之所以成為國際金融中心，是因為我們擁有不少優勢。在地理上，香港背靠祖國、面向世界，而且作為連接內地和世界各地國際金融中心的原有優勢，在國家的全力支持下正不斷強化。香港不但為企業和投資者提供非常有利的營商環境，而且法規與國際接軌，資金和人又都可以自由流動。大家可以放下十萬個心的是，運用金融科技不但不會淹沒本港的這些優勢，反而會讓這眾多優勢如虎添翼。再加上香港可以掌握融入國家發展大局和參與粵港澳大灣區建設的機遇，和國家十四五規劃對香港提升作為國際金融中心、全球離岸人民幣中心和國際資產管理和風險管理中心的支持，善用金融科技必定會成為驅動香港經濟復甦的主要引擎。

我們應該好好領悟亞洲金融論壇的「提示」，全力強化本港的金融科技基礎設施和培育相關的人力資源。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、香港再出發共同發起人。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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