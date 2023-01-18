多聲道｜ 疫情防控被政治化　對華歧視再升級

近日，中國對新冠疫情防控政策做出了進一步的調整，中國宣佈於今年1月8日起，對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」，並出臺中外人員往來暫行措施，取消對入境人員落地實施全員核酸檢測等措施。



來稿作者：馬瑞



但是，自美國宣佈對來自中國的旅行者進行新冠限制措施後，日本、英國、意大利、法國、西班牙、加拿大等國紛紛跟進。事實上，英國、法國和加拿大等國衛生部門都曾公開向媒體宣佈，它們的政府不會對來自中國的旅客採取新的措施。然而僅僅過了幾天後，在美國和日本宣佈對中國旅客採取限制措施之後，上述的這些國家紛紛改口，跟風宣佈對中國旅客採取限制措施。英國《衛報》在報道中指出，英國政府之所以出爾反爾，是因為它們需要與美日協同。

而作為美國同盟國的韓國率先作出了帶有非常明顯歧視性質的行為。近日有多位中國網友曝光，入境韓國後中國旅客脖套黃牌被軍人押著做核酸，同時被安排進入無床無桌椅的隔離設施隔離7天，且需要自費約6300元人民幣，這種「待遇」只針對中國人。對此，中國方面也及時做出反制性舉措。1月10日，中國駐韓國大使館發文，告知將暫停簽發韓國公民赴華短期簽證。至於這項舉措將會持續多久，將根據韓國對華歧視性入境限制措施什麽時候取消再進行調整。

至於為什麼對華採取入境限制措施，美國首先做出「解釋」。美國CDC在2022年12月28日宣佈了對所有來自中國的遊客進行新冠病毒檢測的新要求，加入了因感染激增而實施限制的其他國家的行列。美國的新要求將於1月5日開始實施，適用於所有來自於中國的旅行者，無論其國籍和疫苗接種狀況如何。在一個解釋新冠病毒測試的聲明中，美國CDC提到了感染人數的激增，並表示缺乏來自中國的足夠和透明的信息，包括在中國傳播的病毒株的基因組測序，擔憂出現新變種的機會。

面對中國疫情防控政策的變化，美國等國家借機搞政治操弄，中國疫情防控再度被政治化，對華歧視再升級。早在2020年新冠疫情在美國爆發的時候，美國政客和媒體就已經將疫情政治化，香港大學醫學院前研究員閆麗夢在前總統特朗普戰略顧問班農和流亡富商郭文貴的包裝下，發佈關於新冠病毒起源的學術論文，制造新冠病毒來源中國實驗室的陰謀論。陰謀論得到美國右翼媒體的大肆宣傳之後，美國從官方到民間的反華輿論空前強大，對亞裔的輿論暴力、人身攻擊案件頻發。

現在，在中國疫情管控全面放開之際，閆麗夢1月10日接受媒體專訪再度發聲，自稱已根據對到海外的中國旅客攜帶病毒株的序列中分析看到了變動，發現了病毒株有免疫逃逸的位點，造成的傷害會更大。閆麗夢的言論刻意迎合了美國CDC擔憂出現病毒新變種的說法，試圖再次拋出新冠病毒來源於中國實驗室的陰謀論，這無疑會對華歧視事件的影響範圍加深擴大。

中國是世界上最大的遊客輸出大國，很多國家，其中就包括此次追隨美國對中國旅客採取限制措施的國家，其旅遊及相關行業的繁榮，也得靠中國遊客在支撐。所以說，對於這些對中國旅客採取歧視性政策的國家，影響中國遊客的出遊興趣，是在搬起石頭砸自己的腳。希望這些國家不要被政治操弄犧牲了國家利益。

作者馬瑞是自由職業者，暫居香港，過去主修政治方向。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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