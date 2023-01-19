霍啟山｜港足力推VAR與世界盃睇齊　宣傳教育減爭議成重大挑戰

卡塔爾世界盃見證足球發展運用科技的演化，由門線技術、使用「視像助理裁判系統（VAR）」，再加入3D立體VAR輔助判決，一直是球迷焦點。香港足球需要與世界接軌，勢必於港超球季應用新引入的VAR系統，有助加強準確判決，令賽事更加公平，絕對是香港足球發展的新里程碑。但在推行前，如何全方位進行有效的宣傳和教育工作，以減低公眾質疑，及減少對球員的心理影響，將是港足面對的重要課題和挑戰。



作者：霍啟山



「視像助理裁判系統」（Video Assistant Referees，簡稱VAR）自2018年3月3日，正式獲國際足球理事會（IFAB）列入比賽球例，並首次應用於2018俄羅斯世界盃賽事，其後為香港人熟悉的足球四大聯賽，包括英格蘭超級聯賽、西班牙超級聯賽、德國甲組聯賽及意大利甲組聯賽，亦引入VAR系統輔助判決和執法。

今屆卡塔爾世界盃分組賽中，除了應用VAR系統，更首次採用「半自動越位科技」（Semi-automated Offside Technology，簡稱SAOT），輔助裁判精準判決，扭轉了多場賽事的激烈形勢，例如日本隊憑三笘薰在底線前救球反勝西班牙，令同組的勁旅德國隊提早出局，無緣出線16強；還有法國隊基沙文絕殺變食「詐糊」、克羅地亞隊洛夫雲鬥比利時隊平排變越位等，引發球迷熱議。

卡塔爾世界盃決賽周期間，霍啟山在現場見證阿根廷激鬥法國，兩隊最終要以互射十二碼分勝負。（Eric Fok 霍啟山相片）

VAR助減誤判 提升裁判水準更公平

事實上，單憑肉眼難以判斷的入球、犯規、越位，在VAR的輔助應用下，可以將判決失誤減至最低，確能提高球場上判決的準確性和客觀性，但不會削弱裁判權力，因為主裁判擁有最終決定權。加入VAR技術，反而有助提升裁判的水準，提高賽事的公平競爭性。而該系統發展至今，準確性已由2018年的93%上升至99.3%。

面對鄰近地區如新加坡、越南及柬埔寨，即將全面推行VAR，香港若要在疫後繼續舉辦國際體育盛事及發展體育產業，更應追上大趨勢，廣泛應用這種新技術。其實香港足球總會已於2022年6月宣布落實引入VAR，並獲得文化、體育及旅遊事務局和國際足協提供資助，購買和租借各類硬件、軟件和服務以展開計劃，將於2022/23季尾挑選一些比賽和盃賽作測試，繼而在2023/24球季全面實施使用VAR。

全方位教育推廣VAR 減外界質疑紛爭

然而，科技的介入難免惹起爭議，在港超推行VAR之前，如何有效宣傳推廣，將是港足面對的重要課題和重大挑戰。特別是連卡塔爾世界盃如此盛大和嚴謹的國際賽事，在球證翻看VAR作出裁決後，仍有不少球員和球迷質疑相關判決；也有聲音反映VAR的介入，會中斷賽事的連貫性和緊張氣氛，甚至對球員有心理影響等，預料在香港推行VAR初期，肯定會引來不少批評。

筆者認為，落實推行VAR已是刻不容緩，必須提前做好教育工作，不單止訓練裁判操作細節，連球員、評述員、甚至球迷都有必要明白VAR的實施目的及如何運作，以減低裁判覆檢後被質疑或引起誤會的可能性。

同時，VAR在香港是新事物，相信會引起不少話題，吸引更多人的注視和興趣，對足球市場的復甦可能會有助力。因此，絕對不能忽視對公眾做好宣傳和教育工作，才能有效實施及發揮VAR的功用，以助香港足球發展邁向新里程。

作者霍啟山是香港足球總會副主席、東亞足球協會副會長。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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