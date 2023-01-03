霍啟山｜從克羅地亞驚艷世界盃　反思香港足球之路

2022卡塔爾世界盃已經曲終人散，仍有很多精彩時刻為人津津樂道，其中勇奪上屆世界盃亞軍的「格仔軍團」克羅地亞，今屆再成季軍得主，表現技驚四座，成為全球熱話。何以一個只有400萬人口的東歐小國，能夠打入世界球壇並屢創佳績？此話題背後，值得我們反思香港足球、以至體育發展不足的深層問題。



來稿作者：霍啟山



克羅地亞自1998年首次參加世界盃便奪得季軍，至今已有三次殺入四強紀錄，成績斐然；該國在其他運動領域亦取得驕人佳績，誠然是一個體育大國。筆者曾經與在克羅地亞參與足球發展的朋友交流，得知克羅地亞政府十分重視體育產業的發展，而全國人民參與各項體育及足球運動的氣氛濃厚，上下一心，促使當地培育運動精英人才輩出。

早發現早培養青少球員為國爭光

此外，中國駐克羅地亞大使亦在《人民日報》「大使隨筆」中提到，克羅地亞舉國大力支持當地體育運動發展，「以足球為例，克羅地亞重視早發現和早培養少年球員，制定不同年齡段的不同訓練方案，足球協會提供技術支持。克羅地亞還擁有高水平的教練隊伍，以及來自社會各界的經濟資助。克羅地亞朋友強調，最重要的是克羅地亞人有強烈的民族自豪感，希望通過贏得國際體育賽事來展示國家的活力與榮耀」。

至於香港方面，特區政府近年開始重視體育發展，特別是在2020東京奧運港隊取得歷史性佳績後，在本港體育三化政策（即精英化、普及化、盛事化），再加上專業化及產業化發展，摸索出「五化」道路。社會大眾亦愈加關注體育運動發展，多項體育盛事成為城中熱話，包括香港馬拉松、香港單車節、維港泳等，連世界桌球大師賽也破紀錄吸引約8千入場人次。

文體旅局局長楊潤雄去年7月到訪賽馬會香港足球總會足球訓練中心，為港隊打氣。（政府新聞處）

借鏡克羅地亞培育新苗 完善港足青訓

筆者認為，目前精英化與盛事化在政府投資多年後，目前已漸見成效，惟其餘「三化」仍要急起直追。因此，政府除了設定目標，聯同商界合作計算投入多少資源去發展，以達致產業化和專業化外；更應把握時機培育人才，理順體育發展體制，包括完善及統一香港足球的青訓發展，也要為各項運動培育新苗，借鏡克羅地亞的「早發現及早培養」少年運動員策略，才能讓香港下一代未來在世界運動舞台大放異彩，為港爭光。

筆者留意到有克羅地亞球員在世界盃賽後接受外媒採訪，提到當地幾乎每個孩童由5、6歲開始接觸足球，而且大多自幼立志成為足球員，所以他們多年來每天返學，只會花一半時間用於課堂學習，另一半時間則是練習足球，讓他們長時間努力打好根基，才能為國家隊奠下穩固基石。

相反在香港，要家長讓子女減少學習時間，似乎是天方夜譚；然而在學業上減輕學生負擔已是國家政策大方向，去年國家推出「雙減」政策，各地「雙減」工作積極推進，其中廣州鼓勵義務教育學校每天開設一節體育與健康課程，學生每天校園體育活動1.5小時以上，每天安排至少30分鐘的大課間體育活動。特區政府應積極借鏡不同地方的經驗，落實體育普及化，讓社會大眾改變體育只是閒餘活動的舊有觀念，反而可以把運動視為職業，甚至是終身事業。

完善足球圈生態助力「搶人才」

另外，摩洛哥在今屆世界盃歷史性殺入四強，為非洲球隊締造歷史一刻。筆者特別留意到，摩洛哥大軍名單中有不少球員並非土生土長，而是在歐洲不同國家成長，長大後再回流組成摩洛哥隊。這一方面與香港足球發展類同，一直以來香港都有不少青少年赴笈海外，並在當地接受足球深造訓練，在足球造詣有長足進步，獲得當地球會青睞。

當中表表者，可數目前正效力深圳的23歲中國國腳戴偉浚。戴偉浚年少時加入成為東方青年軍，其後隨家人移居英國，加入當地球會青訓學院，其後更在當地開展職業生涯，期間亦曾獲香港足球總會征召加入港隊出戰不同青少年國際賽事。故未來在體育運動方面，征召在外發展的香港青年回流，也是其中一個「搶人才」的發展方向，惟同步必須完善整個生態及發展階段，令青年看得見發展及上流機會，才有助他們選擇回流發展。

香港足球發展正在從低潮中找回上升的動力，包括再次打入亞洲盃、球會賽事亦穩定取得亞冠盃資格、本地球員外流屢見成績等，期待香港足球界攜手努力，未來再下一城，再次共同締造黃金時代。

作者霍啟山是香港足球總會副主席、東亞足球協會副會長。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。