霍啟山｜完善青訓系統成香港足球重要出路

今屆世界盃鬥得如火如荼，驚喜連連，先後有日本、韓國和澳洲三支亞洲足協球隊爆大冷殺入淘汰賽，雖已全部止步16強，但仍引起國際關注和讚賞，特別是日本隊接連勇挫德國和西班牙這些傳統西方勁旅，至今為人津津樂道。在激烈與輝煌的戰果背後，我們更應該藉此讓普羅大眾明白，青訓對香港足球發展的重要性。



來稿作者：霍啟山



青訓是香港足球的未來！這絕對不是紙上談兵。觀乎日本隊今次第四度打入世界盃16強，實力毋庸置疑，當地的職業足球聯賽發展近30年，為亞洲區最高水平的足球賽事，造就日本足球稱霸亞洲，箇中成功關鍵是當地足壇擁有完善的青訓體系，以確保不斷有新血湧現，出現良性競爭，自然可以推高當地賽事水準。若以日本的足球發展，作為我們努力的借鏡，香港足運並非沒有將來與出路。

香港足球青訓欠完善不統一

反觀香港足球業界，經常被指青黃不接，歸根究柢是香港足球的青訓體系欠完善且不統一，目前靠不同球會各有各做，自行安排選拔訓練，並沒有完善階梯做好一層一層的對應。

筆者冀盼未來能推動香港青訓變成產業化，以及更專業化的管理系統，設立統一兼系統化的訓練計劃，打造完善的青訓體系，包括劃一使用相同教材，統一訓練內容，以提升本地技術水平。統一管理訓練班，亦可更有效率地管理場地使用和分配。此外，也要制定一個運動員選拔及輸送系統，讓年青而有潛質的基層球員得到提拔，接受更高層級的訓練，進而入選各級香港代表隊及晉身港超聯球隊。

其實香港並非沒有引人注目的足球新星，例如有「港版C朗」之稱的安永佳及港隊代表孫銘謙等，他們都是自幼開始接觸足球、入隊受訓及落場參加不同賽事，順理成章被發掘潛能，接受重點栽培。但千里馬須遇上伯樂，並非人人都能擁有這些大好機會。

香港U23比賽及集訓照片。（相片由霍啟山提供）

成立「香港U23」孕育本地足球青年軍

事實上，過去不少球隊因為聘請外援，加上急於追求成績，令本地球員落場機會不大。為了長遠培育本地年輕球員，給他們更多落場機會，甚至參加更多高水平賽事，推動香港足球發展，筆者去年以個人名義贊助新成立的港超聯球隊「香港U23」，以助本地年輕足球員追夢。

筆者認為，香港必須有屬於全為本地班底的球隊，所以「香港U23」沒有外援，反而像一個青訓計劃，為年僅16至22歲的球員帶來夢想，讓他們擁有多一個平台去增值，或是展示自己的實力，再被發掘，轉投其他港超球隊，甚至入選香港代表隊。同時，希望他們能夠從比賽中成長，吸取實戰經驗，為未來的足球生涯打下基礎。

過去兩年間，球隊雖然受到疫情影響，停賽了很長時間，但筆者見證了各位球員的成長，看見他們變得更主動把握入球機會，特別是早前對戰晉峰的球賽更贏得1比0的戰果，筆者深感欣慰。

青訓代表着一個城市運動的未來，而代表香港參加奧運或亞運時，都是由U23（即22歲或以下）的隊員出賽。筆者衷心希望所有球員能享受及把握機會，為港增光，亦盼望足球界能夠達到目標一致，打造完善的青訓體系，讓香港足壇湧現更多耀眼新血，未來向世界盃這個國際舞台邁進。

作者霍啟山是香港足球總會副主席、東亞足球協會副會長。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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