多聲道｜現屆政治助理有什麼值得改進的地方？

昨天寫了有關房屋局和何永賢推廣簡約公屋的策略，一些政界朋友們發來表示不盡認同，這正正是從持分者，公關和市民角度出發不同，我深信和而不同和真理越辯越明，等待議會討論後，一切有定案讓事實說明政策的成效。筆者經常認為，批評和以偏概全的做法不難，真正低調地做實事，默默工作而不拿功勞的才是本事，而這正正是今天想談的另一個話題。



來稿作者：張景宜



今早上班之際，WhatsApp傳來大棋盤的文章，談及特首辦高度重視政治助理的工作，會辦一些培訓班給新任的政治助理。在行內，我們不時也會留意和接觸政治助理，在商界，公營機構和議會的工作中，他們就是與問責官員的橋樑。文中提到，特首辦安排了劉富生和陳凱欣作為講者，分享經驗，我也認同Cassius和Rebecca的經驗很資深到位，特別是Cassius服務過兩屆保安局，歷經多個不同的重要事件，為現任特首和前任局長黎棟國出謀獻策，也與現任特首辦主任Carol合作無間，自是最佳的講者人選。

但是對於聶風行文中評論現屆個別政助的表現，我不盡認同，反而想分享一下我所認識和欣賞的幾位，以及說說政治助理真正需要改進的地方是什麼。綜觀今屆政治助理們，說實話我與他們在添馬內外都多年合作和交流，律政司司長政治助理Denise可以說是當中最資深的一位。但我經常說她的問題是太低調和務實，往往讓外界和政界忽視了她在商界長袖善舞的表現。她最厲害的地方是受到多名領袖的重用，經常工作通宵達旦寫稿，準備傳媒查詢和回應，現時據我所知，連社交媒體也親自操盤。

同樣地，筆者也認識商經局政助Bruce和勞福局政助Sammi多年，兩人分別是工聯會和新民黨中前輩們特別重視和欣賞的生力軍。在公在私，我都不時向兩位請教，以及經常討論政策。在以前服務發展商時，在地區上不時與他們合作推廣有益地區的事務，同樣，換到進入了添馬後，我們定期會交流有關本地的招商政策，社福情況，他們猶如將以前在地區工作的實幹和用心，帶進政府。Bruce曾經是立法會議員的幕僚長，也服務過國泰主理持分者關係，大家多留意他近月的工作，就知道他一天走幾場，同時深得局長信任。

同樣地，筆者時不時會責罵Sammi，主因是她並不多休息，從以前在東涌服務居民，到疫情期間以社區主任身分依然積極落區。換到擔任政治助理這段期間，其實不同政黨的代表，傳媒和商界友人在找局長時，其實也必定會與她和新聞秘書等交流。作為前新聞主任和在公關界有一點歷練和經驗的人，確是羨慕孫局長得一良將，收納一個有會計師背景，服務地區多年，以及謙虛務實的人擔任此崗位。據我所知，葉太當年也有說過，Sammi分析政策不流於表面，能夠以數據和事實說服別人，更不用說丘局長邀得像Bruce一樣八面玲瓏的資深公共事務人才，在地區與金鐘之間遊走。

說到底，政治助理與政務官，立法會議員和商界公關不一樣。只要在政圈內，以及一些一直有關注我文章的讀者們就知道，五年前我說過，政治助理人工太低，工時太長，沒有明確的晉升階梯，反之是未必能夠吸納公共事務和公關界的人才投身政府。今屆一眾政治助理們的表現，我可以頗有信心的說，已經是歷屆最好的，既要處理日常政治事務，與媒體打交道，也要兼顧社交媒體，大家拿出手機對比，與不同人士開設的群組不下二百個。將心比己，我們經常會把目光放在最資深的司長和局長們，其實有時只要用心去感受和多放下身段去接觸，一眾政治助理熱心服務社會，從不同的專業界別走進添馬，沒有十三個月糧，沒有花紅，著實已經很不錯。

正如我在2017年說過，真正需要改善的一點，就是擴大政治助理人數。政府有超過七百多名政務官，過千名首長級官員，以及九十名立法會、幾百名區議會議員及助理團隊、地區主任。還要計及一萬多名傳媒工作者，上至總編輯至採訪主任，到高級記者及初入行的記者。試問一個政治助理，如何能夠應付這樣的政治人際網呢？曾經擔任過跨國企業及公營機構，一個正常的公關部門最少就有十人以上。

反之，擴大了政策局的工作和範疇，政治助理還是一個，加上體系裡幾個新聞主任，這絕對是不太理想的。所以，不論是社會各界，議員還是圈外人士，我們能夠適度地給予機會和時間，讓新班子砥勵前行，相信他朝一日這些優秀的政治助理們成為副局長和局長時，能夠繼續以同樣的心態去服務市民，才是這個城市之福。

作者張景宜從事公關行業，曾於新加坡電視台和本地媒體擔任編導，愛旅遊、美食及讀書。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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