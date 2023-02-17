仲點論政｜一起打造更綠色未來

這幾天，一件超巨型的貨物經海路從珠海運到本港石鼓洲外海的人工島，那是一份重約6千公噸的機電設備組件，是香港第一座處理都市固體廢物轉廢為能設施的預製部份，屬於全球同類型組件中最大的一個，而設施餘下的機電設備組件，也會在今年之內陸續付運到港。



來稿作者：劉仲恒



香港地少人多，堆填區不敷應用是我們在中學教科書裡就已經得知的問題。為了長遠滿足處理都市固體廢物的需要，建設轉廢為能設施成為要在2035年達到「零廢堆填」目標的一個重要舉措。筆者查閱過環保署的資料，現在正在建造的第一座轉廢為能設施叫做I·PARK1，預計在2025年投入服務時，每天可以處理3千公噸的都市固體廢物。設施的做法是焚燒廢物，在過程中回收廢物的能源而產生電力。根據估計，I·PARK1全面運作後每年可輸出大約4億8千萬度剩餘電力，足夠10萬戶家庭使用，絕對是個可觀的數字。

目前，香港每天要處理約1萬1千公噸都市固體廢物和4千公噸建築廢物，在當下I·PARK1尚未運作的情況下，我們唯一可做的就是把這些垃圾送到堆填區。對於香港這個地少人多的環境，這當然不是個理想的處理方案。使用堆填區不但佔用寶貴的土地資源，而且還會破壞景觀、滋擾居民、影響其他動物的棲息和釋放出甲烷。甲烷對環境所造成的傷害，比二氧化碳還要嚴重，甲烷會比二氧化碳吸收更多熱量，從而讓全球暖化的問題進一步惡化。

隨著人口的自然增長和疫後經濟活動的復甦，筆者相信光靠一座I·PARK1也不會是夠的，政府很可能需要開始規劃建造第二座類似的設施，才能最終達到「零廢堆填」的目標。在目前有充足的轉廢為能設施啓用前，我們仍然必須依賴堆填區來處理每日巨額的都市固體廢物。雖然政府計劃有限度地擴建堆填區，以通過增加現有堆填區容量的做法來應付短、中期的需要，但我們作為市民，心裡也必須有個「正念」，就是千萬不可因為政府將有限度地擴建堆填區和建造轉廢為能設施，就肆無忌憚地製造垃圾。我們必須做到全民減廢和循環再用，從源頭減少廢物，那才是正道。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、香港再出發共同發起人。內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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