上周六（5日），國家主席習近平以視頻方式出席《濕地公約》（又稱「拉姆薩爾公約」）第十四屆締約方大會，在開幕致辭時提到國家對保護濕地的重視，其中他提到未來國家將會把約1,100萬公頃的濕地納入國家公園體系，同時為了促進國際合作保護候鳥遷飛的通道，將在深圳建立「國際紅樹林中心」。



濕地在自然界中有着保護生物多樣性的重要意義。其中海岸濕地尤其功能特別多，常見的紅樹林不單吸收了大量碳等溫室氣體，有助延緩地球暖化，因而被稱為「地球之腎」。它多類而豐富的生物圈亦為候鳥遷徙時提供了重要的中途休息區，亦能保護沿岸地區減低風害。正因為此，中共十八大以來，保護濕地和紅樹林一直是國家重點政策。2020年國家林業和草原局便推出了「紅樹林保護修復專項行動計劃（2020-2025）」，去年底更通過了《濕地保護法》規管對濕地的保育。

為免米埔內的野生動物受到滋擾，當局規定必須持有許可證才可進入。（資料圖片／吳鍾坤攝）

香港紅樹林不遜深圳

國家最終選定深圳作為保護及再生海岸濕地和紅樹林的國際中心，這固然與深圳的天然特徵有關。國家在保護及再生紅樹林的計劃中，廣東地區是優先重點區域。上面提及的「紅樹林保護修復專項行動計劃（2020-2025）」中所提及，無論是科學造林及修復現有紅樹林的目標都以廣東為最，例如計劃以人工協助方式在2025年前於全國造紅樹林9,050公頃，當中廣東就佔了一半以上的5,500公頃。而在廣東省之內，以紅樹為「市樹」的深圳亦非常有代表性。深圳位處珠江出口，其濱海區本身就是紅樹林、鹽沼等海岸濕地，在福田紅樹林自然保護區至后海灣一帶的紅樹林面積約213公頃。

相對之下，一河之隔的香港在海岸濕地和紅樹林的保育條件並不落後於深圳。按漁農處數據，香港各處共有60多個紅樹林，總面積多達510多公頃，其中最為集中的米埔濕地與深圳福田的紅樹林本身就是一脈相承，后海灣內灣與米埔更是於1995年一同被《濕地公約》列於國際重要濕地名錄當中。而且論國際化程度，香港在作為促進合作的國際中心這方面亦不會比深圳差。

北潭涌自然教育徑導賞點——紅樹林（野外動向授權使用）

深圳在環保管理上更勝一籌

「國際紅樹林中心」最終棄香港而取深圳，可能與兩地在保育紅樹林方面的積極性有關係。香港對米埔等濕地的自然保育政策算是盡責，多個紅樹林區都得到適當的保護。然而，香港的保育政策一向比較被動，只強調保護現有的濕地，未有積極擴大濕地和紅樹林的政策。例如米埔保護區很多濕地都是在城市發展後，農戶主動荒廢了稻田和漁塘後重新自然形成，並非政策所使然。即使在最新北部都會區的發展計劃中，政府將設三個濕地保育公園，但以目前來看似乎仍只限將現有的濕地作隔離保護，並沒有修復再生方面的工作。

橫跨深圳和香港的后海灣濕地具有保育價值。

深圳在1990年代以前，沿岸的濕地受到工業化和城市化的破壞嚴重，然而在2000年代以後，深圳市政府便重新關注修復及再生濕地和紅樹林。「十三五」以來，深圳共修復了43公頃的紅樹林，而深圳灣濱海紅樹林修復工程成為「廣東省首屆國土空間生態修復十大範例」之一。2016年，深圳華僑城國家濕地公園全國首創「政府主導、企業管理、公眾參與」的自然保護地管理新模式。可見深圳市政府一直有積極參與在修復和再生等工作上。反觀香港只是將米埔自然保育區交由世界自然基金會（WWF）香港分會托管，未有積極參與管理。

隨着國家將環保政策從保育現有的自然地帶，變為主動修復及再生，政府便應該更有為地管理和推出更積極的環保政策。縱使兩地的自然條件相若，但深圳在這環保管理上的經驗顯然要比香港為多。從這方面看，也就不難理解香港為何未能成為「國際紅樹林中心」。香港也應該更積極有為地推行環保政策，做好香港的城市規劃。