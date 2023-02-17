張美雄｜如何提升年輕人對中史的興趣？

——憶述愛上中華文化歷史之路，評中史應否作高中必修科。



作為中國歷史愛好者的我，先表明立場，我是認同中史應作高中必修科。然而，條件是須有別於傳統中英數般學習及評分方式，學習方面應集中在歷史體驗及具趣味性的專題研習，而評分方面不以考試，應尤如大學般學習模式以「學生小組功課」作評分，也可考慮只分合格與不合格而非等級評分，以加強學生的探索性思維、個人眼界、身份認同之餘，也可避免對學生造成壓力。



來稿作者：張美雄



好啦！我的立場已簡單表達，在進一步深入探究中史科的重要性之前，在此我也先憶述一下自己迷上中國歷史的路，主要分三個階段。

第一階段是大概在中三、中四時期，我跟很多同學一樣，雖然對歷史抱有好奇心，但在課堂上未必十必專注。反而，當時潮流是三國遊戲，我與同學都沉迷在三國遊戲當中，甚麼富甲天下、三國志系列、真三國無雙，裡面的三國人物背得滾瓜爛熟，只可惜當時的考試題目在東漢及三國只佔很少部分，若不然我在會考的分數相信會更高。

第二階段是預科時期，會考過後我繼續選修中史科。預科的中史內容集中在中西交流的議題，張騫班超出使西域、真臘風土記、鄭和下西洋，當時開始引發我對歷史的興趣，以及對歷史的神秘面紗作出想像。最深刻印像是中六時到西安考察，看到兵馬俑、古城牆等宏偉建築，不單讓我眼界大開，也引發到我對中史的興趣，自然想更深入了解到這些歷史產物背後的風土人情。

第三階段是三十歲後的事，可以形容我對中史的興趣是正式開竅，由以前考試為由學習，演變成主動學習。例如在工餘後，別人追的是愛情韓劇，而我追的是中國歷史長劇。在云云劇集當中，我最愛的始終是《大秦帝國》系列，講述秦在改革家商鞅帶領下如何由「弱秦」變成「強秦」，然後再統一六國。看劇的同時，我也開始主動鑽研不同史料書籍。可能因為自己是從政的工作，增加了我對中華歷史上的千古豪傑的「代入感」，更曾因不少歷史人物的遭遇而霎時感動。此時此刻，我會作換位思考，如果我生於他的年代，或他生於現在的香港，身臨其境會如何面對不同的挑戰？

對我而言，歷史不單是知識，更是集前人經驗的智慧，讓我能在待人處事、政治工作上能「想深」、「想遠」。尤其是中國歷史，悠長的歷史包含著中華文化的底蘊。愈早了解，對人生上各個層面，例如工作、學習、家庭、朋友等愈有幫助。就像筆者最近研習的「鬼谷子」、孫子兵法等中史學說，坊間更笑稱形容是職場的求生技能的奧義。

現時，中國歷史已在初中已獨立成必修科，但坦言大部分初中生閱歷始終較少，學生很多時還未理解歷史對其人生經驗的重要性，只會為考試把堂上所教的一切硬背下來，或只因遊戲而熟悉歷史人物而已。然而，當踏入高中時期，學生逐漸「開竅」，如果這時間加強培養，再配以好像筆者當年一樣的「考察交流團」，有機會可發掘到學生主動探索知識的精神、增強他們的思辨能力，同樣地，學生從歷史的脈絡中也會對國家的過去及現在加深了認識，了解中國、香港與世界之間的關係。即使對傳統理科思維的學生而言，學習歷史也有助其發掘在數理以外的知識層面上提升，讓學生能在多方面有健康發展。在我而言，認識中國歷史事實上能加強學生的批判思維，也是一門探索求真的學問。對於部分把中史歪曲為洗腦教育的政治化說法，我實在百思莫解。

中史「填鴨式」教學方式應作改變

雖然我認同中史應作高中必修科，但現時大部分教師由上而下的「灌輸式」教學必須改變。現時，普遍老師只根據教科書的課文內容照讀，學生再憑記憶硬聽硬記的「填鴨式」教學，令坊間及學生擺脫不了「歷史」等於背誦及沉悶的負面印象。

事實上，不論初中還是高中的中史科，應減少一些非必要的時間及人名地名背誦，避免學生加深對歷史的誤解，也減少他們對學習半途而廢。與此同時，正如我首段已指出，學校及教育局應集中在歷史體驗及具趣味性的專題研習，定期安排交流團及考察活動，不論是內地還是本地的交流團，以發掘學生對中史的興趣。在中國內地，不少古城是值得學生實地考察，如筆者前文提及到的西安，或者襄陽、荊州、泉州等，屆時相信國家及港府會有一定的支援和配合。至於在本地考察方面，中華文化歷史的地方更是垂手可數，故宮、歷史博物館、宋王臺、孫中山紀念碑、車公、黃大仙及各式各樣的古廟等。簡單來說，考察及交流能讓學生感到好玩、刺激、新鮮感，只有給學生提供接觸不同歷史事物的機會，才能正確引導他們的學習中史的動機，讓他們由心而發的加強身份認同及認識國家。

最後，雖然我認同中史應作高中必修科，但之前的籌備功夫絕不可少，例如學校內師資、人手是否已足夠？中史課程內容是否需要優化，減少背誦並加強趣味性？相信仍有一系列的問題仍需要處理。正如我在文章開始所言，如教育局能在課程上必須加強歷史體驗，並集中作具趣味性的專題研習，以「學生小組功課」代替考試。當以上的功夫做足，甚至能改變社會對過往「讀中史」等於「沉悶」的刻板印象，屆時不單能加強學生探索思維，更可讓中國歷史文化能在年輕一代推廣及傳承。

作者張美雄是西貢區議員，民生圓桌召集人。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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