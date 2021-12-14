認識歷史以育國民　因材施教方能功倍

蔣介石是在1937年12月7日撤離南京，帶領精銳部隊遷往武漢。三日後兵臨城下的日軍開始炮轟南京，12月13日大舉進城。短短幾個星期內，被殺害和強暴的中國人不計其數。有說幾萬，有說十幾萬。1946年遠東國際軍事法庭的法官估計，被殺害人數介乎二十六萬至三十萬。



上星期四（9日）有小學的德育堂播放南京大屠殺屍橫遍野的片段，令學生受驚嚇哭及引起社會爭議。然而，教學必須因材施教。考慮到小一學生心智尚未成熟，學校有需要小心處理，既要達到講解南京大屠殺的教學需要，亦要以恰當方法以達到教學目的。

教育局早前建議全港中小學籌辦南京大屠殺84周年悼念活動，但並無硬性規定學校向所有級別播放相關教材片段，校方及前線教師必須小心拿捏。誠如教育局局長楊潤雄日前提及，希望學生學懂寬恕、放下仇恨、珍愛和平，有關南京大屠殺和抗日戰爭的教學，亦應該要培養此等正面價值，而非徒產生負面情緒。教材片段是要應附上適當指引甚或分類，也值得局方留意。

特首林鄭月娥12月14日指出，在教導年紀較輕的小學生時，應特別留意使用甚麼教材、展示甚麼圖片或短片，以確保既能達致學習歷史的目標，又不會引起學生焦慮。（李澤彤攝）

學習歷史、認識社會、培養身份

但這樣說，絕不代表我們要對此等歷史避而不談。即使是年幼學童，重點也是以合適的教學方式，而非對應該施教的內容完全跳過。南京大屠殺是近代中國的傷痛，抗日戰爭被視為二十世紀中國史上一場驚天動地的大事，決定了世紀下半頁中國的命運，至今亦仍然影響著中日關係。不論是為了學習歷史、認識社會，或是出於國民身份認同的角度，中小學教育涵蓋這一段歷史也是應份的。

事實上，我們的社會也並非對歷史無感。例如反映了上世紀香港供水歷史及社會面貌的前深水埗配水庫，導賞團報名迅即額滿。民間團體亦熱衷於尋找維多利亞城界石，認為其見證香港開埠歷史的價值，甚至希望由政府當局加以保育。再如上周恢復鳴響、為市民所感興趣的尖沙咀鐘樓，其實也象徵著香港昔日發展及與內地的往來。

凡此可見，認識歷史並不只有一種方法，追本溯源更不等如「洗腦」灌輸。亦如資助小學校長會名譽主席張勇邦在電台節目上所言，有關歷史是國民教育一部分，有很多不同方法及材料，是次這種單一事件不用我們憂慮太多。