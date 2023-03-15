團結香港基金｜加強線上服務　提升青年精神健康水平

隨著口罩令解除，香港宣告全面復常。然而，香港市民的健康仍存在不少隱憂，特別是青年的精神健康狀況。本地組織去年向12至25歲的青年進行調查，發現有近7成受訪者受到不同程度的精神健康困擾，更有三成受訪者未有尋求協助。



來稿作者：周嘉俊、夏楠



事實上，政府在疫情前已推出了一系列服務以提升青少年精神健康水平。政府早在2016/17學年開始推出「醫教社同心協作計劃」，為有精神健康需要的學生在社區和校園提供支援。該項目主要通過跨專業、跨界別團隊的合作，以學校為平台，及早識別有需要的學生，並因應學生需要安排不同程度的醫療與社會支援。參與計劃的學校已從2016/17學年的17間上升至2021/22學年的210間，惠及更多學生。社會福利署亦在2019/20學年起，在全港460多間中學實行「一校兩社工」的安排，以滿足學生在學習、社交及情緒上的需要。

線上精神健康服務有待加強

然而，要提升青年的精神健康服務水平，除了要進一步發展現有線下服務外，更要善用科技推廣精神健康服務，如互聯網精神健康服務。與傳統線下服務相比，線上精神健康服務擁有匿名性及較少污名化等優勢。世界衞生組織在2022年發布的《世界精神衞生報告》呼籲成員應用數碼科技以提升精神健康服務的能力與質量。

現時，香港有多個平台與機構提供數碼精神健康服務。從推廣與預防角度，政府於2020年推出「陪我講 Shall We Talk」計劃，計劃的網頁提供一系列心理困擾相關測試，並載有常見精神健康問題、治療、求助、社區支援等相關資料，以及與學校相關的精神健康資訊，令青年清楚了解自身精神健康狀況的同時，亦能獲得精神健康服務資訊。

儘管如此，現時網頁的評估功能仍有進一步發展的空間。一方面，政府可考慮將評估結果進一步個人化，令網頁使用者完成相關測試後，能獲得更具針對性的結果與建議。另一方面，現時網頁與服務之間並沒有導向功能，青年受到精神困擾時，仍需逐項服務作了解、分析，再選擇服務，使他們難以及時獲得最適合自己的精神健康服務。如網頁可提升導向功能，網頁能在使用者完成評估後，直接連接到合適的服務，就有望做到無縫銜接。此外，政府除了可以定期從網頁點擊率等指標評估網頁的效用外，亦可以參考英國的Time to Change 計劃，從宏觀角度出發，追蹤市民對精神健康病患者的觀感，以評估計劃教育大眾的成效。

協調數碼介入服務

在介入方面，社會上亦有多間機構以不同方式傾聽青少年需要，並提供情緒支援。例如多間社福機構共同運營的青少年情緒健康網上支援平台，透過文字訊息為青年提供線上情緒輔導，並可作出即時轉介，為有需要的服務使用者提供即時專業支援。另外，近年手機應用程式亦成為提供數碼精神健康服務的主要形式之一。研究結果顯示，通過手機應用程式進行精神健康介入，同樣有效減輕精神困擾、提升精神健康水平及生活滿意度。然而，現有的介入服務是由多個不同社福機構提供，服務較為分散且缺乏系統性規劃，亦受資金限制，持續性成疑。為此，政府應考慮協調現有數碼精神健康服務，並根據需要將部分先導計劃恆常化，以令更多市民受益。

青年精神健康問題日益嚴重並引發社會關注，今年全國兩會期間，不少代表、委員亦針對此問題建言獻策。香港在進一步提升本地青年精神健康服務水平的同時，亦可以將現有線下、線上服務模式進行歸納總結，將相關經驗向内地其他城市進行推廣以作參考，共同建設健康中國，照顧市民的精神健康。

作者周嘉俊和夏楠分別是團結香港基金研究員和助理研究員。文章標題為編輯所擬，原題為「加強線上精神健康服務 提升青年精神健康水平」。內容僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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