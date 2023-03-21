多聲道｜統籌和推進「一國兩制」事業的戰略舉措

中共中央、國務院日前印發《黨和國家機構改革方案》，在其中宣布組建中央港澳工作辦公室。這一決定是中央為全面推進中華民族偉大復興而實施的戰略謀劃，彰顯了中央對港澳工作的高度重視，體現了中央在新形勢下從全局和國際層面統籌和推進「一國兩制」事業的堅定決心，所以此舉具有極其重要的理論和實踐意義。



來稿作者：伍俊飛



中央港澳辦的成立有助於牢牢樹立中國共產黨在香港的領導權威。中華人民共和國憲法規定，中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵。中國共產黨是「一國兩制」事業的創立者，更是「一國兩制」事業的領導者，而不是在香港和澳門的「地下黨」。沒有中國共產黨，就沒有「一國兩制」，也就沒有港澳在國際社會獨特的發展空間和保障。通過新組建的中央港澳工作辦公室，中共中央能夠從根本上更直接地掌握對港澳的領導權，更好地從戰略高度就港澳事務進行重大決策，指揮有關部門進行調查研究、統籌協調、督促落實等工作。由於港澳工作的特殊性以及對「高度自治」的理解存在偏差，少數人錯誤地認為香港不需要中國共產黨的領導，羞於、怯於、懶於向香港基層市民介紹和宣傳中國共產黨，導致中央與地方不和諧的現象甚至「地方指揮中央」的事件偶有發生。中央港澳辦的成立將完善維護中共中央權威和集中統一領導的各項制度，徹底扭轉中央權威在香港社會尤其是基層沒有完全落地的局面。

中央港澳辦的成立凸顯了中國共產黨治理資本主義經濟體的能力。中國共產黨是「一國兩制」的領導者，而港澳資本主義是「兩制」的重要組成部分，所以中國共產黨對港澳資本主義的領導是「一國兩制」的題中之義。市場經濟確立於資本主義時代，由市場決定要素資源配置，是迄今為止人類社會配置資源最有效率的方式。市場經濟帶來高效的社會分工、廣泛的人際交往、快速的科技進步、自由的市場主體、多樣化的社會需求等等，能夠最大程度地激發社會增長財富的積極性和創造性，最大程度地解放和發展生產力。然而，資本主義市場經濟不僅具有巨大的創造力和生命力，也存在自身難以克服的嚴重弊端和破壞力。正是由於中國共產黨充分理解資本主義制度的優點和缺陷，善於嫺熟地運用市場、資本、社團、企業家等制度化力量充分挖掘社會的創造和創新潛力，中國特色社會主義才能取資本主義所長，補資本主義所短，中國才能在短短幾十年時間內走完西方發達國家幾百年走過的工業化歷程，取得了舉世矚目的經濟和社會發展成就。香港、澳門保持長期繁榮穩定的事實更是雄辯地證明，中國共產黨既能把實行社會主義制度的內地建設好，也能把實行資本主義制度的香港、澳門建設好。

中央港澳辦的成立理順了中央和港澳地方關係，形成良性的動態糾偏機制，邁向「橫向到邊，縱向到底」的治理體系，避免「一國兩制」受到條塊分割問題的干擾。中國實行共產黨領導的單一制國家治理方式，賦予中國共產黨集中統一、統攬全局的權力。香港和澳門特區政府在「一國兩制」框架下實行「高度自治」，在中國共產黨的全面領導、監督和協調下，在中央駐港機構的支持下以地方政府身份管理港澳本地事務。由於存在中央職能管理和地方自治管理兩大系統，「一國兩制」在實踐過程中出現「條塊分割」 「執行偏差」等現象在所難免，但是國家不允許出現決策和執行兩種主體權責不清的問題，不允許出現部門化、地方化、碎片化現象稀釋中央政策的問題。中央港澳辦的成立有利於構建從中央到地方權責清晰、分工明確、協調一致、運行順暢並且能夠及時調整誤差的工作體系，提高公共管理效率，降低公共管理成本，符合中國式現代化的國家治理與發展理念。

統一戰線是中國共產黨不斷獲得成功的「三大法寶」之一。在美國試圖孤立中國的國際環境下，香港和澳門需要在中國共產黨的領導下，扮演與內地不同的行為角色，發揮與內地不同的獨特作用，參與建立全球範圍內更廣泛支持「一國兩制」的統一戰線，努力推動構建人類命運共同體。中央港澳辦的成立，本質上就是充分發揮「一國兩制」的制度優勢和大國優勢，建立比愛國統一戰線範圍更廣的統一戰線，實施更高水準的對外開放，團結世界上一切支持中國對港澳擁有主權、一切支持中國發展權利的力量，更好地維護中國國家主權、安全、發展利益和保持港澳長期繁榮穩定。港澳各界有必要藉此機會更深入地領會中國式現代化道路尤其是「一國兩制」方針的豐富內涵，這無疑有利於落實中央全面管治權和特區高度自治權相統一。

作者伍俊飛是紫荊黨政策研究院院長。文章內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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