楊莉珊｜馬英九該怎樣寫入歷史　這12天很關鍵

台灣前總統馬英九最近再度成為兩岸新聞焦點，因為他將在3月27日至4月7日前往大陸進行「祭祖之旅」的私人行程，同行有近百名台灣青年。馬英九將安排他們參訪多家大陸的高校，讓兩岸青年可以當面交流。這個行程讓馬英九有了一個獨特的歷史標籤：「他是兩岸分治74年來，首位登陸的卸任台灣領導人」。但如何將這個歷史標籤深化成一個歷史定位，關鍵在於他在大陸的12天會說什麼，做什麼。



來稿作者：楊莉珊



政治眼光下的「私人行程」

馬英九籍貫湖南省，出生在香港九龍，但未來這12天才是他首次親身踏足大陸。馬英九辦公室19日證實，馬此行往大陸祭祖，並同時訪問南京、長沙、武漢和上海等城市，帶領近百名「大九學堂」的台灣青年人與當地大學生交流。馬英九表示，希望形成讓兩岸民眾重新認識到，兩岸最美的風景是人，他認為特別是兩岸年輕一代，應該用交流瞭解化解政治宣傳形成的敵意。

雖然強調這是私人行程，但台灣與國際媒體都以政治角度來看這件事。CNN報導稱，馬英九此行表面上是私人行程，但充滿了歷史象徵意義，並正值因台灣未來，緊張持續升高之際，時機很敏感。BBC中文網以「馬英九訪問中國大陸祭祖是否有政治意味」為題作報導。這說明馬英九未來這一行都將受到萬眾矚目。

做為在台灣執政八年的前領導人，馬英九在大陸的一言一行都不免遭到政治猜想。這可能也是馬英九選擇在清明節前後，用祭祖之名來實現首次踏足大陸的動機。在兩岸、國際關係都很敏感的當下，如果馬英九高調在行程中公開高調討論政治事務，對外容易捲入國際政治糾紛，對內更會影響國民黨明年的島內大選布局，因此他對此表現淡然。不過筆者認為，首次登陸也具有意義，完全不帶點「政治乾貨」也實在讓歷史遺憾。

「政治乾貨」決定此行高度

有台灣媒體追問馬英九會不會與大陸官員見面，辦公室方面就用「客隨主便」四個字回應。顯示一定程度上與大陸官員互動的環節應該還是會存在的，媒體隨即傳點名王滬寧、國台辦主任宋濤等涉台工作的關鍵人物。筆者沒有水晶球，無法預測將會與誰見面。但認為以馬英九的政治高度，應該會知道這是一次可以讓兩岸坦誠交流的難得機會，對於走出兩岸當前交流困局有重要價值。

兩岸關係如一個天秤，一邊是和平另一邊是戰爭，要讓兩岸局勢走向哪一邊就要看雙方各自往哪一邊放砝碼。當執政民進黨不斷在往戰爭的一方堆疊砝碼，兩岸民間力量對推動和平更顯得重要。馬英九雖然已沒有政府身分，但其政治影響力仍在，從民間層面推動兩岸交流，這對兩岸的良性發展十分關鍵，但具體貢獻會有多大，不妨看看他在大陸這12天，將會發表那些言論，做出哪些行為。

八年前的2015年11月7日，具有里程碑意義的「習馬會」在新加坡香格里拉酒店舉行，兩位領導人長達81秒的握手令人印象深刻。如果馬英九首次登陸，可以再為推動兩岸和平發展做出特殊貢獻，那將進一步奠定他的歷史地位。

作者楊莉珊是全國政協委員 、中國和平統一促進會香港總會常務副會長。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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