多聲道｜「借」民間力量　促中日關係改善

3月21日，中國駐日本新任大使吳江浩抵達東京履新。吳大使說，本次赴任的重要使命就是維護和發展健康穩定的中日關係。中日一衣帶水、一葦可航。在歷史的長河中，兩國人民互學互鑑，兩國關係也歷經坎坷。今年也正值《中日和平友好條約》締結45周年，吳大使也說，將加速工作層面的合作，擴大兩國共同利益，促進中日經濟活動，併為重啟陷入停滯的人員交流而努力。



從吳江浩以上的講話中可窺見，中日關係已不是「冰凍三尺非一日之寒」了。不過，新人事、新作風，希望隨着吳大使的履職，可以給中日關係注入新能量。



來稿作者：陳文坪



中國、日本不但是東北亞近鄰，更是世界第二、第三大經濟體。但近年來卻因美國提倡的「印太戰略」而日本是其中一方參與者；加之冠病大流行三年各國的邊境管控，人員往來幾乎處於停頓的狀態；中日也因朝核、俄烏戰事、台海、歷史因素等新舊問題疊加而不時出現緊張關係。

旅遊可見中日民間交流

今年三月上旬，筆者到日本大阪京都等地旅行。在當地目睹、體會日本民間、企業對中國還是相對友好、友善的。在大阪市區穿行的巴士上，巴士在播報站名時除了日英外，還有中文（普通話）、廣東話播報。許多街道指示牌都有中文字。百貨商場客服處在提示、提醒購物者時，也用普通話播報。

在離京都車程約20分鐘不遠處的小鎮，有座嵐山公園。嵐山溪流，清澈見底，連小鴨水中覓食也清晰可見。水上泛舟、沿途觀景、賞溪流碧波，皆成了大批訪客喜愛的地方。而渡月橋是許多訪客必經打卡之地。因去時剛好周末，嵐山周遭大批訪客到來，沿途人頭攢動，看似疫後「報復性」春遊。

在渡月橋遊玩時，看到路標寫着「周恩來總理記念詩碑」字樣。竟然意外發現新中國首任總理周恩來詩碑矗立於嵐山公園，讓筆者「如獲至寶」，這是旅途中一項意外驚喜。偉人詩篇在京都立碑，是中華民族文化的驕傲，也體現中日兩國人民的友好。

2023年4月2日，日本外相林芳正在中國北京釣魚台國賓館會見中國外交部長秦剛會面並握手。（Reuters）

周恩來詩碑與清水寺的意義

沿着指示方向尋找，在公園的拐角處山坡，「周恩來總理記念詩碑」就屹立在上面。一位日本老人坐在詩碑前，看到我站着看詩碑，就興致勃勃用日語對我說。我打開手機用即時翻譯軟件作語音翻譯，他細說周恩來詩碑的來由。從日本民眾這一舉動的側面來看，日本人民或民間對周恩來總理這一偉人的敬重！

1917年至1919年，周恩來赴日本明治法律學校學習。1919年4月，得悉中國南開學校即將創立大學部，周恩來決定回國學習。臨行前寫下該詩。詩碑正面鐫刻周恩來總理全詩「雨中嵐山」。詩文為廖承志於1978年手書。背後鐫刻着各友好人士、團體的名字、名稱。詩碑是為紀念1978年10月「日中友好條約締結」記念而立。

在日本京都清水寺參觀時，清水寺不但是世界文化遺產，也為中日友誼友好給力過。早在公元六世紀中葉，中華佛教就遠渡日本。清水寺（Kiyomizu-dera）是京都最古老的寺院。始建於公元778年，寺院依山而建，而清水寺的三重塔建築氣勢恢弘。清水寺已名列聯合國教科文組織世界文化遺產名錄。因而吸引眾多訪客到訪，人潮總是絡繹不絕。

2009年，中國殘疾人藝術團「千手觀音」特別到清水寺作巡迴演出，為觀眾呈獻一場聽覺與視覺的饗宴。這次演出，在推動中日兩國友好，文化藝術合作方面，深受日本各界好評。時任中國總理温家寶、時任日本首相麻生太郎是藝術團「千手觀音」演出的贊助人。清水寺特地在寺內入口處立碑紀念。可見，像清水寺這樣民間團體，也曾為中日人民友好獻力。

中方應多從民間推動與日友好

從以上這些例子，可以感悟在日本民間、商企對中國的友好。至少沒有排斥中華文化。

後疫情時代，邊境開放逐步恢復。推動政治領域的互信，須要長時間，但不一定會有好成效。相反的，中方可以加大力度，在民間團體推動與促進兩地的文化藝術、社團組織、學生交流等互動往來，從而讓兩國人民從中增加文化聯繫、相互了解對方的觀點與想法。既可不遺餘力傳播友誼，也可共同努力促進中日兩國的友好關係。

中方應多從民間着手去推動，這相信比起在複雜的政治領域容易得多，也更能看到好成果。兩國民間交流一旦得到鞏固，不會因政治因素的「晴雨天」而改變。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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