多聲道｜「借」民間力量 促中日關係改善
3月21日，中國駐日本新任大使吳江浩抵達東京履新。吳大使說，本次赴任的重要使命就是維護和發展健康穩定的中日關係。中日一衣帶水、一葦可航。在歷史的長河中，兩國人民互學互鑑，兩國關係也歷經坎坷。今年也正值《中日和平友好條約》締結45周年，吳大使也說，將加速工作層面的合作，擴大兩國共同利益，促進中日經濟活動，併為重啟陷入停滯的人員交流而努力。
從吳江浩以上的講話中可窺見，中日關係已不是「冰凍三尺非一日之寒」了。不過，新人事、新作風，希望隨着吳大使的履職，可以給中日關係注入新能量。
來稿作者：陳文坪
中國、日本不但是東北亞近鄰，更是世界第二、第三大經濟體。但近年來卻因美國提倡的「印太戰略」而日本是其中一方參與者；加之冠病大流行三年各國的邊境管控，人員往來幾乎處於停頓的狀態；中日也因朝核、俄烏戰事、台海、歷史因素等新舊問題疊加而不時出現緊張關係。
旅遊可見中日民間交流
今年三月上旬，筆者到日本大阪京都等地旅行。在當地目睹、體會日本民間、企業對中國還是相對友好、友善的。在大阪市區穿行的巴士上，巴士在播報站名時除了日英外，還有中文（普通話）、廣東話播報。許多街道指示牌都有中文字。百貨商場客服處在提示、提醒購物者時，也用普通話播報。
在離京都車程約20分鐘不遠處的小鎮，有座嵐山公園。嵐山溪流，清澈見底，連小鴨水中覓食也清晰可見。水上泛舟、沿途觀景、賞溪流碧波，皆成了大批訪客喜愛的地方。而渡月橋是許多訪客必經打卡之地。因去時剛好周末，嵐山周遭大批訪客到來，沿途人頭攢動，看似疫後「報復性」春遊。
在渡月橋遊玩時，看到路標寫着「周恩來總理記念詩碑」字樣。竟然意外發現新中國首任總理周恩來詩碑矗立於嵐山公園，讓筆者「如獲至寶」，這是旅途中一項意外驚喜。偉人詩篇在京都立碑，是中華民族文化的驕傲，也體現中日兩國人民的友好。
周恩來詩碑與清水寺的意義
沿着指示方向尋找，在公園的拐角處山坡，「周恩來總理記念詩碑」就屹立在上面。一位日本老人坐在詩碑前，看到我站着看詩碑，就興致勃勃用日語對我說。我打開手機用即時翻譯軟件作語音翻譯，他細說周恩來詩碑的來由。從日本民眾這一舉動的側面來看，日本人民或民間對周恩來總理這一偉人的敬重！
1917年至1919年，周恩來赴日本明治法律學校學習。1919年4月，得悉中國南開學校即將創立大學部，周恩來決定回國學習。臨行前寫下該詩。詩碑正面鐫刻周恩來總理全詩「雨中嵐山」。詩文為廖承志於1978年手書。背後鐫刻着各友好人士、團體的名字、名稱。詩碑是為紀念1978年10月「日中友好條約締結」記念而立。
在日本京都清水寺參觀時，清水寺不但是世界文化遺產，也為中日友誼友好給力過。早在公元六世紀中葉，中華佛教就遠渡日本。清水寺（Kiyomizu-dera）是京都最古老的寺院。始建於公元778年，寺院依山而建，而清水寺的三重塔建築氣勢恢弘。清水寺已名列聯合國教科文組織世界文化遺產名錄。因而吸引眾多訪客到訪，人潮總是絡繹不絕。
2009年，中國殘疾人藝術團「千手觀音」特別到清水寺作巡迴演出，為觀眾呈獻一場聽覺與視覺的饗宴。這次演出，在推動中日兩國友好，文化藝術合作方面，深受日本各界好評。時任中國總理温家寶、時任日本首相麻生太郎是藝術團「千手觀音」演出的贊助人。清水寺特地在寺內入口處立碑紀念。可見，像清水寺這樣民間團體，也曾為中日人民友好獻力。
中方應多從民間推動與日友好
從以上這些例子，可以感悟在日本民間、商企對中國的友好。至少沒有排斥中華文化。
後疫情時代，邊境開放逐步恢復。推動政治領域的互信，須要長時間，但不一定會有好成效。相反的，中方可以加大力度，在民間團體推動與促進兩地的文化藝術、社團組織、學生交流等互動往來，從而讓兩國人民從中增加文化聯繫、相互了解對方的觀點與想法。既可不遺餘力傳播友誼，也可共同努力促進中日兩國的友好關係。
中方應多從民間着手去推動，這相信比起在複雜的政治領域容易得多，也更能看到好成果。兩國民間交流一旦得到鞏固，不會因政治因素的「晴雨天」而改變。
作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。
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