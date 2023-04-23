李浩然｜佛山高端製造的長策

行政長官率領官員和立法會議員的大灣區內地城市訪問團，第二站來到佛山。筆者以此談談高端製造業發展的長策思考。



佛山的製造業

大灣區各城市有自己的特色，而佛山的特色主要是完備的製造業。在2022年，佛山的地區生産總值達到12698.39億元（人民幣，下同），完成規上工業增加值5761.84億元，規上工業總産值和增加值均提升至全國第五位，在廣東省製造業500强名單中，佛山入選90家，居廣東省第一。爲了進一步推動製造業發展，佛山在2023年3月發布了《佛山市關於高質量推進製造業當家的行動方案》。方案中明確提出，到2026年，佛山市製造業企業研究與試驗發展（R&D）經費投入强度要較2022年提升25%，80%以上的規上工業企業要實現數字化智能化轉型；集中强化泛家居、裝備製造兩個萬億元級産業集群，發展形成十個左右新興領域的千億元級産業集群，工業總産值超過3萬億元。到2030年，工業總産值目標達到4萬億元。

佛山對於製造業發展的目標不可謂不宏大。佛山製造業過往的成績，證明相關推動政策是卓有成效的。當下，不少成熟經濟體包括香港等，也在思考再工業化和發展特色高端製造業的重大命題。

不少成熟經濟體包括香港等，也在思考再工業化和發展特色高端製造業的重大命題。佛山在發展産業方面的重要思路是形成産業集群，形成集群效應可以顯著降低成本，提升競爭力。 李浩然

高端製造業的必要長策

首先，佛山在發展産業方面的重要思路是形成産業集群，形成集群效應可以顯著降低成本，提升競爭力。在發展過程中，也特別重視集群龍頭的培育和建設。以機器人爲例，全球機器人領軍企業在佛山投資建廠，是國家級第三批專精特新「小巨人」企業，未來規劃到2025年産能達到8萬至9萬台。有龍頭企業的帶動，産業上下游就能够快速形成集聚效應，展現競爭優勢。

其次，産業政策要成爲長策，要聚焦重點産業，形成長期穩定的産業政策。爲企業、社會和投入其中的各類群體提供長期穩定的政策預期和切實的物質幫扶。如上文提及，佛山明確提出要形成十個千億級産業集群，佛山圍繞這一目標已經形成了《佛山市十大創新引領型特色製造業園區規劃方案》和《佛山市十大現代服務業産業集聚區規劃方案》，推動戰略性新興産業和生産性服務業集聚發展。因此可以看出，佛山的産業政策是系統並且長期的。

産業政策內含實踐經驗和理論總結，是發展高端製造業的一個工具。在使用這個工具的過程中，須依托實踐經驗，逐步建立起對於使用産業政策的指引原則。同時，在産業政策的使用上，一定要高度重視産業政策的長期性和穩定性。製造業和高端創科行業周期長、風險大、産業鏈條長；並且對於社會的外部性影響大，建設和出清周期都很長，需要强有力且穩定的産業政策作爲基本支撑。

佛山製造業正在走在一條適當和科學化的道路上。

作者是立法會議員（選舉委員會）、華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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