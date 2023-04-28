多聲道｜改革區議會吸納多元聲音　完善愛國者治港拼圖

第六屆區議會任期將於今年底結束，改革方案備受矚目。行政長官李家超昨日表示，地區行政檢討已接近尾聲，改革區議會須符合三原則：維護國家安全、全面落實 「愛國者治港」 、確保行政主導，新一屆區議會將循多種方式產生，並保留一定的選舉成分。



區議會的憲制地位是非政權性的區域組織，接受特區政府就有關地區管理和其他事務的諮詢，或負責提供文化、康樂、環境衞生等服務，是特區政府在地區行政治理架構中的一個組成部分，也是政府與地區溝通的重要橋樑之一。不過近年來，區議會逐漸泛政治化，在2019年遭反中亂港勢力挾持後，更是亂象不斷，筆者在擔任傳媒記者期間，見證不少區議會反中亂港政棍鼓吹「港獨」、阻撓特區政府施政、刻意挑撥矛盾、分化社會、漠視民生，不僅損害市民福祉，更是破壞了香港寶貴的發展機遇。



來稿作者：李湃豐



在中央落實香港國安法和「愛國者治港」原則後，反中亂港勢力如鳥獸散，一大批區議員因宣誓無效被取消資格或逃亡海外。直至目前，全體 479 名區議員中，只有 146 名仍留在崗位工 作，部分區議會因人數太少，已經陷入停擺， 嚴重偏離其原本職能。改革區議會制度，不但關係香港的地區治理效能，更是中央完善香港選舉制度，落實「愛國者治港」原則下的最後一塊拼圖，是健全香港維護國家安全機制的重要基石。

港澳辦主任夏寶龍早前來港考察時，曾提到《大風歌》，引用 「安得猛士兮守四方」，寄語社區人士，要心繫家國，更要穩守四方。香港「由亂到治」走向「由治及興」的事實證明，維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則，香港特區的繁榮穩定並非必然，香港社會應深刻反思並記住修例風波的慘痛教訓，倍加珍惜當前來之不易的好局面，區議會絕對不能再被再被反中亂港分子操弄，成為禍害香港「柱腳」。

對於有聲音指，未來區議會將由「直選、間選、委任」議席組成，會削弱區議會反映民意的作用。筆者認為，區議會多年來在地區事務、居民福祉以及培養政治人才上都扮演了重要的角色，更是香港有意從政者的一個重要起步平台。基層治理工作千頭萬緒，區議會多元化的產生方式，不應以直選議席多和少作為衡量其認受性和代表性的標準，而是要看吸納了哪些「五光十色」的愛國愛港有志之士，能為地區不同議題提供多少專業意見，能否有效輔助政府進行基層治理的作用。

在香港由治及興新階段，區議會改革必須回歸基本法定位，落實「愛國者治港」原則，需設立相應的「資審會」機制，確保參選人要符合相關要求才能「入閘」，從源頭上杜絕過去種種亂象，做好地區管理的諮詢角色，充分與地區政府部門協調，解決地區長期存在的各類矛盾，當好政府的「耳目」和「助手」，替政府在地區「問診」和「把脈」，協助政府做好落實政策舉措、為民辦事的「最後一公里」。

作者李湃豐是立法會A4聯盟研究部主任、香港廣州青年總會政策委員會委員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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