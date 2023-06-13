來稿｜獅城總統競選 牽動多方

新加坡現任總統哈莉瑪女士日前宣佈，將在9月13日任期結束卸任，不尋求蟬聯。隨着這一宣示，總理李顯龍已指示選舉局籌備下一任總統的選舉工作。



當坊間市民還在議論過去多位總統參選人會否再次站出來參選？或是有新人願意放下自己的舒適圈而出來競選，進一步為國為民服務？當大家還在翹首期待有私人企業總裁站出來時，出乎意料的是，新國國務資政兼社會政策統籌部長、裕廊集選區領軍部長、國會議員尚達曼6月8日率先宣佈已向總理李顯龍辭去內閣部長、國會議員等職務，並退出人民行動黨，準備參加下一任總統選舉。



來稿作者：陳文坪



消息傳開後，政界、商界、工運、社團等領袖都紛紛表示對尚達曼的支持，都認為尚達曼的才華、經驗、人品是出任下一任總統的最佳人選。副總理兼財政部長黃循財在臉書發文，感謝尚達曼在政府內所做的許多重大貢獻。國家發展部長李智陞也在臉書發文稱尚達曼是一位「好榜樣和導師」。即使是小市民，也對尚達曼表達敬意，裕廊集選區的居民更是對這位議員的離開表達不捨。可見，尚達曼在新加坡人，包括區內居民心中的地位。

尚達曼今年66歲，印族同胞。在英國完成大學學業，畢業自倫敦經濟與政治學院，考獲經濟榮譽學位。也在劍橋大學獲得經濟哲學學位，以及在美國哈佛大學的甘迺迪政府學院獲頒公共行政碩士學位，並以出色的學術表現和領導潛力，獲得盧修斯·立陶爾獎（Lucius N Littauer Fellow award）。

他從政前是新加坡金融管理局（央行）的董事經理，公務員生涯都在金管局服務。他於2001年步入政壇，是執政黨人民行動黨裕廊集選區五屆議員，曾出任副總理、財政部長、教育部長和人力部長。並在2019年內閣調整時卸下副總理，擔任國務資政至今。

在過去歷屆的選舉中，都以超過三分之二，甚至高達75%的的得票率贏得裕廊集選區當選國會議員。是行動黨候選人中最高得票的一組。尚達曼從政後，主管財政部九年。正是他具備的專業與財經背景，在制定與金融、財政相關政策時，慧眼獨到，為新加坡的經濟、社會發展提供了政策「護航」。

尚達曼也是一位金融專家。他是首位受委出任國際貨幣組織國際貨幣與金融委員會主席的亞洲人，在國際上享有威望。他也受邀領導多個與金融財政有關的國際組織，包括「30人小組」、G20「全球金融治理專家團」。能與國際專才打交道，並擔任領導職位，說明尚達曼具有才幹、能力、專業，以及奉獻精神。

尚達曼擔任裕廊集選區議員的二十多年從政生涯，廣義上來說是服務政府，為民制定更好的政策，留下不少政績。但如果從選區角度來看，卻是為西部居民留下一個更大的「政績」，而這一「政績」卻是持久、永續的，給西部居民，特別是給裕廊這一大區域（裕廊東、西、中）的居民提供了一個消閒的好花園——裕廊湖花園。

裕廊湖花園也是新加坡第三個植物園。位於裕廊湖畔，佔地90 公頃的綠色空間，南邊至亞逸拉惹高速公路（AYE），北邊至文禮大道（Boon Lay Way）湖畔地鐵站。是新加坡最新的國家公園。

裕廊湖花園是在尚達曼擔任副總理、裕廊區國會議員後開始重新改造而成的。它把過去的湖畔花園、中國花園、日本花園合併起來，重新改造、改建而成。目前大部分工程已完成並開放給公眾使用。還有中國花園、日本花園部分工程的改造還在進行中。建成後的裕廊湖花園，鬱鬱葱葱、設施齊全，這是尚達曼從政數年後「留給」裕廊區域居民的最大「禮物」之一。花園裏多座小山丘、屹立的鐵樹，更是網紅打卡的熱點之一。

尚達曼宣佈競選總統後，他的家人也受到關注。特別是他的另一半更是受人津津樂道。他在英國倫敦修讀馬來文課程期間認識了現在的夫人珍一藤木，而她卻是一位日中混血。其父是日本人而其母是華人，她雖出生於日本，卻能說一口流利的潮州話與居民溝通。

新加坡是個多元種族的國家。任人唯賢、不分種族、社會和諧，是這個小國成功的典範。自上個世紀九十年代開始，推行民選總統制，由人民直選，至今已有五屆。因此，少數族群擔任總統已不是新鮮事，如第二、三屆的前總統納丹，也是印度族；現任總統哈莉瑪是馬來族。而首任民選總統王鼎昌、第四任總統陳慶炎博士都是華族。可見，有才幹、願意奉獻國家的各族同胞，都有機會當選總統，為國為民服務。

尚達曼雖是印族同胞，而太太卻是日中混血。他及家人的族裔、籍貫光芒，都能獲得多方的「所需」，的確是一件樂事。尚達曼也是一位親民的議員，星期天一早，都會到自己負責的選區達曼裕廊熟食中心與基層幹部一起喝咖啡，討論選區事務。若日後當選總統，這一情形將不會再出現。有點可惜。服務國家與人民，總統就得「犧牲」這一點逸緻閒情。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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