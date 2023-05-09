來稿｜房產價格高攀　獅城「重拳」調控

新加坡政府宣佈從4月27日起對房地產採取最新一輪的降温措施，購買住宅房地產的額外買方印花稅（ABSD）調高三至30個百分點。其中外國買家須支付的ABSD調整幅度最大，一律從30％調高至60％。這是冠病發生三年來，新國對房地產的第三次調控措施。旨以促進可持續的房地產市場。



新國本次「重拳出擊」對房地產進行調控，會否讓房地產買家裹足不前？或不敢進場而退怯呢？



來稿作者：陳文坪



自2020年春新冠病毒（COVID19）在世界各地大流行的三年來，大中華區的房地產價格都不斷向下調整，即便售價比過去來得低許多，還是乏人問津。這也導致一些房地產發展商面臨資金周轉不靈的窘境，「爛尾樓」也在多地出現。一些發展商甚至來到倒閉邊緣的厄運。

彈丸小國的新加坡雖也受到新冠病毒的侵襲，2020年4月也不得不採取阻斷措施而實行居家辦公來防範病毒的傳播，但是經過一系列的抗疫防疫措施後，於2020年6月逐步放開，讓各行業經濟慢慢回温。新國政府也在同年7月舉行全國大選，執政黨人民行動黨再次獲得人民的委託而繼續執政。政府在抗疫防疫的同時，也把重心拉回到經濟發展層面上。

2021年新加坡經濟迅速反彈，是過去十多年來最快的速度增長，擺脱了新冠疫情導致的有記錄以來最嚴重的經濟衰退，新國經濟在2021年增長了7.2%。 而2020年的經濟卻是萎縮5.4%。

新加坡在冠病期間並沒有採取全面封鎖邊境的「極端」手段，而是採用靈活、彈性策略，保持與各大城市來往的連通性，獲得國際社會的讚譽。正是如此，當周遭一些國家在疫情防控上採取封城鎖國來抗疫時，新國的防疫政策讓一些中產、富裕階層覺得更人性化，紛紛攜家眷到新加坡「避疫」。

新冠病毒大流行後，由於居家辦公對房屋的需求，加之周遭國家一些富裕階層家庭選擇來新加坡發展而對私人公寓的需求，新國的私人房地產價格不降反升，也帶動了政府公共住屋的價格上升。同時，也連帶私人公寓、公共住屋的租金上漲。過去三年來，租金平均分別上漲43%與39%之高。

新冠病毒發生以來，新國政府也清楚看到房地產價格上升已「脱離」經濟增長的基本面，分別在2020年、2022年兩次對房地產進行調控。雖暫時壓抑了買家進場，卻無法讓房地產價格保持穩定。2022年下半年以來，房價還是節節上升。與新加坡經濟2022全年增長只3.6％相比（之前預測3.8%），投資（或投機）房地產獲利更高，這成了許多人的「追夢」目標。

踏入2023年，新國朝野政治人物就房地產價格不斷上升，導致人民焦慮情緒，深怕日後買不起住屋而不時「交鋒」。反對黨更是在國會提出相關房屋政策的「不足」之處，讓政府不得不重視對房屋政策的改善。新國政府在2023年度的財政預算案中更是推出「提高首次購屋者的津貼高達7萬元」的新政，以減輕人民的負擔，來協助年輕人的擁屋夢。

不過，新加坡政府4月14日公布的預估數據顯示，該國經濟在2023年第一季度按年增長0.1%，明顯低於上一季度2.1%的增長。貿工部預計，2023年新加坡國內生產總值增長率為0.5至2.5%，低於2022年3.6%的增長率。與此同時，新加坡金融管理局（央行角色）當天宣佈維持貨幣政策不變。這是該國自2021年10月以來連續五次採取緊縮措施後，首次維持其貨幣政策不變。

從這裏可以了解，隨着各項經濟數據相繼出爐，特別是通脹的高企，加之經濟增長的放緩，新國政府擔心若不干預房地產市場，長期下去將難以可持續。這也是新國出「重拳」調高買方印花稅的要素。

然而，調高買方印花稅，真的能起到治本的作用嗎？就在新國政府宣佈調控房地產的第三天（即4月29日），有發展商推出新樓盤（博盛苑），據媒體報道，當天就賣出70%的單位。可見，最新一輪的調控對要買房的人來說是「小兒科」。要買的照舊進場購買。ABSD並沒有阻礙買家的進場。

剛過去的周末（5月6日至7日），有發展商推出位於丹戎加東的大型新私宅項目雙悦園（The Continuum）開盤首個周末售出26％的單位，發展商在星期六（6日）和星期天共賣出216個單位。每平方英尺平均售價為2732元。可見，優質房產還是受到買家青睞的。

其實，過去多年來，新國的土地售價越來越貴，發展費也不斷增加；建築材料、勞工成本在疫情發生後也水漲船高。指望新一輪調控，能讓房價下跌或向下調整，是不切實際想法。 如能減緩升幅速度，已是市場的最低反應。可見，中長期的房價還是可「逆流而上」的。

三年疫情裏，新加坡房地產升值空間大，有利可圖。單房屋租金就上漲超過三成，高租金可抵消部分稅率。加之通脹致使貨幣貶值，買房地產有「保值」作用。另一方面，新國政局穩定，政府信譽良好，政策具前瞻性，基礎設施完善，這也許是買家投資（包括投機）房產的最大驅動力。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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