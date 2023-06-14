來稿｜優化管治模式：香港有未來

70年代中期，香港人憑藉勤奮努力、毗鄰中國大陸獨特優勢，普通法框架下的商業遊戲規則，以及中西合璧的文化，創造出令華人世界為之驕傲的亞洲「四小龍」的奇跡。這足以證明，香港人是好樣的，是能夠打下一片天地的。



一晃50年過去，香港回歸中國25年，在《基本法》和「一國兩制」模式下，香港特區超越港英時代，繼續發揮香港人新獅子山精神，再接再厲，百尺竿頭，以愛國者治港的精神風貌，砥礪前行，奮發有為，實現了新的輝煌。



來稿作者：周海平



當然，過往的成功只能成為過去，並不能保證香港持續成功。因為地緣環境在變，經濟增長方式也在變。唯有與時俱進，守正創新，優化社會管治，抓住機遇，才有可能在新一輪競爭中佔得有利位置，並再次取得成功。

一直以來，在很多人心目中，香港的標誌不外乎：亞洲國際金融中心、亞洲航運和貿易中心、亞洲商業與貿易服務中心。

到了今天，這些耳熟能詳的稱呼，又增加了習近平主席提出的「一帶一路」和人類命運共同體的國家發展戰略，以及粵港澳大灣區火車頭的歷史使命，香港應該比以往任何時候，更加只爭朝夕，更加有緊迫感才是。

時不我待。今天的香港站在百年未有之大變局的歷史潮頭，應該有大氣魄，瞄準新的成功目標，優化管治模式，為「一國兩制」真正行穩致遠，做出令世界刮目相看的成就，為國家探索不同社會制度下，發展和繁榮地區經濟建功立業，提振政制發展和民生福祉再上新台階，為民族復興之夢做出示範效應。

困難不小，但機會似乎更大。在我看來，當下香港最要緊的是優化社會管治，形成集約化的做事效率，有協作，有擔當，更有魄力，敢於面對矛盾，敢於挑戰矛盾，以國家為根，以民生為本，做出幾件可圈可點的大事，令港人對國家有歸宿感，對未來生活有幸福感，相信局面會很快改善，國家一定樂見其成。這是皆大歡喜的好事。

一直關注香港發展的人都知，過去幾十年，香港政府在亞洲公務員隊伍裏，行政水平是很高的，尤其政府對公共資源的再利用方面，更是贏得同行的很高的讚譽。香港的管治是有好的基礎的。公務員隊伍是不錯的。

面對新形勢，新要求，特區政府應該昂首挺胸，自信淡定，擔起責任，從容應對挑戰，天塌不下來。相信特區政府完全可以不負國家和港人的期望，做出一番大成就的。

如果說，以前的香港管治是1.0版本，是香港獲得成功的基石；那麼，今天的社會管治，在愛國者治港的良好氛圍下，優化之後，便是響噹噹的2.0版本，是完全可以在粵港澳大灣區的經濟建設，「一帶一路」發展戰略，以及未來人類命運共同體的偉大工程推進中，扮演重要的角色的。「捨我其誰」，香港應有這樣的大氣概。

可能很多人會問：優化後的2.0香港社會管治有什麼新的內涵？

我的理解是：

——「一國兩制」的資本主義制度的香港，2.0社會管治，應該令香港重新煥發生機。體現在四個方面：

首先是社會精神面貌。具體來說就是香港個人和家庭的生活滿意度和開心度。這可以由第三方機構市場調查獲得數據，並公布出來。

其次是居民絕對收入。所謂居民絕對收入，是指居民到手的收入的平均中位數。國際上有恩格爾系數一說，通過居民的實際收入與購買食品的比例關係，以及剩餘的閒錢，反映出居民的絕對收入是否足夠寬鬆。自然是恩格爾系數越高，居民的生活品質就越低。居民絕對收入與平價購買力，反映出居民的幸福指數的高低。

聽說香港的堅尼系數一直是亞洲最高的，未來的2.0社會管治模式或可改變這個局面，令到社會貧富差距逐步縮小並得到解決。相信，未來的2.0社會管治，特區政府有能力令到香港居民的平均絕對收入成為亞洲地區最高的，足以讓自己活得很好以及養活全家，還有更多的閒錢購買教育和娛樂產品。

第三是社會化服務保障體系。多年以來，香港的社會化服務一直做得很好。原因在於香港政府注重培育社會化服務組織，很多甚至是有宗教色彩的服務機構，政府將社會化服務項目外判出去，通過年檢制度，令到全港上百間民間服務機構直接進入社區，幫到政府直接服務於民生，發揮了很重要的作用。

但未來2.0版本的社會管治可以令社會化服務更上一層樓。服務機構可以充分藉助AI及ChatGPT技術的普及，在服務方面更加專業化，集約化，精準幫到有需要的居民。同時，也令社工加強學習，提升服務質素，懂得使用必要的AI程序，令有需要的港人更加受益於政府的精準的社會化服務，而擁護自己的特區政府這個衣食父母。

相信香港的未來，絕對不會出現台灣目前發生的幼稚園教師餵食巴比妥等安眠藥水，給小朋友喝的有損職業道德的事情。2.0版本的社會管治將令到社會化服務更上一層樓，無論從業人員還是服務手段。

最後是各界賺錢效應。老實說，香港是個長期空心化的財富遊戲的賺錢地方。賺錢始終是香港存在的資本。無論國際資本還是大陸資金，還是其他地方的遊資，都是奔香港的賺錢效應而來。沒有財富效應，香港便是無本之木，無源之水。

所以，未來的2.0社會管治必定是一個政策穩健的有賺錢效應的管治模式，令到各路投資者安心在香港發財致富，或通過香港的橋頭堡與內地經濟無縫對接，令到政府有錢賺，投資人有著數，企業可以「走出去」，香港人充分享受發展和繁榮的紅利，大家皆大歡喜。

只有政府有錢，每年財政盈餘持續增長，2.0社會管治便能做很多想做的大事，更加不會發生為了老人2元乘車引起的財政負擔，而引發社會廣泛大討論的躁動和不安。

——「三權合作」模式應該更加和諧默契，2.0管治模式，在「一切為了香港」的前提下，各自發揮有口皆碑的作用。這裏有三層意思：

第一層意思：行政、立法、司法各司其職，只要「一切為了香港」，沒有私心，就沒有黃與藍的自我審查問題。「一切為了香港」的訴求並非狹義的小圈子的香港利益，而是站在國家高度，以及保護香港人利益的前提下，一切做事做人的基本準則，只要圍繞這個準則，就不存在黃與藍的什麼政治立場的自我審查問題。

香港是個多元文化的獨特地區，公民教育在香港搞了上百年，在這個價值觀下，必然產生各類不同政見的組織以及人才，這是很正常的。2.0版本的社會管治應該秉承只要有廣義的愛國思想，有國家意識，有做好本職工作的職業精神和專業操守，就是香港的可塑之才，是建設未來香港的主力軍。

第二層意思：行政掛帥，立法、司法為行政保駕護航，監督有序，依法辦事，三權合作凸顯制度優勢。香港的行政、立法、司法，歷來各自為陣，各司其職，專業水平都很高，2.0版本的社會管治，將令到行政、立法、司法」既能各司其職，同時又有交叉、協作以及商議，尤其聚焦民生福祉問題，可以發揮協同效應，拿出令人信服的經得起市民檢驗的合格處理答卷。

第三層意思：行政主導，部門通力合作，秉持「港人的衣食父母」的同理心，必將得到大多數港人的愛戴和擁護。

——國家安全、政制發展與民生福祉同步進行，打造法治社會的港人的幸福家園。

任何社會管治，有本事做到「一石三鳥」，可謂管治的最高境界。「一石」就是2.0版本的社會管治，「三鳥」就是國家安全、政制發展以及民生福祉。如果三者同步進行，相信絕大多數市民拍雙手歡迎。香港好，國家好，國家好，香港更好。相信這是社會最大的公約數。

相信，隨著未來23條的立法，香港的國家安全將更加固若金湯；政制發展也會在適當時期，為法治和自由的社會構建強有力的保障；民生福祉，一定會大大超越港英時代的一些做法，更加集約化，精細化，甚至可以運用AI和ChatGPT的技術，為740萬香港人，打造出令西方社會羨慕的一流的公共教育、公共醫療以及公共福利體系，並成為任何城市無法撼動的真正的軟實力。

有了2.0社會管治，香港就再也不會發生「精神病肆意殺人」，、「公屋單身老人身故無人問津」、「失業家庭的人倫矛盾」以及「打工仔與僱主之間經常性的的勞資糾紛」的低級慘劇。

「老有所養，老有所醫，老有所居，老有所樂」；青年有未來；僱主投資人有錢賺；中產人士生活多樣化；法治和自由的生活方式，成為未來「一國兩制」香港的美好標誌。至少，我們的24小時平安鐘自動跟蹤服務項目，政府可以不用外包給私人企業當生意做，這樣的廉價的人道主義好事，自己來玩更有著數了。

香港是中國的香港，香港更是香港人的幸福家園。如果我們的2.0社會管治，抓住了這三個核心問題，就抓住了香港的根本。綱舉才能目張。香港的好多事情便可以迎刃而解了。一句話，2.0版本的香港社會管治是由很多具體的項目組成的，是我們一直在實施的公共教育制度、公共醫療制度、公共福利制度、綜合援助津貼制度、傷殘津貼服務制度、強積金和年金保障制度、關愛基金制度、公屋申請輪候制度、青年發展計劃，以及其他立法、司法等香港正在施行的一系列制度的升級和優化後的集合體。目標是更加以人為本，幫扶到位。

香港應該大變，愈變越好。然而，香港什麼都沒有變，還是居民熟悉的親切的香港家園。2.0版本的香港社會管治，通過我們有所作為的愛國者治港團隊，一定有能力實現這個國家和居民都翹首期待的夙願。

香港有未來。

作者周海平曾在廣東電子電器製造企業任職，現為退休人士，來港定居15年。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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