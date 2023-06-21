仲點論政｜「去政治化」後難得的意見一致

有不少人覺得政治是骯髒的。在2011年的福島核電站事故後，日本方面使用海水冷卻熔化的燃料，結果每天產生出130多噸的受污染廢水。現在日本政府說儲存核廢水的空間快將用完，必須開始將廢水排入太平洋來解決問題。



日方的決定一出，無論是以太平洋島國論壇為首的亞太地區國家、不少海洋學研究所和海洋科學家、日本的鄰國都站出來大聲疾呼，認為擁有核電站的東京電力公司所提供跟核廢水排放相關的科學證據不具說服力，呼籲日方理應尋找替代的排放方式，而非把太平洋當作福島核廢水的傾倒場。



來稿作者：劉仲恒



如果我們撇開官方取態，便會發現美國很多民間意見跟中國和南韓方面的看法非常吻合。不久前，美國的國家海洋實驗室協會便發表了一份反對核廢水排放計劃的聲明，指出日本政府的做法缺乏足夠和準確的科學數據支持。在中國方面，外交部極力反對日本排放核廢水，批評這種做法不但污染海洋，更損害人類共同利益。最近，中國代表在世界衛生大會上也提出，要求日本在各方達成協議前不應該排放核廢水。

南韓離日本最近，那裡的漁民非常擔憂生計受到影響，他們最近聚集在首爾的國會議事堂抗議，反對日方將核廢水排入海中。有見及此，韓國海洋水產部將舉行發佈會，以消除民眾對水產品的疑慮。而早一陣子一名南韓的反對黨領袖就批評得更「生動」，認為日本領導人如果覺得那些核廢水是安全得可以飲用的話，他們自己就應該「身先士卒」，把它拿來喝到肚子裡，這可真是難得的意見方面的一致。

心水清的讀者可能會發現，美國方面並沒有制止日方這項決定，而且以美國為首的G7「七大工業國組織」最近更決定支持日方將核廢水排入太平洋的計劃。很多科學家從「食物鏈」的角度表示，太平洋裡的浮游生物會從福島的核廢水中攝入放射性核素，然後這些同位素便極有可能在各種無脊椎動物、魚類、海洋哺乳動物和食物鏈頂端的人類體內積累。不要忘記，太平洋是全球最大的連續水體，養活著巨大的生物量，也涵蓋全球七成的漁業。 G7的做法說到底就是寧可選擇政治，也不惜犧牲科學和海洋的環境保護，相當可怕。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章的僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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