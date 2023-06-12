楊莉珊｜福島核污水非一國之事　世界勿讓政治取代科學

福島又一次成為世界新聞焦點，卻為世界帶來一條不好的新聞。



日本首相岸田文雄本月初在國會上確認，將在今年春夏之間把冷卻福島核電站核燃料的廢水排入太平洋。儘管消息隨即引發國內及國際強大的民意反對，特別是環太平洋的17個島國，反對尤烈。日本東京電力公司仍然一意孤行排放核污水，再度顯示日本的自私與雙標：一方面虛偽地標榜「國際社會負責任一員」，另一方面卻以鄰為壑，將自身的災難由世界買單，其自私本質亦暴露無遺。



來稿作者：楊莉珊



儘管中國與香港就事件一再發聲表示反對，香港更及時表明將加強對日本輸港食品的安全檢測。但日本看似沒有停止的意思，好為國際警察的美國與很多環保組織，在此關鍵時刻卻集體失聲，對這一場可能影響全球生態環境的災害視若無睹。這種取態顯然是出於政治考慮，但筆者認為國際力量應該盡快介入事件，用科學的數據代替政治的猜想。因為福島有關方面對事件遮遮掩掩，所公布的數據不盡不實，讓外界難以釋懷，因為核廢水一旦進入太平洋水域，所造成的危害將無可挽回，傷害多大目前無法衡量。一旦對海洋生態造成永久傷害，繼而透過海洋產物直接影響全人類健康，也會透過水流將有害物質傳播到全球。

福島核電廠在2011年3月11日發生爆炸，大量核污染廢水流入大海，受污染的地下水則被儲存起來，日積月累，數量龐大。日本政府年前擅自通過一項計劃，將於今年起把經稀釋的核廢水排入太平洋，為期30年。有關計劃引起鄰近國家的質疑和反對，擔心核廢水會對海洋生態造成永久遺害。雖然日本政府強調核廢水已經過處理，但誰也不能確定經稀釋後的核廢水已經真正安全，多國已經表明，一旦日本開始排污計劃，將即時叫停福島地區甚至日本所有日本海洋食品的進口。

即使日本政府一再叫國際社會放心，卻難以令人信服。日本共同社日前報導，上月在福島第一核電站港灣內捕獲的一種海魚，體內驗出的放射性元素超標，當中銫含量超出日本食品衛生法所規定標準180倍。由此可見，所謂的稀釋過的核廢水，就連日本國內也不能完全放心，事實上日本很多漁民組織也反對排污計畫，表示計畫將嚴重影響有關水域的商業捕魚，直接衝擊他們的生計，因為他們也並不相信政府所謂的「淨化」已經完全清除放射性物質，已經不會對海水有所污染。因此即使日本政府一再叫國際社會放心，並表示已經聽取國際原子能機構（IAEA）的意見，卻難以令人信服。

中國、菲律賓、太平洋島國論壇等諸多國家和國際組織也多次對日本核污染水排海決定表示反對和質疑，但日本一意孤行的態度十分明確。如果日本隊周遭國家的訴求視若無睹，那聯合國是否應該發揮作用，呼籲全世界各國團結，透過政治及其他手段，迫使日本進一步重視事件的嚴重性，應該主動對外公開事件的透明度，並接受國際組織派出科學專家隊伍監察有關核污水的處理方法，共同集思廣益思考其他妥善處理污水的辦法，而非一味強推排海方案，一旦海水受污，受害的將是全人類，日本也難以倖免。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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