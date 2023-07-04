來稿｜日本政府處理核污「不負責任」

今年來，日本政府加大宣傳核廢水在處理後符合國際原子能機構定下的標準，而且還比此標準的安全性高出100倍，核廢水排放不會污染海洋及傷害海洋生態的說詞。日本當局即將啟動排「核污」計劃，把福島核電站污水經過濾和稀釋後排入海洋。這一舉措，不單引起日本國內的抗議聲，也引發國際社會的強烈譴責。



來稿：陳文坪



其實，早在兩年前，日本政府決定把福島核污水排入大海的消息出爐後，對於這一「不負責任」的做法，不但引發業界的不滿，也受到國際社會的極大關注。

2021年4月13日，時任日本菅義偉政府決定，「在兩年內啟動把福島第一核電站超過100萬公噸的核污水經過濾並稀釋後排入大海」。這一決定，不僅引發東亞地區如中國、韓國、朝鮮、台灣等鄰居的強烈不滿，對福島的捕魚業者也將構成沉重打擊。同年10月，岸田文雄政府上台後，依樣畫葫蘆，在參觀福島核電站後對媒體表示：「我強烈感覺到，核廢水是一個至關重要的問題，絕不能推遲（排放）。」

無論是菅義偉政府，還是後來的岸田政府，都堅持對核廢水須排放入海洋，說明兩任政府在處理核污問題都不擔當，也「不負責任」。核廢水一旦排入大海，不但海洋生物受到破壞而死亡，甚至絕跡於海洋，對海洋的污染更是造成永久性的傷害。周遭國家也將首當其衝，全世界人民都會受到不同程度的傷害。

兩年來，日本政府不但沒有聆聽周遭國家及人民的呼聲，來正視核廢水排放對海洋的污染，還不時為核廢水的處理大放厥詞，更以「專家的研究數據」來誤導國際社會。還以一些國家的核電站在日常發電的正常排放來加以比較，忘了福島的核電站是在嚴重受損的情況下出現「核泄漏」事件，才停止運作。日本福島核電站的核污水與未發生事故的核電站正常運行中的冷卻水是兩種不同性質的「廢水」，不能混為一談，更不能拿來作對比。

回顧過去，就在日本政府決定核污（廢）水排放的消息報道後，德國海洋科學研究機構已指出，福島沿岸擁有世界上最強的洋流，從核污水排放之日算起，核污水中的放射性物質57天內就會擴散至太平洋大半區域，三年之後美國和加拿大就會遭到核污染的影響。綠色和平組織核專家指出，日核廢水所含碳14在數千年內都存在危險，並可能造成基因損害。

這足以說明，核廢水排入海洋後，污染速度之快，範圍之廣，影響之深，連遠至北美洲的美國、加拿大也難以倖免，全球海洋受到影響看來只剩時間上的問題。海洋是人類的生活資源。各類海產品都生長在海洋中。一旦海洋被污染，海產也會受污染，人類食用海產時，如同在食用受到「核輻射的產品」，對人體健康肯定造成傷害。誰能保證核廢水所造成的影響，對人類、生物、生態無害呢？

中國可在《聯合國海洋法公約》框架下採取行動，也可聯合周邊國家提起訴訟，要求日本政府放棄排放或賠償。日本政府不顧國際社會的反對，對核廢水排入大海而污染海洋、破壞生態、威脅人類生活的行徑是「不負責任」的，應該受到譴責與究責。各方應收集更多污染證據，必要時聯合一起訴諸國際法庭，對日本政府提出公訴。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。