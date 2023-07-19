來稿｜新加坡反貪「兩手硬」

2023年1月31日，國際反貪組織「透明國際」（Transparency International）公布2022年度貪污印象指數，新加坡和瑞典並列第五（83分）。排在新加坡之前的國家是丹麥（第一名，90分）、芬蘭和新西蘭（並列第二名，87分）、挪威第四名。而新加坡在全球年度廉潔排行榜上是唯一連續10年躋身前10名的亞洲經濟體，這也是新加坡獲得各界讚許一大亮點的地方。



來稿作者：陳文坪



廉潔社會是各國人民的期望。然而，一個廉潔的社會不是必然，而是需要各方不停的排除誘惑、不斷的健全法制、堅定的反腐決心、全力維持政府的誠信等。其實，任何成果都不是理所當然的事。

新加坡自1965年獨立以來，政府對待貪腐就是採取零容忍的態度。過去，曾有內閣部長貪污，高級公務員涉及腐敗，一樣被調查起訴，控上法庭，關進監獄。這一零容忍肅貪的政治決心自從已故建國總理李光耀當政後，至現任李顯龍政府都未曾改變，相信未來也不會改變。

日前，新國交通部長易華仁（S.Iswaran）被貪污調查局（CIPB）要求協助調查的消息公布後，總理李顯龍即指示他放缺席假。同時，也禁止他進入政府辦事處，直至當局完成調查。總理公署也發文，財政部兼交通部高級政務部長徐芳達將在這期間任代交通部長。可見，政府對貪腐所採取的果斷與堅定的態度，即便是自身內閣部長涉及其中，也從未動搖。

新國政府的反貪腐是持之以恆的，也是從不妥協的一項基本國策。人民行動黨政府自1959年上台至今，一個多甲子裏保持執政記錄，其中一點就是肅貪有方，社會保有廉潔、官員保持清廉。這也是新國人民對行動黨的一大支持。歷屆人民行動黨政府對從政者的要求都是須如同白色的黨服還要白的廉潔度。由此可見一斑。

自新國獨立至今，易華仁是第二個被CIPB要求協助調查的部長。消息一出，不可謂說不轟動。不過，當副總理兼財長黃循財接受新加坡媒體訪問時就強調，他和總理李顯龍會全力保持和維護新加坡人對人民行動黨政府的信任。行動黨和政府會坦誠透明，不會把任何事「掃到地毯下」，企圖加以隱瞞，即使事件有損行動黨和政府的聲譽，或令他們難堪也不例外。他表示會堅持對貪污採取堅定的零容忍立場，繼續堅守新加坡人民期望政治領導人具備嚴格的誠實、正直和廉潔標準。這是行動黨政府過去和未來的運作方式。

黃循財作為第四代團隊的領軍者公開表態，說明行動黨對貪腐零容忍的決心既是「國魂」、也是「黨魂」，這一堅定立場是不會改變的。

反貪腐必須來自於政府高層的決心與意志，只要上樑正，下樑也歪不到哪裏去。新加坡就是一個例子。然而，新加坡的「高薪養廉」政策也起到應有的作用，兩者可說是相輔相成的。

當部長、公務員的薪資可以讓自己有尊嚴的生活後，個個都會相對奉公守法。加之政策透明化，人民在辦事時，沒有需要靠關係，政府的清廉形象就能逐漸建立起來。一個廉潔的社會，當政者必須全力以赴加以建立與推行的。人民是廉潔社會的基石與政府清廉的後盾，貪腐的政府，人民必須運用手中的權力加以懲罰。

新加坡貪污調查局是一個獨立機構，隸屬總理公署，直接向總理匯報。本次CIPB在調查一起貪腐事件時，「意外」發現交通部長易華仁涉及其中。CIPB隨即向總理李顯龍匯報需易華仁協助該局作進一步調查。李顯龍得知後也給予准許、支持。可見，政府反腐的政治意志堅定，也說明制度的有效性。

在新加坡，官員職權分清，領導不批款項，撥款過程透明，也須具有一定程序；官場文化清廉，升遷靠能力而不用靠關係；公共服務辦事按程序而不用拉情義等。要杜絕貪腐，就必須從制度着手，這是預防貪腐的先決條件之一。沒有從制度上着手，反腐只能治標，並不能治本。世界上許多清廉國度的國家其成功反腐多時是制度發揮關鍵要素。

新加坡、香港兩地政府的清廉度常被國際調查機構評為最清廉之一，可見兩地政府的反貪措施都做得相當成功。因此，新加坡的貪污調查局、香港的廉政公署的運作都是值得仿效和學習的現成對象之一。

新加坡交通部長涉及貪腐而被調查，會否損害新國政府的威信？短期內或許有所影響。但其實不然，這起事件更能說明新國反腐制度的有效性、懲治腐敗的政治決心，這是其中「一手硬」的表現。還有CIPB的專業、積極、制度運作順暢，能主動查到部長涉貪的事件，這是「另一手硬」的體現。

可見，領導人的政治決心、法律嚴懲貪腐罪犯、政府以零容忍態度看待，是新國社會長期以來能夠保持廉潔的三大要素。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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