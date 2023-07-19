來稿｜新田科技城分階段推進　有序發展勿因快得慢

北部都會區是未來香港發展重點所在，當中核心項目「新田科技城」的土地規劃，正在進行公眾諮詢，不少人也集中討論土地用途分配、批地方式等基本規劃構想，但公眾似乎忽略了很重要亦最實際的發展步驟和時序。



面積多達627公頃的龐大項目，要做到有序發展並不容易，筆者認為這個問題如果搞不好，縱有美好計劃完善構想，也隨時會大大影響整個科技城最終發展面貌，導致超支延誤，又或者空有硬件，沒有具質素的企業進駐。



來稿作者：徐毅興



根據政府的新田科技城（包括落馬洲河套地區）土地用途預算，創新科技園區約佔300公頃，住宅和混合用途約佔60公頃，物流、貯物和工場約16公頃，其餘200多公頃是公共設施、休憩用地、美化市容地帶及新建道路。當局暫時只大致分為兩個發展階段，當中有些基礎項目是必須先做的，例如淨水及廚餘處理設施、食水配水庫、蓄洪設施等，這些都納入了第一階段工程。另有些項目是必須一步一步做的，次序不可調轉﹐例如要先起好在科技城西南邊緣位置的「專用安置屋邨」，才可正式收回某些地段，繼而安排受影響的寮屋户入住安置屋邨，這批合資格人士預計2031年入伙，是最先「入城」的一群居民。

顯而易見，如此大面積的新田科技城，必須深思每步發展次序，不可能一次過先大量建廠建屋，但創科企業又完全未到位，令整個發展猶如鬼城。政府的規劃圖現時僅籠統地指新田公路以北及沿公路邊的土地（大部分屬創科用地）是第一階段發展範圍，首批新創科土地的平整工程於2024年年底動工，而有關熟地最早可於2026年供應。至於新田公路以南的公私營房屋土地、擬議新田站附近的混合用途土地等大都歸入第二階段發展範圍，這樣簡單上下劃分一半就當是分段發展，實在過於粗疏。

筆者認為整個科技城發展應細分幾個階段，按功能及基建定位劃分，以平衡及協調大量工程項目的進度。首先發展的應是近新田站（即鄰近「專用安置屋邨」的土地）以及毗連落馬洲河套區（興建中）的土地，之後由這兩個地方輻射出去，逐步擴展。落馬洲管制站的創科用地、擬議中的洲頭站及其附近的混合用途土地，以至新田站以東的政府／社團及文康用地，都可作第二、三階段發展。其他區可再之後發展，最重要是做好一個區域，再做另一個。

其實吸納創科企業也要按部就班，一次過叫大批企業進駐，同時開展科技項目，也不是理想做法。創科局將會進行發展創科產業鏈的顧問研究，為新田科技城不同地塊建議特定的創科用途，包括上游（研發）、中游（原型或應用開發）及下游（製造）過程。筆者建議要有序地按實際需要逐步發展，需時較長的研發工作，可先主力興建這類別的廠房，到適當時候再設立有關科技應用開發的大樓，到後段時間有需要時才建造大型廠房。一步一步發展，同時房屋的數量亦以同樣步伐配合興建，這比起一聲號令就同步大興土木理想得多。

實際操作方面，試想想，新田科技城第一階段300公頃創科用地項目率先開工，700萬平方米的總樓面面積，已動用了極大批建築工人及材料，以現時本港建造業人手短缺的情況，即使輸入外勞也未必應付到。如果第一階段興建途中又開展一大堆第二階段項目，當中包括政府和私人發展商的工程，可以預見，單是科技城地盤內已經要互相「搶人才」，到時建築材料會否因短缺而漲價，推高建築成本？如此一來，政府可能又要向立法會申請增加撥款。此外，一大批工程同時進行的話，當中的運輸問題也必須考慮周詳，建築工人及材料要有序到位，難度不低。

政府預計大部分新田科技城的居民，可於2034年北環線開通時遷進，但現時有意見認為科技城的住宅供應僅5萬多伙，遠遠不足夠應付未來城內可能逾20萬個就業機會。國家主席習近平今年5月在河北省雄安新區考察後指出，推動新區發展需要分階段、分步驟、穩妥有序進行，多次強調要發展要「紥實」推進。如日後政府順應民意增加住宅用地以滿足需求，筆者相信，再細分多兩三個階段逐步推進，令整個北都區穩妥紥實發展是必須的，這亦是最務實的做法。欲速則不達，有序地分四至五個階段發展，才不會令這個北都區關鍵項目，重蹈以往其他大型項目的覆轍，因快得慢。

作者徐毅興是任職跨國企業的八十後工程師，對城市規劃、舊區重建猶感興趣。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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