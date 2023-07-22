來稿｜強化三種能力，用好台灣地區與美國相互粘連的選舉窗口

2024年1月，台灣地區要進行領導人選舉，同年11月，美國要進行大選。兩件事的節點在同一年、前後腳，相互粘連出狀況的可能性比較大。圍繞台灣地區領導人選舉和美國大選，我們宜抓住機會、主動設計、積極構建一個從2023年下半年到2025年上半年的工作窗口，在此期間打一場綜合戰役，強化三種能力，加速解決三個問題。



來稿作者：白中石、梅姜



圍繞輿論戰場，強化設定「小」目標的能力，加速解決彈藥不足的問題

大眾認知中，有時會出現「中國被國際熱點議題『牽着鼻子走』」的看法。民間有這種感受，是因百姓覺得中國對別國設定的議題進行回應比較多，設定議題讓別國回應我們則相對少。數年前，專業群體也針對於此提出了「反應式外交」的問題，但這件事其實不止有關外交，而是一個很綜合的課題。提升中國在世界範圍內設定議題的能力的關鍵，在於把握「議題」的本質是「目標」。任何一個議題的背後都是議題發起者的目的。中美兩國相比，中國在設定、堅守、實現大目標方面有優勢，美國則在將大目標拆分為「小」目標，然後用「小」目標去服務大目標方面動作更多、更直接，每一個所謂的拆分出來的「小」目標，就是一個議題。例如美國把維護自身世界霸權的大目標拆分為了襲擾中國政治、遏制中國經濟、污衊中國軍力、打壓中國科技幾個「小」目標，而這幾件事，就是我們現在翻來覆去回應美國的幾件事。

台灣地區選舉和美國大選前後，一定會有人去圍繞自己的目的設定有關中國大陸的「小」目標，進而發起不利於我的國際議題，這是「灰犀牛」事件。如果我們只去分析誰會當選，如果我們只拆他們的招但不出自己的招，最好的結果也只是傷不到自己，這不屬於工作穩中有進。圍繞中華民族偉大復興、兩岸統一的大目標，我們宜在工作窗口設定三個服務大目標的「小」目標：高壓舉措追責「台獨」、張馳有度消磨美國、積極進取經略世界，然後圍繞這三個「小」目標，連綿不絕的發起議題，讓敵對勢力去回應我們的議題，把心懷叵測之人的政治把戲淹沒在我們設定的戰場中。

聚焦海峽兩岸，強化「月台工作」的能力，加速解決核心利益被敵對勢力工具化的問題

「月台工作」指兩件事，一是在月台「抓」人，二是送人上車。台灣就像一列終點站是「統一站」的列車，台灣百姓作為正常乘客早晚是要跟車到「統一站」的，但「台獨」勢力把車廂做成訊息繭房，以乘客為人質，盤踞其中胡作非為。這列車抵達終點站前，台灣地區的選舉是一種停靠站，這個時候必須停車，上下部分「乘客」。停車就是時機窗口，工作宜從兩方面開展。第一要在月台「抓」人。那些具有資源在車廂兜售「台獨產品」的特殊「乘客」，因任期、能力、鬥爭、壽命四個因素，無一例外必須中途下車。不能再讓他們拿着在車上售賣「台獨產品」賺來的黑心錢安然無恙的下車出站了，而宜在月台「抓」住他們。「抓」是廣義的，重點是追責且要在月台做這件事，讓人看到。第二要在月台送人上車。事是人做的，訊息通信技術再發達，身處一線做事和遙控指揮做事不一樣，如同國家領導人間雖然可以視頻會晤，但見面握手依然不可替代一樣。解決台灣問題，中國大陸要着力強化送人進島的決心和能力。要送進去的人，不只包括少數從事特殊任務的人，還包括可以光明正大在台灣開展政治工作、整治工作的集體以及配套資源。選舉階段本身即是各方激烈博弈、人員魚龍混雜的階段，如同列車停下本來就是上下「乘客」的，宜把握機會。

世界曾流傳中國大陸「刑不上常委」的傳說，中央擊碎了這種猜疑。中國大陸的法律和規則，若不執行反倒成為別人傷害中國大陸的工具。民間也有「刑不上『台獨』」的猜疑在發酵，覺得帶頭搞「台獨」的人，似乎碰不得。楊智淵是大陸相關部門以涉嫌分裂國家罪、煽動分裂國家罪依法追究台灣「台獨」分子刑事責任的首例案件，民情振奮。捉「台獨」耗子的同時，還要把獵槍對準「台獨」大老虎。台灣是中國核心利益中的核心，字字鏗鏘有力。然而站在「台獨」勢力的角度看，卻是風險越大收益越大，刺激他們把我們的核心利益用作助其火中取栗的工具。「台獨」之所以敢，在於台灣地區作為一個實體麻雀雖小五臟俱全，黨政軍宣這些基本機制都有，大陸的精神、思想、聲音想「原汁原味」的在其中傳播不容易。我們如若用強去打這些機制，現階段整體還是「從外向內」打，在美國的慫恿支持下，「台獨」會利用手中資源，通過綁架台灣民眾，把中國大陸對「台獨」的打擊，妖魔轉化為對台灣民眾的傷害。加強兩岸交流，讓兩岸學生、企業、親戚間多走動，當然是有利解決問題的，但這屬於佈局長篇的安排，在「台獨」掌握政治資源的同時大力搞破壞的情況下，需要較長時間才能發揮作用，我們還需要一些工作、工具，可以在相對短的時間內發揮作用，強化「月台工作」便是其一。

着眼國際社會，強化"農村包圍城市"的能力，加速解決"錢比人貴"的問題

錢是人掙的，有人啥都有，人和人心比錢寶貴。大單位的領導主要管好人和錢，但更大的單位，最主要的是管好人。所有機會都存在於真理與現實的偏差。現在國際上有一種真理和現實的偏差，一方面大家都在高喊關注人\暖人心，但做起事來錢多比人多更方便，此中藴含廣闊的工作空間。

中華民國時期錢可太重要了，可以讓鬼推磨。然而中國共產黨作為掌握真理的集體卻在那時真的看懂了人。農村包圍城市的基本內容是，在敵人統治力量比較薄弱的農村建立革命根據地，使之成為支持長期革命戰爭的戰略基地，進而奪取全國政權。因為當時中國的農村很窮，所以逐步就有人覺得農村包圍城市就是用窮打富，忽略了「敵人在農村的統治力量薄弱」這一更重要、更本質的判斷。在創建井岡山根據地的過程中，毛澤東明確指出：「以農業為主要經濟的中國的革命，以軍事發展暴動，是一種特徵」。正本清源，農村包圍城市這條革命發展道路的特徵並不是哪窮去哪，而是實事求是，它的行為邏輯不是用窮打富，而是聚多打少。世界範圍中的農村包圍城市，更要跳出領着窮國打富國的思想桎梏，而宜以實事求是的法寶，製造與中華民族偉大復興互利共生的新多數派。

中國在當今世界聚攏人氣，要通過五種方式聚攏五種人性：以深厚經濟聚攏欽羨之心，以強大軍事聚攏敬畏之感，以先進制度聚攏嚮往之思，以開放融合聚攏合作之慾，以原則底線聚攏傲骨之志，進而製造並聚攏五種國家：欽羨中華之國、敬畏中華之國、嚮往中華之國、珠聯中華之國、借力中華之國。一個孩子考夠了分，既可以選一所不錯的大學的心儀專業，也可以選一所更好的大學的其他專業，指導思想不同最終結果不同，但之前的學習過程是已經做了的。在鬥爭前線，很多工作我們一直在做、已經做了，但如果沒能把握指導思想和系統思維，有的工作做完，卻只知道眼前目標，不清楚到底是為什麼，效果就會打折扣。

強化三種能力不只有關未來兩年、台灣海峽、中美之間的事，而有適用更大範圍的重要價值。

作者白中石是香港大學機械工程理學碩士、內地機械工程師，梅姜是內地傳媒研究者。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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