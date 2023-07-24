伍俊飛｜香港可成緩解中美「準冷戰」的關鍵棋子

中美兩國當前並未陷入冷戰，未來短期內也不會出現冷戰局面，因為兩國之間存在數額巨大且非常緊密的經貿往來，這與美蘇冷戰時期的實際情況完全不同，但是經濟和科技領域曠日持久的制裁和反制裁確實有將中美兩國推入「準冷戰」的跡象。



中美「準冷戰」的主要特點是兩國保持比較廣泛的經濟貿易往來，但在高附加值產業和高科技領域彼此防備與隔絕，霸權國家美國借此維護自己的貿易比較優勢、核心技術優勢、軍事實力優勢，從而減緩甚至阻斷中國崛起的進程。



來稿作者：伍俊飛



中國《反外國制裁法》的立法目的是「維護主權、安全、發展利益」。根據《國家安全法》第二條，國家安全指的是「國家政權、主權、統一和領土完整、人民福祉、經濟社會可持續發展和國家其他重大利益相對處於沒有危險和不受內外威脅的狀態，以及保障持續安全狀態的能力」。由此可見，美國繼續對中國商品加徵關稅、制裁中國實體和個人的行為已對中國經濟社會可持續發展造成巨大損失，嚴重危及中國國家安全。

在可以預見的未來，美國對華制裁不可能全部取消，甚至可能長期存在。因此中國不僅需要對等地對美國實施反制裁，更要從中國傳統治國經驗中尋找智慧，在戰略層面上及時調整以便應對「準冷戰」長期化的態勢。

不能自我孤立 香港可成中美「缺口」

「準冷戰」顯然不利於中華民族偉大復興。對於那些不瞭解或者不理解中國體制和歷史的美國人，我們應該主動採取各種方法去溝通，不能以「道不同，不相往來」的態度自我孤立。中國有必要對美國對華政策進行反制，其中重要的環節之一就是通過開展民間外交避免中美社會全面脫鉤。民間外交積極配合國家戰略和官方外交，通過經貿往來、人文交流、社會活動等互動促進雙邊關係的良好發展，具有貼近生活與潤物細無聲的效果。民間外交的主體包括地方政府、民間政團、社會團體、非政府組織、經濟金融實體、國際組織等，他們之間的交流有助於影響雙方社會的經濟金融活動、世界觀、價值觀、主導思想和共同意志，中方可以借此從思想認識、心理情感上去影響美國投票人和決策者的對華認知。

一個高度國際化的香港可以在中美民間外交中發揮關鍵作用。中國政治有「圍城必闕」的傳統，套用到國際關係中，就是說，兩國博弈中如果一方包圍了另一方，良好的選擇是留下一個缺口，給對方以迴旋餘地，方便雙方進行談判、妥協和交易，不然對方很可能被迫背水一戰，造成兩敗俱傷的結果。 在美國及其盟友試圖圍堵中國的形勢下，香港可以成為中美對壘中的「缺口」。由於香港以及更廣泛密切的民間關係的存在，美國完全孤立中國的企圖不會得逞，而中國也不應該主動閉關鎖國，而是要在管控外來風險的前提下進一步深化對外開放。

香港更易與西方社會對話和辯論

得益於「一國兩制」制度設計，國際社會對香港具有與對內地不同的認知。香港是一個資本主義社會，其思想、觀念、意識及其表現於法律、道德、宗教、哲學和習俗的精神都更接近於英美社會，也就是說，不可否認的事實是，雖然在國家主權上港人認同中國，但香港社會的意識形態仍然屬於資本主義體系。

在全球市場被主權國家分割的現實下，我們正在發展有香港特色的資本主義，不過香港的社會經濟制度與意識形態仍然與世界資本主義具有大量共性。這使得港人擁有一套與內地人不同的國際傳播和交往話語，能夠更易與西方社會溝通、對話和辯論，也使得香港在國際社會享有相對超然的地位，能夠扮演內地民間社會不能承擔的角色。在中美「準冷戰」烏雲密佈的形勢下，香港是中美雙方都能接受的對弈棋子和民間外交平臺，而香港能否完成這一歷史使命，取決於特區政府能否接納一大批既胸懷「國之大者」又能在國際舞臺縱橫捭闔的仁人志士。

作者伍俊飛是紫荊黨政策研究院院長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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