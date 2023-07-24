紫荊黨｜任重道遠　深層次問題上不能「心存僥倖」

不知不覺，李家超特首領導的新一屆特區政府已執政滿一年。過去一段時間，眾多司局⾧紛紛撰文介紹自己一年來的工作成績，李家超也回顧了過去一年政府圍繞提高治理水平、增強發展動能、排解民生憂難、維護和諧穩定所做的大量工作。《明報》還專門就李家超《施政報告》中提出的223項KPI做了跟進調查，發現有49項已完成，3 項未完成或延期，其餘百多項屬未到期或跨年期。



來稿作者：周小稞



筆者自己也感受到李家超執政以來的新氣象，並對新一屆政府上任以來推進的不少措施如「全城大清潔」、「全面通關」、「搶人才」、「港車北上」、「講好香港故事」等留有較深印象。可以說，新一屆特區政府的確務實有為，值得期待。由亂及治，先易後難。面對回歸以後特區政府逐漸形成的懶政、怠政作風，新一屆特區政府只要儅斷即斷，有所作為，就很容易讓人耳目一新。

新政府有表現 惟社會需求必須正視

譬如說，新一屆政府上任伊始就發起了雷厲風行的「全城大清潔」行動，由政務司副司⾧領導、十七個政策局和部門參與，香港整體的衛生面貌確實有了可視的改觀；新一屆政府也極為重視全面通關與復常，果斷採取了一系列措施，逐步放寬防疫要求與入境檢測，並最終在2023年初實現了與內地的全面通關，達成了全面復常的目標。

再譬如說，三隧分流、港車北上、引入外勞等久議不決的議題在新一屆政府就任一年也都獲得了解決，儘管部分解決方案仍有爭議；針對一些⾧期存在的管理漏洞如公屋富戶問題、⾧者車票問題等，新一屆政府也都採取了積極的應對措施。

新一屆政府的這些作為應該說得到了香港社會的認可與肯定。香港民意研究所有關特首民望的月度調查數據就顯示，李家超是唯一一位在上任第一年內大部分月份的評分都超過初始評分的特首，而這樣的成績顯然是靠上任後的表現換來的。但執政者也要清醒地意識到，民意如流水。香港最強大的民意是什麼？不是普選，更不是港獨，而是可不可以住得體面點？可不可以享受更快捷的醫療服務？可不可以退休後能夠安享天年？

光靠解決一些淺層次的問題是不能真正滿足這些民意的，為政者必須正視這些民意背後的深層次矛盾，必須在解決淺層次的問題後將施政的重點轉向攻克這些深層次的矛盾。那種想通過解決淺層次問題躲過深層次矛盾的僥倖心理註定會被碰得頭破血流，讓新一屆政府重蹈之前政府的覆轍。

深層次矛盾不會自動消失

深層次矛盾不會因為你的無視而就此消失，也不會因為淺層次問題的解決而自動削弱，這一點在土地房屋問題上表現無疑。雖然社會各界對政府推出簡約公屋、壓縮造地程序、加快建築圖則審批等舉措沒有太多質疑，但粉嶺高球場轉建公屋、「明日大嶼」大規模造島計劃就再次引發廣泛爭議，而爭議的焦點就是：香港本身有大量可供開發的土地如農地、棕地、郊野公園等，為什麼還要收回香港為數不多的高球場改建公屋？為什麼還要在財政儲備日益萎縮的情況下投入巨資填海造島？有關爭議涉及的核心就是香港的土地制度，明明是國家所有的土地，為什麼在土地的開發上卻舉步維艱？為什麼放著75%的土地不開發而讓廣大民眾擠在又小又貴的籠子屋？不從制度上解決香港的土地問題，香港老百姓將繼續承受全球最不可負擔的房價，將繼續耗時等候狹窄而又殘破的公屋。如此下去，民眾又怎麼會有獲得感？政府又怎麼會獲取高民意支持呢？

不僅如此，不解決深層次矛盾也會讓一些政府自以為得意的施政舉措無功而返、淪為過場。前不久，新加坡的《聯合早報》就發表一篇文章指出，前一段時間被特區政府高調站台支持的加密貨幣行業不到兩個月就開始退潮，不少從業人員已經離場。箇中原因除了牌照申請門檻高、銀行開戶不容易外，還有就是香港的IT人才薪水高，辦公場地租金高，導致很多加密貨幣團隊轉戰東南亞。加密貨幣行業出現的問題，不僅反映出特區政府在政策上的不配套，也反映出人才培養、土地房屋等問題不解決所導致的高營商成本。

類似的問題實際上在更廣泛的創科行業也不同程度地存在。香港的教育體系極端偏向醫科、商科、法律等人才的培養，STEM人才培養嚴重不足，而土地緊缺導致的商業租金高昂也是⾧期存在的痼疾。如果特區政府不能從制度層面有效解決人才與土地問題，那麼再多公關層面的宣傳與努力也帶不來令人滿意的施政表現。

解決淺層次的問題為新一屆特區政府開了新局，也為社會帶來了新的希望，並讓政府獲取了上升的民意支持。但如果新一屆政府抱著僥倖的心態淺嘗即止、不敢觸及深層次的矛盾，那麼香港的深層次問題就不會獲得真正解決，民眾的希望就會再次轉空，對特首及政府的支持就會如之前一般一路向下。香港民意研究所今年六月份的特首民望調查顯示李家超的評分已降至一年來的新低，就是一個值得特首與特區政府高度重視的警訓。

作者周小稞是紫荊黨政策研究院研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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