兩隻黃鴨或許來得合時。命案、傷人案、倫常案一再發生，社會的氣氛好不起來。甚至走在街上，對別人也多了半分防範。這對於一個社群來說，當然不是好事。



上星期荷里活廣場命案後，精神健康受到關注，各界要求政府增加資源，應付精神病患者的需要。這一點沒錯，但問題不只是如此。說「病」，好像只是小部分人的事，是醫生和病人的事。然而，香港大部分人都面對着各種壓力、負面情緒。與其說「病」，不如說「香港累了」。

在街市一言不合可以打起上來，在擠逼的巴士、港鐵更不時發生口角。「你有壓力我有壓力」原來已經是十六年前的「金句」。十六年過去，香港人現在面對的不只是壓力。看着樓市股市下行，有人焦慮；親朋好友移民他方，留下來的人難免有孤獨感；因着政治環境丕變，有人鬱鬱寡歡；基層家庭不要說還未上到公屋，部份孩子連能否繼續在學校就讀也不知道。

打開新聞，不是為了器官捐贈而你一言我一語，就是為了乘車優惠兩元抑或三玩而爭論不休。政府說「開心香港」、抓緊機遇，實際上市民的感受落差很大。雖說「今時今日的服務態度」不能差，但如果市民原來日夜為了家事愁煩，或者錢銀爭執，語氣態度不好只怕也是人之常情。

理想的情況是先處理心情，再處理事情。但現實是事情處理不來，一些人就處理不到心情。要求受情緒困擾的人不要受情緒影響，會否只是緣木求魚，不切實際？當然，心情再差也不能傷人斬人，但這至少提醒了我們，社會累了不能只當作是醫療或者治安問題。加強巡邏執法和精神健康服務只是最基本工作，但社會的情緒、香港人生活得不愜意，卻是所有政策範疇、所有司局長也有責任。

議員跟黃鴨「打卡」，希望市民重現笑容。黃鴨或許能帶來幾日的熱潮，但熱潮過後，香港人能否過些開心日子，其實才是官員和議員的工作KPI。