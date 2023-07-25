來稿｜退而求其次　也是一種智慧

回看泰國今年5月14日大選結果，以「民主改革」為號召的泰國前進黨一躍領先，打敗看守首相巴育領導的政黨及其他親軍方政黨，在總席次500個席位的下議院囊獲151席，成為國會最大黨派。



選前備受看好的為泰黨，獲141席居次。在選舉結果出爐後，為泰黨隨即表態支持前進黨黨魁披塔出任政黨聯盟的首相來組織政府。皮塔領導的8黨聯盟共有312席，在500個席次的下議院，已取得超過62%的優勢。



來稿作者：陳文坪



7月13，泰國新一屆國會召開會議並選舉首相，42歲的前進黨黨魁皮塔是首相的唯一候選人。皮塔雖在國會召開前極力爭取上議院議員、軍方支持，但先前「支持者」的應諾並沒有兑現。投票結果顯示，在上下兩院749席次中只得324位議員支持而未能過半數，皮塔最終以51票之差，爭取任相失敗。

泰國「軍人憲法」規定，出任首相必須由上議院250席次（大部分由軍人或與軍人密切者出任）、以及下院500席次共同選出，獲得過半議員支持，才能出任首相。

皮塔在首輪投票未能達到過半門檻後，深知任相之路的荊棘重重，但還是堅持到底。不過他也在社媒體上公開表明，如果下周（7月19日）國會投選首相時仍無法獲得足夠支持任相，他將退選並支持第二大政黨為泰黨組建聯合政府。

7月19日，國會召開第二次會議，皮塔還是得到八黨聯盟的支持，被提名出任首相。不過事與願違，這次不但被議會取消提名資格，甚至還被憲法法院暫停議員職務。皮塔在日前國會聯席會議上投票表決時未能達到半數支持，可說是重大挫折。

皮塔不再堅持任相，或許對前進黨及八黨聯盟在組建聯合政府更有利。支持為泰黨的人選出任首相，為泰黨候選人也能在上議院爭取更多議員支持，加上八黨聯盟的議員支持，從而達到簡單多數而讓政府產生會來得容易些。

只要首相產生，在組織新一屆政府時，皮塔與前進黨將可爭取更多部長職，至少他在政府內閣成員中能更好發揮角色，為前進黨爭取更大的資源鞏固該黨的不足，為今後取得更大的成績創造機會。

自2014年無流血軍事政變後，泰國軍人政府就上台執政。以巴育將軍為首的軍人政府，經過制定新憲法後，於2019年3月24日，在千呼萬喚之下舉行了全國大選。親軍方的公民力量黨在此次大選中獲得147個席位，位列第一。為泰黨獲143個席位居二、未來前進黨（現在的前進黨）取得85個席位 ，排第三。反而是傳統大黨民主黨只獲得區區35個席位，排名第四。巴育在上議院250席與公民力量黨147席的支持下，如願以償出任民選政府的新首相。

巴育雖任相，但其政府並沒有獲得泰國人民的大力支持。因在軍政府執政期間，泰國經濟與人民生活沒有明顯改善。市面經濟蕭條，物價高漲，特別是以農業為生的農民沒有得到很好的照顧。還有，鉗制新聞媒體、限制政黨活動，違反人權的例子常受到抨擊，造成形象不佳。加之2020年爆發新冠病毒大流行，依靠旅遊業的泰國更是哀鴻遍野。

2014年政變至2019年新憲法通過後舉行大選，這期間泰國政局動盪、社會處於「療傷」，經濟並沒有多大發展。2019年至2023年，在大流行的衝擊下，巴育政府在任內，更是無法提升泰國經濟的發展，提高人民的收入，提升人民的生活水平，特別是東北部地區農民的收入。以致在今年5月的大選，巴育領導的政府逃不脱下台的命運，巴育也在選後黯然宣佈退出政壇。

本次（2023年）大選，主打年輕人的前進黨黨魁皮塔獲得泰國年輕選民的大力支持，成了政壇上的耀眼新星，前進黨也乘勢崛起在大選中成為國會第一大黨。這是值得泰國各方的尊重。反過來說，前進黨雖獲得人民的有力支持，但只是八黨聯盟中的大黨，在目前的憲法下也須尊重君主立憲制。只有各方相互尊重，泰國政局才能穩定。一個穩定的政局，政府才能有所作為，施政才能見效，經濟才能發展，人民生活才能進一步改善。

無論為泰黨或誰出任首相，皮塔與前進黨須支持讓政府成立為先，然後在加入政府後，才慢慢去推行政治與政策改革，尊重王室與軍方，別急着與他們「纏鬥」。這或許是對目前泰國8黨聯盟組織政府的最有利條件。今年才42歲的皮塔，任相之路雖被擋下，但來日方長。在政途之中退而求其次，也是一大智慧。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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