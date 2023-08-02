來稿｜由抹香鯨擱淺到布氏鯨死亡　20年來保育意識正在倒退？

年幼布氏鯨魂斷西貢牛尾海，不少市民以至名人均在社交平台表示惋惜，有網民將死因歸咎近距離觀鯨活動，譴責為錢出海的船家、趁熱鬧坐船打卡的市民。政府否認太遲介入，海洋公園專家及保育團體呼籲尊重海洋生物棲息空間，冀大家認真反思如何與大自然及不同物種相處，這些其實都是老生常談，講了很多年的道理。究竟由2003年港人集體拯救擱淺抹香鯨失敗事件，到今次布氏鯨受傷死亡悲劇，20年來香港人「學」到甚麼？保育意識進步了還是倒退中？



來稿作者：蔡裕龍



不時有海洋動物誤闖本港海域或擱淺於海灘上，根據香港海洋生物擱淺網上資尸料庫的紀錄，10多年來香港有逾600宗海洋動物擱淺紀錄，其中2019年多達55宗，主要為江豚、中華白海豚。數遠一點，2003年7月，一條重約10公噸的年幼抹香鯨，在颱風下被沖上西貢鹹田灣擱淺，數十名在附近宿營的學生，聞訊後跟隨老師到海灘拯救，合力將鯨魚的頭托起，免其用作呼吸的氣孔入水，其他泳客亦一同協力，試圖將鯨魚推回大海。同日漁護署派出兩名獸醫及多名專家到場，消防蛙人就以繩網嘗試將鯨魚拉出海面，海洋公園更派出5位專家乘直升機到場，希望爭取時間營救。

當年未能救抹香鯨 上了寶貴生命一課

雖然當年最終拯救抹香鯨行動失敗，專家為免其持續痛苦，更決定將其人道毀滅，參與拯救的學生們深感無奈及可惜，但相信那一次的經歷，一班市民齊心合力做一件有意義的事，加上政府積極派員接力營救，總算上了寶貴的生命一課。當時有市民前來湊熱鬧，亦有人特意來送別，而化驗顯示該條抹香鯨身患嚴重腎衰竭，相信牠是因體弱而擱淺。及至2009年，亦有一條布氏鯨誤闖香港仔對開東博寮海峽，但觀鯨活動不算熾熱，該條布氏鯨停留約一星期後自行活著離開。

對比03年抹香鯨擱淺失救和今次布氏鯨在海中受傷死亡，同樣是西貢海域，一樣是年幼的鯨魚，當中最大的分別是抹香鯨死於不幸，布氏鯨的死亡則幾乎可以說是死於「人禍」。日前專家們在布氏鯨死亡後，呼籲尊重海洋生物及其棲息空間，又稱這是一個很好的機會讓大家認真反思，如何跟大自然及一些不同物種相處。其實，20年來，我們不是應該已學會並體驗過這些道理嗎？

回想03年，當時仍未是社交平台主宰生活的時代，甚至未有「打卡呃like」一詞出現，也未去到人人做記者的年代，一切比較純粹；03年的鹹田灣及09年的東博寮海峽事件，地點較偏僻，故湊熱鬧的市民及遊客不多，事實亦證明，無限制出海觀鯨，近距離干擾太多，沒有好結果。

觀鯨方式須恰當 規管免過火行為

平心而論，港人很少有機會親眼看到布氏鯨，出於好奇想到場觀看並不一定是錯，但必須以不干擾其活動為大前提，並且抱正確態度、用合適的方式觀鯨。例如在台灣，賞鯨業蓬勃發展，每年4月到10月間是旺季，當地政府透過「海域賞鯨指南」，以淺顯易懂的圖像文字，向公眾宣導友善賞鯨活動的意義、野生動物觀察和親近的原則，政府多年前亦已經與觀鯨公司共同組成巡護隊，盡量減少對於鯨豚的衝擊。

無論如何，任何觀賞野生動物的活動，都應該有適當規管，才能避免過火行為。例如英國倫敦Richmond Park有600多隻野生鹿，公園免費入場，但規定不可餵食、不可觸摸，要與鹿保持至少50米距離，以保障鹿群及遊人安全。看看今次7月中在西貢海域發現年幼布氏鯨後，觀鯨活動頻繁，至7月25日，網上平台「小紅書」流傳多艘船超近距離圍觀布氏鯨的片段，船隻與鯨魚幾乎觸手可及。隨後鯨魚被發現背部有疑似螺旋槳造成的傷痕，保育人士呼籲在鯨魚出沒之處劃定保護區，限制船隻速度，但當局稱訂立禁船區並不可行，只繼續密集巡邏及勸籲船隻離開……然後，就沒有然後了。

政府手法似退步 港人要有同理心

翻查資料，2021年深圳大鵬灣亦曾發生布氏鯨誤闖事件，深圳當局及時設立臨時管控區，禁止所有觀光船停留，而「必要船隻」則限速航行，令布氏鯨最終安全返回大海。筆者認為，這些年來，港府的處理手法似乎在退步中，亦沒有學懂更好處理鯨豚擱淺及闖入水域事件的方法；部分港人亦好像失去以往的同理心，社會上的矛盾越見尖銳，很多網民怒火中燒，狠駡觀鯨者害死布氏鯨，一些人的保育意識強了，另一些人則倒退中。

尊重海洋生物及其棲息空間，難道永遠都要在死亡事件後才說要教育、要反省，要修例規管？將今次死亡的布氏鯨拿來做標本作教育用途，真的有用嗎？或者，當局起碼要在標本旁列明香港海豚保育學會會長鄭家泰所言：「觀鯨船間接令布氏鯨死亡，如果沒有觀鯨船阻擋出路，可能牠已安全離開本港水域」，同時政府與市民也要一起真正認真反思，地球不是只有人類，海洋更加不是由人類操控，有這樣的覺悟，才不會再次發生同類悲劇。

作者蔡裕龍從事資訊科技行業多年，現職金融公司資訊科技經理。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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