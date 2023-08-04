楊莉珊｜增強發展動能　香港煥發全新活力

8月2日，由特區政府和中聯辦指導、貿發局與「七大商會」聯合舉辦的「激發香港『興』的動能座談會」在會展中心舉行。本次座談會不僅是各界共同探討香港發展，亦是對習近平主席「七一講話」一周年精神的重溫與踐行。中聯辦主任鄭雁雄在致辭時讚揚新一屆政府上台後在實現經濟復甦上所取得的成果，並呼籲社會各界「不扯皮、不內耗，求同存異，攜手前行」，體現出中央對香港團結各方力量、共謀發展的殷切期待。



來稿作者：楊莉珊



鄭雁雄致辭時表示，當下世界之變遠超歷史，習近平主席稱之為「世界百年未有之大變局」，再疊加香港參與其中的「中華民族偉大復興戰略全域」，「變」的外因空前極大。因此，「變」的內因也要空前主動，外因才能夠通過內因而起作用。從香港自身看，世界有變數，香港肯定有著數；香港有變局，香港必然有新局。香港因世界變局而上，因中國發展而興，這既是香港發展顯而易見的大趨勢，也是常被忽視的內在規律。

鄭主任講話透露出對香港發展方位的把握，在世界變局中發揮香港精神、對香港發展充滿信心。激發香港「興」的動能，是香港當前極為重要的事情，當前，香港健步走上由治及興之路，未來數年是香港開創新局面、實現新飛躍的關鍵期。社會各方要積極行動，攜手為香港增添「興」的動能，讓香港「興」的底氣更加充足，「興」的朝氣更加蓬勃，「興」的人氣更加旺盛。行政長官李家超亦表示：香港七百多萬人口，每個人都是最強的「香港隊」成員，每個人都可以發揮所長，每個人都是激發香港「興」的動能來源。

香港在短時間內扭轉經濟頹勢、實現各項經濟指標顯著增長，是國家、特區政府及社會各界共同努力的結果。鄭主任講話顯示出特區政府主責、政策局積極作為務實作為的新面貌，特區政府積極作為，為香港的新定位和未來發展創造條件。特區新管治團隊和社會各界以習近平主席在慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮上重要講話提出的「四個必須」和「四點希望」為引領，共同努力，堅定邁向「由治及興」發展新階段，多元動能蓬勃生發，「一國兩制」實踐在新征程上呈現多彩新氣象。香港之「興」已經步入正軌，但全球大環境帶來的不穩定因素依舊是嚴峻挑戰。鄭主任曾指出，「世界有變數，香港有著數」。也正因國際形勢的風起雲湧，才更凸顯香港作為中西方「超級聯繫人」的獨特優勢，才讓香港包容與開放的城市氛圍更具有價值。

新一屆特區政府擔當作為，積極赴內地海外推廣，迎企業搶人才，北部都會區等重大規劃開局起步，國際盛事好戲連台，香港「興」的朝氣更加蓬勃；香港工商界奮發進取，加快開拓內地和海外市場，香港「興」的人氣更加旺盛。「世界變得好快，不進則退，香港不可以慢，不可以等。」回顧一年多來特區的發展，香港特區行政長官李家超說，「我對香港充滿信心。香港大有可為，風光無限。」

以北部都會區和「八大中心」建設等為抓手，新一屆政府展現了魄力和闖勁，並取得了實質性進展。一組資料可資佐證——香港2023年首季度本地生產總值扭負為正，實現2.7%的同比增長；香港失業率由去年第二季度的4.7%回落到目前的3%；固定投資在今年首季同比實質增長近6%。

7月1日零時起，已獲批的香港私家車可經港珠澳大橋口岸往來香港與廣東省，「港車北上」的政策紅利，將為粵港之間經貿和人文交流提供新動能。

「融入國家」是新一屆特區政府的施政關鍵字。一年多來，由李家超擔任組長的「融入國家發展大局督導組」已召開三次會議，聚焦討論推動香港融入國家發展大局的各個戰略，包括國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設、「一帶一路」倡議和香港與內地不同區域合作的工作進展、未來重點推進專案以及具體工作計畫。一系列政策陸續出臺——推出港股通人民幣櫃檯，啟動「北向互換通」，簽署《內地與香港關於加快建設香港國際創新科技中心的安排》《粵港科技創新交流合作協定》《粵港共建智慧城市群合作協定》《關於深化粵港金融合作的協議》等合作文件。

特區政府多次帶領各界人士到訪北京、重慶和大灣區內地主要城市；特區政府率團赴向中東和東盟等海外地區遞出橄欖枝，向當地推廣香港的商貿和投資機遇，並簽訂多份合作備忘錄或意向書。

在以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的新征程中，新一屆特區政府明顯提升了融入國家發展大局的速度和力度。香港正在更好地成為内循環「參與者」和外循環「促進者」，在融入國家發展大局中實現自身更大發展。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長、優質師友網絡主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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