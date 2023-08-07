李浩然、張駿邦｜反對美國以政治「騎劫」亞太經濟合作會議

亞太經濟合作會議（Asia-Pacific Economic Cooperation；簡稱APEC）是一個旨在促進成員間經濟成長、合作、貿易和投資的國際組織。APEC的成立是通過成員間的非約束性承諾，強調開放對話及平等尊重各成員的意見為原則而成立和運作，而非經由條約確立的政府間組織。另外，雖然APEC是各成員經濟體的官方論壇，但它並不隸屬於某一個國家或經濟體，按照章程，成員之間的地位皆是平等的，而所有成員都必須按照APEC的規則辦事。



來稿作者：李浩然、張駿邦



禁止成員領導人參會是違反APEC規則

每年APEC的會議都是在各成員間輪值舉行，根據APEC的規章與指引第4條規定，負責主辦的成員須在會議舉行前八星期，邀請各成員的領導人出席參與。適逢2023年的APEC是由美國舉辦，但早前卻傳出消息，美方計劃禁止香港特首李家超出席APEC會議。這引來了國際社會的多方質疑，特別是商界和政界的關註，擔心美方行為將嚴重違反國際規則，有違國際法治精神。而中國外交部也就此表達了強力不滿和堅決反對。

在APEC的架構中，二十一個成員的地位平等。香港於1991年以香港作爲亞太經濟體的名義（回歸後改爲中國香港）加入了APEC成為成員之一。而美國只是其中一個成員經濟體，地位與其他成員並無二致。今年只是湊巧由美國輪值承辦會議。然而作為承辦方，根據APEC的規章與組織指引，美國並沒有任何特權，不能任意妄為，更不能在沒有得到全體會員的共識下隨意拒絕按照指引行事。事實上，美國無權不允許任何成員的代錶參與本年度的會議。

應考慮取消美國的主辦資格

為了恢復香港的社會秩序，全國人大在2020年6月30日通過並根據《基本法》在特區實施《港區國安法》，然而美國政府卻以總統行政命令第13936號，對香港政府11名官員實施制裁作出回應，很明顯地不選擇針對全國人大或者中國政府領導人而將矛頭指向這些執行國家法律的香港官員，這些制裁純粹是政治立場的表態而已。如果美國因為這些政治因素而拒絕根據APEC指引邀請特首李家超作為香港代錶出席會議，美國應該為自身不能履行APEC的責任而請辭舉辦該會議，否則難免會令人認為美方濫用承辦方的職權，「騎劫」APEC作為政治打壓及宣傳的工具。

事實上，在美國對特首李家超實施制裁之後，他也曾出席2022年於泰國舉行為期四天的APEC會議，當時美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）也有同場出席。如果美方確實認為不可接受與特首李家超同場，2022年時就應該杯葛或缺席會議，而不是到2023年時才忽然發難，藉故拒絕特首李家超出席相關會議。進一步而言，如果美國仍然堅持違反APEC規章行事的話，APEC也應該考慮取消美國今年主辦論壇的資格；畢竟遵守APEC規則行事，是作為一個成員最基本的條件和責任。

美國常常自詡為法治國家，也不時將國際秩序掛在口邊，更應該言行一致，根據APEC的規則及要求履行其職責。反之，如果美方執迷不悟，因自身政治考慮阻止與會代表出席，這不僅違返了APEC的規章制度、違背了APEC為支持亞太地區可持續經濟增長和繁榮的宗旨。損害國際經貿合作之餘，更自毀其公信力，甚至隨時會淪為國際的政治笑柄。

特區政府的公開聲明

7月28日傍晚 ，特區政府向媒體指出任何一個主辦國家或經濟體必須根據APEC的指引和慣常做法，邀請成員領導人出席會議，並對與會者提供方便，所以香港特別行政區將一如既往根據該規定和慣常做法出席APEC會議。言下之意，李家超似乎有意按APEC會議計劃前往美國，看看美國的僞君子能對他如何。當然，沒有有效的簽證，加上李先生大名恐怕已經在黑名單上，他要在香港登機到美國可說機會渺茫。然而如果作爲國家特區的首長，李可考慮請求隨同國家專機一同赴美，難道美國不允許中華人民共和國代表的專機入境降落？進而明目張膽地拘留隨行的特區首長？屆時恐怕美國這個臉就要丟大了！

所謂「人必自侮，然後人侮之」，美國政府不應再被霸權沖昏頭腦，從而避免陷入這個損人不利己的低級政治錯誤。

作者李浩然博士是全國人大常委會香港基本法委員會委員、立法會議員、基本法基金會會長；張駿邦是基本法基金會研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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