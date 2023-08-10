來稿｜苦苦追究鯨落責任　不如加強保育意識

最近西貢海域迎來一位「新客人」，自網絡上出現一條鯨魚露出水面鯨吞的影片後，引發不少人的好奇心，一窩蜂乘船出海觀賞，惟最終「好奇害死鯨」。事後公眾為此感到惋惜，並希望為小鯨魚討回公道。矛頭直指市民持續「追鯨」的行為，另外政府的「不干預」措施，怠慢整個救援行動，也受到社會猛烈抨擊。事實上，「鯨落」一事本可防止，惟歸根究底政府和市民的保育意識不足，好事多為，斷送一條如斯珍貴的小生命。雖然小鯨魚的結局事與願違，但社會須藉此坐言起行，填補政策漏洞，加強保育意識，避免悲劇重蹈覆轍。



來稿作者：駱俊偉



布氏鯨屬受法例保護的海洋哺乳類動物，也屬瀕危物種。其體型龐大，但生命力卻不如身型強壯。船隻是布氏鯨生命最大的威脅，海外因船隻撞擊而死亡的鯨魚多不勝數。同時鯨魚也會受「精神壓力」所困擾。牠們擁有非凡的聽力，能夠利用聲音頻率尋找食物、同伴及辨別方向，因此很容易受到船隻引擎的噪音或其他刺激的影響，造成嚴重的精神壓力，引致其出現異常行為。根據美國波士頓新英格蘭水族館的研究，高度航運的噪音會對慢性鯨魚造成「慢性心理壓力」，逐漸帶來鯨魚身體上的傷害。

人類在受傷後，會立刻求醫治療，避免情況惡化，但動物界並沒有所謂「醫生護士」，小鯨魚等野生動物只能依靠免疫系統，自然痊癒。然而是次的小鯨魚在「舊患」還未復元之際，便持續增加「新傷」，結果固然可想而知。

人類是鯨魚的救星，還是死神？

2003年一條抹香鯨擱淺西貢大浪灣，社會自發動員拯救其生命，雖用盡一切辦法也未能將其送回大海，但反映市民強烈的保育意識，及惻隱之心。20年過去，罕有地再有鯨魚再次來港，但我們卻變得自私自利，既打擾小鯨魚的生活，更對其身體造成嚴重傷害，行為令人髮指，反映部分市民早已遺忘救鯨的初心。

觀鯨者責任最大 政府責無旁貸

有市民為一己私慾，妄顧小鯨魚的安全，懶理保育團體與政府的呼籲，乘船出海追逐鯨魚，以一睹其真身。觀鯨者眼球的刺激，手機照片滿載而歸，代價卻是小鯨魚背上的一道道傷痕。從網絡上可見，大量船隻圍繞小鯨魚，甚至擦身而過，其「追鯨」行為等同於殺鯨。

筆者明白市民因好奇心出海觀鯨，然而我們的快樂並不應建構於小鯨魚等其他生物的痛苦上。冀望社會能夠汲取是次教訓，重拾保育初心，學會保護瀕危物種的重要性，易地而處從而自律行為，確保觀賞鯨魚時留有適當的空間予其捕食，做到「可遠觀而不可褻玩」，以保障雙方的安全，達致雙嬴局面。

社會上的輿論批評政府的保育工作「太慢、太少」。政府先以「不干預」的方式，縱容市民觀鯨的行為，未有嘗試引導小鯨魚離開，或禁止市民出海觀鯨。即使此前鯨魚已出現多道疑似受螺旋槳打擊的傷痕，惟政府依然只以軟性的勸喻，並未有硬性且實質的行動阻止，觀鯨者有增無減，反映有效性存疑，間接釀成鯨落的悲劇。事後政府多次澄清其保育工作持續且有效，惟以特首「以結果為目標」的施政理念而言，結局卻充滿諷刺。

「故意」定義模糊 制訂全面保育政策

現時只有《野生動物保護條例》中禁止「故意干擾受保護的野生動物」，然而對於「故意」的定義模糊，難以入罪，且《觀鯨豚守則》多年來欠缺法律效力，形同虛設。海外大多已明確立法禁止相關行為，要求船隻在一定範圍內停止引擎轉動，並要求觀鯨人士須保持最少約300米距離以外，以保障瀕危動物的安全。

筆者認為政府必須重視是次事件的後果，檢討現行做法的不足，並加強立法，規範市民的行為，以保護所有誤入香港水域的瀕危海洋生物。與香港一河之隔的深圳此前因應布氏鯨出沒而火速設立禁船保護區，禁止觀光船等進入，杜絕對鯨魚的滋擾，其快速有效的應變的措施值得香港政府參考學習。同時筆者建議政府須就此制訂全面的海洋生物保育政策，加強宣揚保育的重要性，以提高公共意識，實現生物多樣化，並須在必要時加強海上岸上的執法，提高阻嚇性，鼓勵市民友善觀鯨。

短暫來港數十天，小鯨魚為不少港人帶來歡樂，然而部分港人卻「未盡地主之誼」，更輕視其惡劣行為的影響，終造成不幸的結局。逝者已矣，與其追究孰是孰非，互相推卸責任，倒不如各自為保育出力，建構人類與其他生物和諧共融，彼此尊重的社會。盼望市民能夠藉此學會尊重及保育，而政府也可完善其保育的工作，願小鯨魚能在天國沒有痛苦地自由暢泳。

作者駱俊偉是立法會「A4聯盟」研究部研究員。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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