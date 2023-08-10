來稿｜中方恢復免簽　獅城各方齊讚

回顧2020年春爆發新冠病毒大流行後，來往世界各地航空交通幾乎完全中止，出行變得困難重重。2021年下半年，各國逐漸重新開放邊境，新加坡也陸續與世界各大城市連接。到了2022年4月，新加坡宣佈全面對外開放，出入境制度恢復到疫情前的水平。



中國大陸抗疫方針堅持所謂的「動態清零」政策。而在面對疫情進化到「傳染性高，殺傷力低」的階段，也不得不停止「清零」的對策，走向開放。



來稿作者：陳文坪



隨着防疫政策的大調整，商旅也開始在新中兩地熱絡開來。但入境條例總是「慢半拍」，入境中國需要事先申請簽證，批准後才能前行。

這一「舊制」，當然無法滿足疫後的大量需求。在新加坡大使館，早前辦理中國簽證預約曾長達三個月之久。更甚的是，為了領到當天一個號碼辦證，一些申請者更提前去簽證中心門外排隊過夜。這不但「驚動」了該大樓保安，媒體也加以報道。這一現象，如同過去一些人漏夜排隊購買緊俏或新商品一樣，不過這回卻是為了一個前往中國的簽證申請號碼而引發熱議。看來社會雖進步了，然而辦事方式卻「倒退」了。

自2023年中國放寬防疫取消「動態清零」的政策後，新加坡就期待着與中國重新連接起來。民間就期望能恢復到疫情前的水平，即繼續享有15天免簽入境中國，方便商旅、探親訪友等活動，加強兩地之間因疫情中斷失去的聯繫。

3月以來，中國許多官方暨商務代表團紛紛到新加坡等東南亞地區招商引資，獲得企業界、商社團的鼎力支持。業界都希望代表團領導能向中方相關部門反饋，希望中方早日恢復疫情前的免簽制度，方便商旅人員等可以快速進出中國，促進商貿的發展。

孫海燕在任中國駐新加坡大使時，時常受獅城社團邀請出席活動，民間組織都藉此機會向孫大使建議中方能及早推行新加坡國民入境免簽制度，好讓大家可以回鄉探親訪友。可見，強烈的鄉情紐帶牽繫着海外華僑、華裔對祖籍地的情感。

中華文化裏常說「有志者事竟成」，意思是只要有心，沒有達不成的事。經過多渠道、多方面、多層次的回饋、反饋，中方終於聽到了獅城民間的心聲、感受獅城人民的熱切期盼。

7月23日近中午時分，中國駐新加坡大使館在微信公眾號發布訊息，自7月26日凌晨零時起，中國恢復對新國公民15天免簽入境政策，恢復對持普通護照來華經商、旅遊觀光、探親訪友和過境的新加坡公民15天免簽入境政策。

這一消息公布不到30分鐘，社媒體上都轉發中方恢復新國公民15天免簽的新政，個個都給予讚好、支持，歡迎中方的免簽決定。中國駐新加坡大使館孫海燕大使的Facebook更是獲得Facebook朋友「爆棚」留言，讚揚孫大使及館方的努力與付出，為新加坡人民更便捷便利前往中國「開啟綠燈」。這一惠及獅城人民的政策，是孫海燕大使離任前為新國留下的「禮物」。

這天剛好星期天，免簽消息一出，許多旅行社的電話鈴聲下午就響個不停，櫃枱前來了比平常更多的訪客，都是詢問前往中國各地旅遊與探親的事宜。一些受訪者更提到，聽到免簽的消息後決定更改行程，不去A國，而要轉往中國旅遊。大通旅遊總裁陳斌受訪時表示：「今天從12點之後到下午的詢問量，就比平日增長了差不多將近400%以上的水平。客人報名的情況非常踴躍，到現在為止今天的所有訂單中，中國的訂單量佔了一半以上。」

可見，疫情三年來未能到神州去，一聽到可以免簽入境，人們對中國美麗河山的嚮往與憧憬。

7月18日，媒體報道孫海燕大使即將在月底離任回國。孫海燕到任才一年半，就要離開回國，這是中新自1990年建交以來，出任大使最短的任期。筆者在她的臉書留言提到：「新加坡對於孫大使的寄望是：恢復疫情前免簽入境15天。但願在她離去前，可以留下『最佳的禮物』給新加坡人民。那她就不枉此行駐新。」

孫海燕（前）大使已在7月29日離任回國，新加坡外交部官員到機場送行。說明孫大使雖駐新國只有一年半載，但她勞苦功高，離任返京履新職出任中聯部副部長前，留給新加坡人民一份「特惠禮物」——恢復新加坡普通護照免簽入境15天。這是後疫情時代，中國恢復免簽入境的首兩個國家，新加坡可說與有榮焉。另一個是汶萊王國。

中方恢復新國公民免簽入境，旅遊業立竿見影，受益良多。《聯合早報》8月6日報道，東方航空新加坡營業部總經理吳琪威指出，7月26日政策開放至8月1日，未來兩周至一個月的散客日均訂票量上漲一成，部分航線個別天數漲幅最多可達三成。大通旅遊市場經理卓瓊華說，恢復免簽後，短短兩周內，大通旅遊9月的中國旅遊團預訂就增長了兩三成左右，到旅行社詢問的人也很多。

中方恢復免簽制度，獲得各方讚揚。既加快旅遊業復甦，也能促進商業夥伴、旅遊訪友、學生浸濡、學界交流、民間社團等保持緊密聯繫。其實，駐新使館的積極推動，也應記上一功。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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