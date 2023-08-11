來稿｜創科界公關災難　科技園的錯誤示範

本港數據中心發展一日千里，穩坐亞洲前列，但業界兩個重心機構科技園公司與新意網卻不時出現爭拗，甚至對簿公堂。兩者近月再就「數據劏房」租賃官司後續情況互相過招，成為業界熱話。新意網最新聲明指，科技園作為創科發展大旗手，應盡快委任獨立機構全面審核創新園租戶營運模式，並要求所有租戶的董事簽署具法律效力文件，承諾不會進行違規行為包括分租活動。筆者認為，科技園是持續獲取大量公帑的公營機構，其運作理所當然受公眾監察，以公關角度去看，這次並非單純商業糾紛，園方如只說不做想以拖字訣淡化，徒令問題繼續發酵，公關災難只會沒完沒了。



來稿作者：簡永哲



事件開端是新意網早年就科技園轄下將軍澳工業邨（現稱創新園）數據中心營運商，涉嫌租出機櫃圖利，違反租賃上不能分租的限制，提出司法覆核，上訴庭去年5月判新意網勝訴，指科技園錯誤理解創新園租賃政策中的佔用限制。按常理法庭有判決後，公營機構必須積極跟進，但科技園似乎欲低調處理，直至今年6月初，新意網忍耐一年後終發聲炮轟科技園無視法庭判決，「以消極、欠缺透明度的不作為態度，冷處理事件，亦沒有公布如何有效落實法庭命令，管理層實在責無旁貸」。

科技園其後竟然沒有即時回應指控，此舉加深了「懶理批評」的負面形象，實屬不智。互聯網、AI時代，一切講求速度及效率，尤其回應負面新聞，但科技園事隔超過一個月，才由首席企業發展總監姚慶良向傳媒交代後續跟進，聲言過去半年已加強巡查租戶，確保他們符合租約條款，「預料未來數月完成報告，適時回覆投訴方」。簡言之，又是採取拖字訣，並將問題局限於「回覆投訴方」，意味這問題好像與公眾無關，似無意向公眾交代其巡視及跟進情況。

其實經過矚目的蘋果大樓詐騙案，科技園被法官狠批「任由承租人的指使及督導去進行實地巡察，甚至不盡不實地因承租人所提供的資料撰寫巡察報告」，筆者很奇怪為何管理層仍然沒有學精，仍不明白涉及公帑及優惠批地之醜聞，如不開誠布公處理，根本無法淡化，只會嚴重損害機構形象。結果，新意網日前再發聲明，敦促科技園做一些實質行動，包括摒棄以往「自己人查自己人」的巡查方法，委任獨立有公信力的第三方機構，就創新園相關狀況進行全面審核，以杜絕違反租約條款的情況；另要求所有創新園租戶的董事簽署具法律效力文件，承諾不會違規，否則董事會被追究法律責任。

最新這個回合的交手，科技園終作出正常反應，即日就聲明作回應，雖然仍是一貫官腔，稱會定期巡查，如證實承租人違規必定採取行動及嚴肅跟進，但起碼算是明白問題的迫切性。筆者認為，這是一個「好開始」，肯主動出手解決問題，永遠都是化解公關災難的大前提。

記得10多年前電影《江湖》有一段經典對白，劉德華鬧張學友，「講你又唔聽、聽你又唔明、明你又唔做、做你又做錯、錯你又唔認、認你又唔改」，科技園處理負面批評屢次出事，或許就是因為有這種態度。科技園是否真的認為獲委以推動創科重任便「位高權重」，可以無視外界批評，不用受公眾或立法會監察？誠然，國家十四五規劃支持香港建設成國際創新科技中心，科技園角色吃重，但園方高層如自視為商業機構，以為不回應問題就是最好回應，最終只會失去公信力，影響其發展本港創科的成效。

無論如何，公營機構要設立有效機制確保公共資源不被濫用，是基本要求，而且《香港科技園公司條例》列明，園方須在每個財政年度向財政司司長提交年度事務報告、帳目報表等，並呈交予立法會。所謂「避得初一避不到十五」，科技園曾承諾數月後完成巡查報告，但加上「適時回覆」四字，可圈可點，希望這不會是語言偽術，也不是另一個公關災難的開始。

作者筆名簡永哲，現為自由工作者及公共政策顧問。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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