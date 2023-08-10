啟德郵輪碼頭的混亂可謂必然

啟德郵輪碼頭的交通安排，毫無疑問就是一場鬧劇。政府不會不知道何時有郵輪靠岸，多少遊客需要乘車。不過旅遊事務署隸屬文化體育及旅遊局，運輸署由運輸及物流局管，他們事前有沒有溝通、部署，以結果來看自不待言。



政府亡羊補牢，隔了幾天才由政務司副司長卓永興主持跨部門會議，重點招數卻是向的士司機派發50元石油氣現金券，以吸引他們前往郵輪碼頭載客。諷刺的是，根據業界所述，翌日大批的士在郵輪碼頭呆等，過後又有船員排長龍。一時有客沒車，一時有車沒客，司機和旅客可謂雙輸。

這次混亂的情況，正好說明了的士作為公共交通之一，不可能全由市場來運作。更何況，的士在香港是一個封閉的市場，政府既不增發的士牌照，又不容許網約車加入競爭。結果就是的士司機大呻沒有生意，市民又嫌他們揀客及態度欠佳，又是另一個雙輸局面。

林鄭政府曾經提出引入所謂優質的士，但600架的數量只佔18000架的士總數3%，礙於反對聲音而半途而廢。這屆政府更退一步，連新的士牌照都不發，只打算引入的士車隊制度，透過放寬限制來推動他們提供優質服務。

過去多年以來，立法會不時有議員問及會否增發的士牌照，或者開放市場引入網約車。競爭事務委員會亦曾經批評，由於現時市場機制幾近不存在，「無論業者的服務質素有否改善，對其生意影響都不大」。香港大學經管學院亦曾發表研究，建議政府可以一方面引入網約車及收取牌費，另一方面補貼的士持牌人。

不管只是增發的士照牌，抑或引入網約車，可以說開放市場、增加競爭就是各界共識。甚至有意見認為政府可以回購的士牌照，讓持牌人有退出市場的選擇，同時政府又可以重新規劃服務。

以郵輪碼頭的交通需要為例，由於位置不便，現時的士的法定收費難以吸引司機前往，網約車不但可以收費彈性，亦只會按需要、按情況而提供服務，可見的士和網約車功能有別，市場並不完全重疊。事實上，即使網約車在香港尚未合法化，不少市民卻經常使用，這便說明了某種需求的確存在，只是目前的市場及法律制度未能配合。

所以說，啟德郵輪碼頭的交通混亂，反映的是現行政策下的必然結果，問題是官員會否願意推動改革。