來稿｜福島核污水有多污？

福島核污水終於排放了，究竟這些污水有多污？連月來媒體報導的篇幅不少，但最大問題是沒有量化。劑量決定毒性，用內地科普界說法，脫離劑量講毒性是耍流氓。



來稿作者：庸人



身在輻中不知輻

先來科普一下，這樣才能更好理解核輻射。

香蕉含豐富的鉀，鉀天然地含0.012%帶輻射的鉀40，會放出貝他及伽馬射線，半衰期為12億年。吃香蕉危險嗎? 不，一隻一般大小的蕉約有0.1微希（µSv）的輻射，這輻射量對人影響微乎其微。而人生於世就無可避免接受到輻射，全球平均每年的背景輻射約為2.4mSv，即是2400µSv，食物的鉀、空氣的氡、坐飛機時的宇宙射線、甚至海水都有輻射，天文台監測香港海水的數值約10000貝可/立方米（Bq/m3），當中九成以上是鉀40，游水時喝了幾口海水也會有輻射，但同樣，對健康影響甚微。很多人是身在輻中不知輻。

處理水vs核污水

無論名稱叫甚麼，關鍵還是經處理後的水含有多少核素，量是多少。按日本說法，現時那134萬立方米、一千多桶的核污水，會經ALPS處理，再稀釋才排放，留下來的主要是氚及碳14等幾種核素，跟一般核電廠排放的差別不大。如果真的只留下氚及碳14，排到海裏影響多少？

早有外國及內地專家以不同模型模擬排放核污水後氚的擴散狀況。由於福島在日本東北，太平洋洋流是向東的，核污水主要影響是北太平洋，數年後到達北美西岸。最高值約0.1至1Bq/m3，太平洋背景值是50至200Bq/m3。

中、韓在日本西面，影響更少。韓國KAERI及KIOST的模擬，濟洲增加的氚約0.001Bq/m3，背景值是172Bq/m3，即是估計氚會增加10萬分1。中國學者的模擬，上海的氚都是增加10萬分1至萬分之1。

其實全球所有核電廠都排放氚，1年6000TBq，福島分三、四十年，每年22TBq，比福清、大亞灣等核電廠都少。法國的La Hague核廢料再處理廠1年就排放1500TBq到英法海峽，比福島氚總量還多。碳14呢？估計太平洋有1800萬克碳14，福島的總量約1克。

吃福島海產的風險多大?

2021年學者Roman Bezhenar的論文作了模擬。他以東電公布的1000桶核污水中的不同核素濃度，及用福島海邊最高污染量的四乘四公里範圍（雖然這裡實際上是禁捕魚區）的五類海產估算，假如核污水只剩下氚，每年吃37.5公斤這裡的海產，吃50年，終身等量劑量是0.02µSv，相當於五分一隻蕉。計及桶內其他核素也排到大海，吃50年這裏的海產，終身等量劑量是5.3µSv，相當於50隻蕉，換言之1年吃37.5公斤的福島海產，輻射量大概等如吃1隻蕉。坐1小時飛機輻射量約為3µSv，香港來回東京1次需時9小時，輻射量約等如27µSv，即是9500公斤福島海產的輻射，帶手信回港遠被坐飛機的輻射低。

假如東電的數據不準確，污水桶內的核素不止公布的呢？清華大學學者Liao Huipeng一篇待評審的論文，以出事核反應堆的核素總量計算，這假設所有熔解的核心核素都在桶內污水，忽略了有剩餘; 311後核電廠曾氫爆，釋出部分輻射核素到大氣；2011至2013年福島洩漏約40萬立方米未經處理的核廢水到大海及地下水。即使以這誇大了的模型計，假如ALPS未能除去氚、銫及鍶，吃福島海產50年的總輻射劑量是1.6mSv，約等如50年每天吃1隻蕉，或每年坐飛機香港來回北京1.5次，或每年香港來回北海道1次。

模擬歸模擬，一切還看實際檢測。政府說為安全起見禁日本十都縣海產及加強抽測，這也無可厚非。但之後要按檢測結果行事，最好先公布日後撤銷的準則，而不是以檢測作擋戰牌，檢測個三幾十年沒超標仍不放行，到時港府又成功趕絕一個行業。香港2011至2021年驗了75萬個日本食物樣本，無一超標，但至排污水前仍在禁福島食物。其實日本自己驗的海產，自2015年後沒發現銫超標，日本的銫標準是每公斤食物100Bq，香港跟隨食物法典委員會是1000Bq，日本驗不出，香港很難找到漏網之魚。政治不應凌駕科學，否則刺身、壽司師傅可能要再培訓轉行做輻射監測了。

作者筆名庸人，是資深新聞工作者。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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