來稿｜搞活夜經濟升騰城市煙火氣　用貼地溫度提升消費熱度

這個暑期，夜經濟火遍神州大地，淄博燒烤、長沙美食不夜城、上海夜生活節等等「爆火出圈」，成為2023年內地消費復甦的一大增長點，反觀香港這座「不夜城」，在疫後卻越來越「養生」。



來稿作者：李湃豐



出乎許多人意料，香港這座「不夜城」在復常期間並沒有恢復到疫情前的燈火通明。歸根到底，有四個主要原因，一是疫情後市民生活習慣的改變，不少人習慣吃住家飯、叫外賣，下班後早早回家，同時過夜旅客明顯減少。根據旅發局數據，今年6月過夜旅客只有140萬人次，對比2019年同期減少37%，導致過去在夜晚人流如鯽的蘭桂坊、旺角、廟街等「夜蒲」熱點，現在未到晚上10時，已顯得甚為冷清；

二是面對消費模式的改變，不少商戶會選擇縮短營業時間以節約開支，而人手的短缺已經令日間工作難以應付，更不用提延長夜間營業時間，近期對於政府搞活夜經濟的倡議，不少餐飲或零售業界均對此「耍手擰頭」；

三是在消費轉型升級的大環境下，過往傳統夜市如廟街、女人街等跟不上時代發展，售賣商品同質化嚴重，做工粗糙缺乏特色，環境衞生嘈雜混亂，難以吸引市民和旅客消費，傳統商場店鋪亦是「千篇一律」，連鎖店佔絕大多數，缺乏新意，降低了逛街購物的意欲；

四是香港物價高昂，連鎖快餐店食一餐飯都已經需要60-70元，連一杯奶茶咖啡都要40元以上，而到內地消費，即使需要約100元車費，但計算車錢和三餐的價錢都不夠香港兩餐的價錢，性價比極高。此外，內地除了食品價格相宜，連日用品、家品等等的價錢都比香港低，服務態度亦較為良好。數據顯示平均每日有16萬至18萬人次往內地消遣，每個人平均花費約860元，光是7月份港人北上消費的金額便能達至40億元，創造了非常龐大的經濟效益。

內地夜經濟之所以能夠成功落地，一方面政府在管理模式上拆牆鬆綁，劃定指定區域，設置臨時攤區，允許流動商販在一定時間和區域佔道經營，並提供水電、垃圾桶等，攤位可傍晚搭、清早拆，收市後攤檔負責其攤位範圍的衞生清潔，政府負責清洗公用及周邊環境，實現佔道經營規範有序、市容環境乾淨整潔、市民生活方便快捷、城市消費更加活躍、市井氣息更加濃厚的有機統一。

另一方面，各個夜市獨具特色，例如長沙超級文和友，將地方傳統老城風光融入到餐廳中，搭配地道美食，造就獨特吸引力；在廣州荔灣區茶滘街道花地人家廣場，一片近千平方米區域，大量茶飲、小吃、非遺文創、遊戲等各類夜市消費產品隨處可見，新能源汽車品牌、公益組織亦紛紛到場展出和宣傳，讓夜市呈現新意；深圳近年興起的車尾市集，讓不少年輕人即使成本有限亦可踏上創業之路，帶動更多年輕人有新式夜生活，搭建的小舞台每晚有不同駐場歌手演出，推動了文化、餐廳、零售等發展。調查顯示，2023年上半年，廣東夜間文旅消費支出佔全天文旅消費支出的比重為61.62%，夜間文旅消費活力已超過白天。

為甚麼鄰近地區能以生氣勃勃、熱熱鬧鬧的夜市去吸引旅客，成為他們獨特的旅遊體驗，而香港卻只能原地踏步？港府想要搞旺夜經濟，首先在制度上需要逐步放寬對小販夜市的限制，規劃指定區域予小販經營墟市夜市，在噪音、衞生、酒牌等方面規定拆墻鬆綁，同時做好公共服務配套，包括延長公共交通深夜服務時間、設立夜市區域至城市交通站點接駁小巴專線，為夜市留住消費者，促進夜市經濟。宣傳上，則要積極向海內外發出邀請，開展美食、文化、時尚等夜經濟系列活動。

除了夜市，政府也需要推出資助措施，鼓勵大型商場、餐廳延長營業時間，在商場戶外或天台區域舉辦各類夜市，大屏幕直播熱門體育盛事，加推戲院午夜場優惠等，長遠改變市民疫後「早歸」的生活模式，有了更多「夜貓子」，才有可能發展好夜經濟。

搞旺夜市除了制度拆牆鬆綁外，也要尋覓創造適合年輕人的聚腳點，西九文化區、觀塘海濱花園、西貢海濱長廊、中環海濱活動空間，交通相對便利，可按當區特點主辦主題夜市。活化廟街、女人街傳統夜市，引入奶茶經濟、港潮文創、街頭表演等元素，並提供地道港式美食，用多元模式打造全新港版夜市，一方面能夠帶動當區經濟發展，另一方面也能打造維港新的熱門「打卡」地，讓市民遊客感受城市夜間魅力。

此外，不少市民和旅客都懷念曾經香港90年代霓虹燈街景和九龍城寨風光，建議政府可以和商界商量在香港打造類似「超級文和友」的 「餐飲+文創」 商業綜合體，主打「沉浸式」懷舊風格裝修，再現昔日港片風光，並不斷組織各種主題活動，如文創市集、美食節、手工作坊等，吸引各種喜好顧客，締造多贏局面。

夜市不僅是充滿人間煙火氣的城市溫度，也是現代大都市的文化和氣度的體現，過往特區政府在西九引入的美食車走高端化、價錢高的路子，換來的是低人流生意少的敗局，希望特區政府在即將推出的夜經濟政策中汲取教訓，多參考內地和外國成功案例，了解港人和遊客真實消費需求，釋放民間靈活創意，以風土人情拉近人心距離，以城市溫度提升消費熱度。

作者李湃豐是香港廣州青年總會政策委員會委員、立法會A4聯盟研究部主管。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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