洪文正｜香港反吸煙的建議

吸煙危害健康，我想這是無人不知。從小我就討厭所有吸煙行為，至今仍然不明白為何有那麼多人繼續吸煙？香港只有700多萬人的城市，希望我們可以有一些前瞻性的、突破性的方法走在世界的尖端去解決吸煙問題。



來稿作者：洪文正



煙草煙霧含有焦油、尼古丁和⼀氧化碳等有害物質。煙霧中包含了七千多種化學物質（例如︰山埃、砒霜等），當中最少有六⼗九種更是致癌物（例如亞硝胺、⼄醛、鉻等）。這些毒素進入⾝體後會破壞差不多每個器官，嚴重危害健康。研究已證實吸煙可導致多種致命疾病和癌症。最少12種癌症已被確認由吸煙引起。吸煙亦會引起陽痿、不育、皺紋、口臭等困擾和問題。吸煙的禍害並不⽌於對健康的影響，還包括經濟上和社交上的損失。二手煙及三手煙所產生的害處，更會禍及家⼈！二手煙會導致肺癌、中風和呼吸系統疾病等。全世界每年有130萬非吸煙者因二手煙而死亡，包括約47,000名5歲以下兒童。世衞指出，呼吸清新空氣是基本人權。

邁向「活力健康 無煙香港」的願景，保障公眾健康，杜絕煙草為社會帶來的沉重健康損失和經濟負擔。香港政府提出四大控煙策略。包括管供應、禁宣傳、擴展禁區及重視教育。可惜大部份都是新瓶舊酒，力度不足，難以達到預期目標。

經過多月來我與反吸煙好友討論，現在有以下的建議，希望香港在十年內將吸煙人口減少到現在的十分之一。

1、公共衛生宣傳與教育：透過媒體，尤其是社交媒體廣泛宣傳吸煙的危害，以及提供如何戒煙的資訊。利用社交媒體推廣戒煙挑戰：提倡「30天無煙挑戰」或其他類似的活動，並鼓勵參與者在社交媒體上分享他們的經驗和成就。教育應該從小學開始，讓孩子們從小就對吸煙的危害有深刻的認識。在所有學校課程（包括大學、中學、小學）中加入吸煙危害的教育，提供戒煙熱線(加入人工智能聊天機械人）和資源，如專業諮詢、群體支持等。開發使用虛擬或擴增現實技術的戒煙程序。這些程序可以模擬吸煙的負面影響，例如肺癌的進程，或者提供吸煙替代行為的正面體驗，如冥想或運動。

2、立法限制：實施嚴格的煙草管制法，如禁止在公共場所吸煙，每年提高煙草稅10%，全面禁止所有形式的煙草廣告。在城市裏，尤其是便利店及報攤不准賣任何煙草有關的產品。可跟隨外國的例子，買煙的人士要到遙遠鄉郊的地方購買。可考慮在每支煙上印上嚴重健康警告字眼。亦可跟隨外國的例子在某一個年份出生的人是不可購買所有煙草製品。

3、提供戒煙支持：提供免費或低成本的戒煙服務，如尼古丁替代療法，藥物療法，心理諮詢等。

4、社區參與：鼓勵社區組織參與反煙活動，例如設置無煙區域，推廣健康生活方式等。

5、研究和監測：進行長期的研究和監測，以了解吸煙率的變化，並根據結果調整策略。實施定期的吸煙率調查，研究吸煙的原因和趨勢，根據研究結果調整反煙策略。

6、反吸煙的種類：應該包含煙仔，水煙，雪茄，電子煙，卷煙等等。水煙的問題日益嚴重，年青人很多時在朋輩互相影響下吸食水煙，他們以為危害比較少，但從多方面的數據研究，水煙的危害比煙仔可能大10倍。雪茄不應該在任何室內地方吸食，任何的通風系統，尤其在各大商場酒店內的，事實上是互通的，會影響其他人。現在已經禁止銷售電子煙，但應該立法禁止持有電子煙。控煙辦的工作不容忽視，但執法的時候如有紀律部隊陪同成效更佳，亦可考慮紀律部隊協助執法。另外，執法時不只對吸煙人士，亦應如同以往COVID-19時候的罰則，餐廳及場所如有人觸犯室內吸煙，應該要立令關門七天或以上，令到店主勸阻人客吸煙。

這些策略需要政府、學校、社區、醫療機構等多方共同合作，才能達到長期而持久的效果。這些創新的策略可以與傳統的戒煙策略相結合，以創造更大的影響。需要注意的是，任何戒煙策略都需要長期的努力和持續的支持要使城市在十年後的吸煙人口減少到現在的十分之一，創新和創意的方法是必不可少的。

作者洪文正是香港新興科技教育協會會長。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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