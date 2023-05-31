來稿｜轉口新型煙助本港經濟復甦　勿為反而反害苦物流業

香港開埠以來已經是中轉港，物流業一直發展蓬勃，在疫情過後，盡快恢復這方面的優勢，加強對外貿易是本港踏上經濟復蘇之路的關鍵。整體勢頭向好之際，近期卻出現阻滯，運輸及物流局提出在《進出口條例》加入新部分，容許另類吸煙產品經香港轉口至海外的一條簡單條例，竟被非理性團體騎劫，硬將修例開放轉運與走私扯上關係，甚至有人胡亂形容貨運物流業界藉此賺「不義之財」。為表達偏頗立場用「為反而反」招數攻擊正當行業，以往已經發生太多，香港要重新起飛，實在不可再縱容這種情況蔓延下去。



來稿作者：楊浩泉



上屆政府推行的「新型煙草產品禁令」不但禁止新型煙草的買賣，亦禁止研發和轉口。香港貨運物流業業界估計，因這條例禁轉運而受影響的電子煙貨物，每年多達 330,000 噸， 估計損失價值超過1,200億元人民幣（約1,330億港元）。運輸及物流局因應情況，適當地修改《進出口條例》容許另類吸煙產品經香港轉口至海外，日前立法會相關法案委員會審議並召開公聽會。筆者早前也有出席相關公聽會，希望提出意見，理性交流討論。不過，公聽會上卻有一些「家長界」及「反煙界」人士，不斷將修例的「開放轉運」扭曲成「走私」，夾硬說成運經香港就必然流入市面，利用這個錯誤前提假設，營造出一堆「口號式」指控，令人汗顏。

只要細看條例草案內容便知政府已規劃了一套完善監管制度，有關產品根本不可能因修例而流入香港市場。回想之前加煙稅時，大家擔心因此令私煙更猖獗，反煙團體卻強調「對香港執法部門打擊私煙好有信心」，好像把一切責任卸給海關執法便了事。現在只是開放轉運，貨品僅途經香港的指定禁區而已，又有海關實時追蹤、電子鎖；這些團體的立場竟一百八十度轉變，將香港說成「無掩雞籠」，對他們來說，執法部門仿如全不存在，市面將會一地都係違禁品，實在匪夷所思。筆者不禁問一句，按同一邏輯，在香港轉機的旅客，是否就會變成非法移民？

更過分的是，有個別議員附和「為反而反」人士的言論，竟以「賺取不義之財」來貶低香港的貨運物流業界。民建聯陳恒鑌議員公開批評部分人將轉運另類煙說成是運毒一樣，是侮辱香港貨運物流業界：「呢件事一開始其實就同禁煙冇乜關係，站在道德高地去講呢件事，講到天花龍鳳，話人哋為咗錢做呢啲嘢，呢啲係咪不義之財呢？香港係咪唔使食飯啊？咁樣其實係對我哋好多做物流業嘅，係一種侮辱！」

事實上，不少相關產品是由內地准許生產並合法出口，可以說是「國家批准」，國家也訂立了清晰標準規管電子煙的製造、出口及買賣，這才是真正保障公眾健康。更重要的是，轉口貿易對香港有很大經濟貢獻，很多物流業界代表已經多番表明，開放轉運另類吸煙產品，對本港維持國際航空貨運樞紐地位的重要性。國家十四五規劃亦已列明，香港要擔當起國際航空樞紐及航運中心的重要地位，反映物流業是香港舉足輕重、連繫國際的重要行業。

筆者寄望，反煙團體不要永遠立場行先，亦不要動輒呈上逾百封一式一樣的所謂「意見書」，製造「群眾壓力」，立法會秘書處那天要全打印出來予委員會參閱，我也覺得浪費紙張。部分人士如仍停留在清朝林則徐虎門燒鴉片的思維方式，不顧現實地盲目反對有利物流業界生計的修例，只會拖經濟後腿，同時也令說好香港故事成為空談。

作者楊浩泉，從事金融科技行業，煙齡接近六年，嘗試過戒煙服務但失敗，去年靠閱讀自助戒煙成功。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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