來稿｜控煙措施重懲罰輕鼓勵　妄顧執法困難勢適得其反

政府現正展開為期兩個半月的控煙策略公眾諮詢，當局稱會以「管供應、降需求」、「禁宣傳、減引誘」、「擴禁區、免煙害」及「重教育、助戒煙」作為四個重點策略，但仍十分依賴最易做的行政措施：大幅加煙稅，基本招數亦離不開一個「禁」字，口號式的「世代禁煙」、禁宣傳、禁火車頭、擴大禁煙區。醫務衞生局局長盧寵茂更提出「眼神控煙」言論，被指離地之餘也凸顯官員有思維上的誤區，導致控煙政策太注重懲罰，嚴重忽略了鼓勵戒煙的重要性。



來稿作者：簡永哲



本港現時約有60萬市民吸煙，減少煙民數量，提升公共衛生水平是社會共識。盧寵茂稱今次的公眾諮詢，希望以開放的態度諮詢社會各界意見，以決定如何進一步降低吸煙率。局方提出的14項控煙建議，當中以再加煙稅惹來最大反響，盧表示，世衞建議煙稅佔零售價75%或以上，惟本港煙稅現時僅64%，與世衞標準仍有一段距離，故提出將每包煙的零售價增加至100元，以達到「75%標準」。究竟提升煙稅佔零售價的百分比，與控煙有何關係？翻查資料後，筆者發現兩者之間全無關係。

根據「香港01研究所」整理世衛2021年報告的數據，在逾190個國家或地區中，只有不足40個國家或地區的煙草稅達到世衞建議的「75%標準」或以上，然而以上國家或地區的吸煙率卻有高有低。以法國為例，當地的煙草稅佔零售價83%，吸煙率卻高企在28%，遠高於全球的平均數。至於全球煙草稅佔零售價比重最高的芬蘭（88.2%），當地的吸煙率也有15%，比香港吸煙率高出一截，反映煙稅高低與吸煙率之間其實沒有直接關係。況且，本港香煙售價和內地、澳門、東南亞等鄰近地區之間差距甚遠，導致私煙問題持續猖獗，而逢加煙稅必定催旺私煙銷售，這個反效果十分明顯。

向來以售賣香煙為主要收入來源的報販業界一直是加煙稅的「受害者」，自財政預算案增加三成煙草稅後，非法私煙泛濫，大大打擊合法零售，導致報販收入大減。業界指非法私煙網站、傳單等宣傳及銷售隨處可見，質疑有關部門執法不力，對私煙黨袖手旁觀。加煙稅促使煙民轉買私煙，這是現實中的連鎖反應，但當局對此一直迴避，海關亦沒有公開在加煙稅的同時，加強了多少偵緝私煙的人手。盧寵茂則形容有關説法是「侮辱政府控煙決心，亦侮辱市民」，堅持政府加煙稅是控煙重要手段。局長這種回應方式，明顯是情緒宣洩居多，無助理性討論控煙策略。

從現實角度去想，如要擴大禁煙區、禁止「火車頭」、全面禁止管有電子煙等另類煙草產品，這些都需要極大人力及行政成本，更重要是執法上非常困難。擴大禁煙區必須同時配合擴充控煙辦人手以加強執法，眾所周知，控煙辦一直招聘困難，現時常規編制約125人，要在18區執法，每區已不足10人，如再擴大執法範圍，甚至要規管難度更大的「行動中吸煙者（火車頭）」，需增聘多少人？至於要打擊管有電子煙的話，如何偵查是一大疑問，若要像打擊毒品般去做，警方、海關夠人手做情報收集、巡查、蒐證調查等工作嗎？筆者相信，經過這麼多年的嘗試與失敗，當局應該明白，以加重懲罰方式控煙，如沒有龐大執法隊伍配合，根本難以收到實效。

或者盧寵茂其實也知道執法困難這一點，所以他早前在立法會回答議員提問時，才提出要建立一種「文化」，「有人攞支煙出嚟 全場睥住佢！唔信佢一個打咁多個」，結果被嘲所提倡的是「眼神控煙」大法。局長提議的方法，其實就是所謂「群眾壓力」，這對於資深煙民明顯無用，而對於越來越強調我行我素的新一代，這個方式會有用嗎？

因此當局在今次諮詢中，就提出「世代禁煙」，即禁止某出生年份後的年輕人買煙，希望創造「無煙世代」。盧寵茂解說時形容下一代為「白紙」，社會應教育他們吸煙危害健康，認為「唔好再強調咩權利呀自由」。事實上，新西蘭的確推出類似「世代禁煙」措施，但當地政府沒有禁止另類煙，而香港早前已經立法禁止了加熱煙、電子煙等不少外國視為戒煙治療的產品。

吸煙是一個成癮行為，對於一個在身心上依賴香煙，不是「話戒就戒」，當中需要一個過程。政府如果經常以立法、禁止角度出發，將最關鍵的「重教育、助戒煙」策略放到最低，輕輕帶過，可以預見這套控煙策略很難收到當局所預期的效果。筆者認為，最應該亦必須投放大量資源去做的控煙教育工作和協助戒煙服務，如果仍嚴重不足的話，要建立「無煙世代」只會淪為口號，就像生日許願說句「希望世界和平」一樣而已。

作者筆名簡永哲，現為自由工作者及公共政策顧問。文章純屬作者意見，不代表香港01立場。



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